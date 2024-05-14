Локти кусать придётся вашингтонским горе-стратегам: посол РФ в США о запрете импорта российского урана

Администрация (Байдена) продолжает провальную линию нанесения нам стратегического экономического поражения. Нынешний выпад - не только по России, но и по мировому рынку уранового топлива для АЭС

Они просто ускорят реализацию многочисленных (российских) проектов в других странах — так же надежно, безопасно и выгодно. А локти кусать придется вашингтонским горе-стратегам

Несмотря на очевидные отрицательные последствия для себя самих, страны Запада никак не могут остановиться в лавинообразном процессе принятия антироссийских санкций. В декабре прошлого года Палата представителей, а в начале марта нынешнего и Сенат Конгресса США приняли законопроект о полном запрете импорта урана из России национальными компаниями. Вчера документ, который запрещает импорт низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или любым российским предприятием, с полуторамесячной задержкой подписал президент Джо Байден.Последствия очередного необдуманного антироссийского демарша Вашингтона прокомментировал посол РФ в США Анатолий Антонов. Его заявление опубликовано в телеграм-канале российского диппредставительства в Соединенных Штатах.Дипломат уверен, что запрет на импорт российского урана наносит ущерб не только американской, но и мировой экономике. В результате будет нарушен хрупкий баланс, существующий между экспортерами и импортерами урановой продукции на международном рынке.— считает Антонов.При этом российский дипломат напомнил, что финансовые потери от данных рестрикций для самих США будут намного более отрицательными, чем для России. По данным американской статистики, в прошлом году Соединенные Штаты закупили рекордное количество российского урана на 1,2 млрд долларов. Закупки резко возросли как раз в конце 2023 года, когда нижняя палата Конгресса и приняла законопроект о запрете импорта уранового сырья из РФ. Это позволило России сохранить первое место по стоимости поставок урана в США и даже нарастить долю в импорте до 27% с 26% годом ранее.Быстро найти новых поставщиков в силу специфики производства этого сырья в других странах не получится, а в самих США нет достаточного количества национальных обогатительных мощностей, подчеркнул Антонов. Одновременно из-за нестабильности на рынке производства сырья для АЭС, по данным ГК «Росатом», с осени прошлого года наблюдается устойчивая тенденция роста оптовых цен на уран на международном рынке.Помимо всего прочего, Вашингтон ставит очередной крест на продвигаемые на Западе так называемые «зеленые» проекты, которые без атомной генерации станут еще более труднореализуемыми. Не удастся США добиться и того, ради чего в угоду политике и в ущерб собственной экономике принято это новое популистское решение — «поставить на колени» российские профильные компании. Как показали все предыдущие многотысячные пакеты западных рестрикций в отношении РФ, вредят они не России, а тем, кто их принимает.— заключил Антонов.Согласно апрельскому отчету, в прошлом году госкорпорация «Росатом» выполнила план по добыче урана на 104 процента. При этом если в III квартале 2023 года производство урана на всех объектах США составило 27 тыс. фунтов, то в IV квартале оно упало до 12,65 тыс. фунтов (мера веса, указанная в американских официальных отчётах).