Локти кусать придётся вашингтонским горе-стратегам: посол РФ в США о запрете импорта российского урана

51
Локти кусать придётся вашингтонским горе-стратегам: посол РФ в США о запрете импорта российского урана

Несмотря на очевидные отрицательные последствия для себя самих, страны Запада никак не могут остановиться в лавинообразном процессе принятия антироссийских санкций. В декабре прошлого года Палата представителей, а в начале марта нынешнего и Сенат Конгресса США приняли законопроект о полном запрете импорта урана из России национальными компаниями. Вчера документ, который запрещает импорт низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или любым российским предприятием, с полуторамесячной задержкой подписал президент Джо Байден.

Последствия очередного необдуманного антироссийского демарша Вашингтона прокомментировал посол РФ в США Анатолий Антонов. Его заявление опубликовано в телеграм-канале российского диппредставительства в Соединенных Штатах.



Дипломат уверен, что запрет на импорт российского урана наносит ущерб не только американской, но и мировой экономике. В результате будет нарушен хрупкий баланс, существующий между экспортерами и импортерами урановой продукции на международном рынке.

Администрация (Байдена) продолжает провальную линию нанесения нам стратегического экономического поражения. Нынешний выпад - не только по России, но и по мировому рынку уранового топлива для АЭС

— считает Антонов.

При этом российский дипломат напомнил, что финансовые потери от данных рестрикций для самих США будут намного более отрицательными, чем для России. По данным американской статистики, в прошлом году Соединенные Штаты закупили рекордное количество российского урана на 1,2 млрд долларов. Закупки резко возросли как раз в конце 2023 года, когда нижняя палата Конгресса и приняла законопроект о запрете импорта уранового сырья из РФ. Это позволило России сохранить первое место по стоимости поставок урана в США и даже нарастить долю в импорте до 27% с 26% годом ранее.

Быстро найти новых поставщиков в силу специфики производства этого сырья в других странах не получится, а в самих США нет достаточного количества национальных обогатительных мощностей, подчеркнул Антонов. Одновременно из-за нестабильности на рынке производства сырья для АЭС, по данным ГК «Росатом», с осени прошлого года наблюдается устойчивая тенденция роста оптовых цен на уран на международном рынке.

Помимо всего прочего, Вашингтон ставит очередной крест на продвигаемые на Западе так называемые «зеленые» проекты, которые без атомной генерации станут еще более труднореализуемыми. Не удастся США добиться и того, ради чего в угоду политике и в ущерб собственной экономике принято это новое популистское решение — «поставить на колени» российские профильные компании. Как показали все предыдущие многотысячные пакеты западных рестрикций в отношении РФ, вредят они не России, а тем, кто их принимает.

Они просто ускорят реализацию многочисленных (российских) проектов в других странах — так же надежно, безопасно и выгодно. А локти кусать придется вашингтонским горе-стратегам

— заключил Антонов.

Согласно апрельскому отчету, в прошлом году госкорпорация «Росатом» выполнила план по добыче урана на 104 процента. При этом если в III квартале 2023 года производство урана на всех объектах США составило 27 тыс. фунтов, то в IV квартале оно упало до 12,65 тыс. фунтов (мера веса, указанная в американских официальных отчётах).
51 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:42
    «Локти кусать придётся вашингтонским горе-стратегам» —

    — Их локти,пусть кусают ...
    1. knn54 Звание
      knn54
      +4
      Сегодня, 10:10
      Документ запрещает импорт в США через 90 дней после вступления в силу, НО допускает временные отступления от запрета вплоть до января 2028 года
      1. Павел_Свешников Звание
        Павел_Свешников
        +1
        Сегодня, 12:02
        Вот именно. По сути закон ничего не запрещает, а вводит разрешительный порядок закупок. По сути это Очередная пустышка ни о чем. Закупать будут, поскольку им это выгодно. Лучше бы наши запретили экспорт радиоактивных материалов в штаты. Это было бы дельнее и показало бы, что в эту игру можно играть вдвоем. Заодно был бы рычаг для отмены невыгодных нам ограничений в будущем.
    2. Венд Звание
      Венд
      +1
      Сегодня, 10:54
      Пусть ещё и титан запретят laughing
  2. кредо Звание
    кредо
    +6
    Сегодня, 09:44
    А локти кусать придется вашингтонским горе-стратегам — заключил Антонов.

    Пока это звучит как самоуспокоение для российского читателя.
    Янки тоже просчитывают свои ходы и скорей всего что-то обязательно уже имеют в уме. hi
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 09:54
      что-то обязательно уже имеют в уме

      Но всё чаще это напоминает безумие.
      1. кредо Звание
        кредо
        +1
        Сегодня, 10:13
        Но всё чаще это напоминает безумие.

        Я так не думаю, по экономике США этого не скажешь.
        Другое дело некоторые страны ЕС в которых преданность США просто переходит все разумные пределы.
        1. Arifon Звание
          Arifon
          +4
          Сегодня, 10:40
          "Я так не думаю, по экономике США этого не скажешь..."
          Инертность, чем больше объект, тем медленнее он реагирует на внешние и внутренние изменения. Для такой огромной экономики как США некоторые отрицательные последствия могут наступать годами. Но когда это случится...
        2. Tagan Звание
          Tagan
          +3
          Сегодня, 11:20
          Можно посмотреть более шире.
          Какими усилиями приходится держать эту экономику и за счёт чего (кого)? Кормовая база неуклонно сужается. Штаты занялись поеданием собственных "союзников"(шестёрок).
          При этом концентрация идиотизма в обществе приближается к критической массе. Когда это произойдет, процесс может перерасти в лавинообразный.
          Штаты выкачивали мозги со всего мира, потому как собственная система образования неспособна покрыть потребности. Но с качественными мозгами в мире(особенно в стане сателлитов) проблема стала усугубляться в определенной степени и за счёт продвижения теми же штатами всевозможных "демократических ценностей". Например, какой-то великий учёный был белым, а это оскорбительно для "афроамериканцев"(негров, по-нашему), или учёный этот нелестно отзывался о заднеприводных. Всё, теория его недостойна существования и изучать его труды нежелательно.
          Опять же, наблюдается проникновение этой содомии в достаточно серьезные отрасли и госструктуры. Взять того же небинарного эксперта по утилизации ядерных отходов Министерства энергетики США Сэма Бринтона. Как понимаете, подобные персонажи не одиноки. Вся эта гомосятина начинает поражать все области деятельности.
          В то же время ширятся ряды противников США, многие из которых в своё время были той самой кормовой базой, которая теперь недоступна.
          Так что состояние экономики на определенный момент времени не отражает перспектив.
          1. VladimirNET Звание
            VladimirNET
            +2
            Сегодня, 12:26
            И еще - накачивание страны мигрантами (включая низкой квалификации), с единственной целью, чтобы в будущем они проголосовали за демократов... Это же вообще БРЕД, который точно также скажется и на будущем самих США.
      2. Per se. Звание
        Per se.
        +3
        Сегодня, 10:39
        Цитата: Tagan
        напоминает безумие.

        Безумие, продавать врагам стратегическое сырьё, как уран и титан. Они нас гнобят, как могут, а у нас всё ради прибылей наших олигархов. Так бы и Гитлеру можно было продавать после 22 июня 1941 года. Не зря Бжезинский говорил про элиты, когда ихнее всё на Западе, это уже не наша "элита", а ихняя. Кто виноват, что свою промышленность так оптимизировали, что только продажа сырья спасает, да импорт из Китая...
        Все наши буржуи по сути агенты иностранного влияния, поэтому и имеем то, что имеем, включая странную военную операцию, с третьим годом войны.
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 09:56
      Как это звучит, это ладно...
      Полосатикам и правда придётся серьёзно впрягатся в это дело, если не сделают очередных исключений, для своих энергетиков.
      Бабло, дело татое, нужное, но временной фактор тоже имеет значение... по быстрому только кролики, известно что, а вот воссоздать отрасль, подготовить кадры, требуется время... кстати, как раз тот случай, когда на стороне кадры набрать не получится.
      1. кредо Звание
        кредо
        +3
        Сегодня, 10:19
        ...Полосатикам и правда придётся серьёзно впрягатся в это дело, если не сделают очередных исключений, для своих энергетиков...

        Тут всё просто. ВПК США как главный спонсор обеих партий и лоббист любых живодёрских начинаний в мире просто не даст убить местную энергетику, без которой остановится любое производство.
        Так что варианта три - найти поставщика не в России, сделать исключение для поставок из России или впрягаться в восстановление отрасли в самих США. Янки точно уже эти варианты просчитали и о том, какой они выбрали мы узнаем очень скоро.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 10:23
          Ну да, время покажет...
          Политическое решение они приняли, а там.... увидим, что там.
    3. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 09:57
      Верно . США пошла на финансовые потери , возвращая производство электронных компонентов из Азии "домой" в штаты. Здесь тоже самое .
      1. Lptsk Звание
        Lptsk
        +2
        Сегодня, 10:03
        Что , то же самое? У штатов за бугром центрифуги крутятся? Это очень специализированный продукт. Этим вопросом занимается ПЯТЬ стран. И штаты далеко не лидеры в этом
        1. dauria Звание
          dauria
          0
          Сегодня, 10:17
          Что , то же самое?
          Идут на расходы ради восстановления стратегического производства . Вообще-то они знают , как уран обогащать . И плутоний делать умеют . Японцы не дадут соврать . А опыт с Тайванем и TSMC ( который вдруг может оказаться китайским или просто превратиться в кучку битых кирпичей )заставил задуматься.
          1. Lptsk Звание
            Lptsk
            +2
            Сегодня, 10:25
            Ну много кто знает как обогащать. Знать и мочь, большая пропасть. Если Вы в теме обогащения у США, то там все не очень. Не понятно зачем они это замутили. Скореев сего закупили, насытили свои потребности.
        2. old_pferd Звание
          old_pferd
          +1
          Сегодня, 10:22
          Если чисто географически, да, крутятся. У URENCO есть завод в Нью-Мексико.
          1. Lptsk Звание
            Lptsk
            0
            Сегодня, 10:29
            Хе. А альбукерка и Санта фе , уже за пределами США?
    4. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 09:58
      А локти кусать придется вашингтонским горе-стратегам

      За посев ли, за покос ли -
      Надо взяться, поспешать!
      А прохлопав, сами после
      Локти будете кусать.
      Сами будете не рады,
      Утром вставши, — вот те раз! -
      Все мосты через преграды
      Переброшены без нас.
      Так проложите, проложите
      Хоть тоннель по дну реки!
      Но не забудьте, затупите
      Ваши острые клыки!
    5. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 10:08
      Цитата: кредо
      Янки тоже просчитывают свои ходы и скорей всего что-то обязательно уже имеют в уме.
      Обязательно просчитывают и обязательно имеют в уме.
      Да только, почему-то, в последнее время всё чаще у них
      в определённый момент что-то пошло не так.

      Имеют планы, да не один.
      Только "План А" не сработал.
      "План Б" был известен русской разведке и русские его уже смогли нейтрализовать.
      "План С" был провальным ещё на этапе планирования.
      "План Д" ещё не придумали.

      Понижение до уровня плинтуса коснулось не только западных политиков. И аналитика, и стратегическое планирование - всё туда полетело. Было бы по-другому - не ввязались бы в ту же авантюру, в которую Гитлер с Наполеоном ввязались. С Россией воевать для Запада вредно и дорого. Вредили бы потихоньку, как при Дорогом Леониде Ильиче, а в открытую - ни-ни... Нет же, пришли в планирование ДБлы - вот результат
      - и вот один, несчастный, одинокий,
      Последний негритенок поглядел устало,
      Он пошел повесился, и никого не стало.
      1. кредо Звание
        кредо
        +4
        Сегодня, 10:34
        ...Обязательно просчитывают и обязательно имеют в уме.
        Да только, почему-то, в последнее время всё чаще у них
        в определённый момент что-то пошло не так...

        А что пошло не так?
        За тридцать лет они подвинули НАТО к нашим границам, взрастили в бывших странах СЭВ и союзных республиках СССР послушное стадо предателей, подонков и негодяев сидящих во власти, разрушили экономические связи России с этими странами и поучаствовали в развале экономики самой России, организовали многочисленные госперевороты в граничащих с Россией странах. Это только малая толика того что янки сделали в отношении России, странах Европы, на Ближнем Востоке, в Африке и других уголках мира.
        И сейчас Россия несёт колоссальные убытки, теряет своих солдат, офицеров и гражданское население, напрягается и сдерживает в очередной раз мировой фашизм, в то время когда США на этом наживается и даже этого не скрывает.

        Так что же пошло у США не так, если больше всех страдают все кто угодно но только не они? hi
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 10:55
          Цитата: кредо
          Так что же пошло у США не так
          Всё, что Вы перечислили - это задел той аналитики и того планирования, которые умерли вместе с Бжезинским, а последние 20 лет сидели на печи. Даже нынешнее состояние Европы - не заслуга сегодняшних американских стратегов.
          Новая аналитика - это Украина, Тайвань, Афганистан. Результатом будет либо угасание Америки как гегемона, либо Последняя война.

          И ещё.
          Цитата: кредо
          в то время когда США на этом наживается и даже этого не скрывает
          Наживаются корпорации, крупный бизнес. От детей друзей, давным-давно там обосновавшихся, знаю, насколько "нажилось" американское население. Об их "реэмиграции", конечно, речи пока нет, но жалобы на дороговизну и инфляцию слышу постоянно и не только от них - от знакомых "коренных, стопроцентных, американцев" (lol) тоже. Хотя и пытаются поскалить зубы в улыбке "I`m fine!".
          1. кредо Звание
            кредо
            0
            Сегодня, 11:07
            Результатом будет либо угасание Америки как гегемона, либо Последняя война.

            Существование Римской империи 1000 лет вряд ли было бальзамом на души покорённых ею народов. Об угасании США ещё в СССР говорили как факте, который свершится буквально в течение ближайшей пятилетке, но СССР уже нет, а США все живёт и гадит всем на свете.
            Видимо всё не так просто как кажется и говорится.

            От детей друзей, давным-давно там обосновавшихся, знаю, насколько "нажилось" американское население. Об их "реэмиграции", конечно, речи пока нет, но жалобы на дороговизну и инфляцию слышу постоянно и не только от них - от знакомых "коренных, стопроцентных, американцев"

            Я тоже слышу такое от некоторых наших соотечественников, когда навещают свою Родину, но на вопрос - "Чего ж не возвращаешься?", они отвечают как правило - "Пока ещё терпимо."
            Так что банальный взгляд на мировые потоки эмиграции говорит лучше любого прогноза - многие едут в США за лучшей жизнью, но не многие возвращаются домой или эмигрируют из США в другие страны. Видимо и простым гражданам США перепадает от той политики, которую творят американские компании и бизнес по всему свету. hi
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 11:18
              Цитата: кредо
              Видимо и простым гражданам США перепадает от той политики, которую творят американские компании и бизнес по всему свету.
              Я бы по-другому сформулировал - "пока ещё не так сильно прилетает". Дело времени, процесс не быстрый.

              Цитата: кредо
              СССР уже нет, а США все живёт и гадит всем на свете.
              Видимо всё не так просто как кажется и говорится.
              Ну, ошиблись в прогнозах... Коммунизм к 80-му году тоже не построили, но как несбыточная мечта о справедливом устройстве общества имеет право быть.
              Уничтожать в пыль Америку тоже никто не собирается, по процесс идёт - Америка уже давно не та, что была хотя бы 30 лет назад.
              1. кредо Звание
                кредо
                +2
                Сегодня, 11:37
                ...Уничтожать в пыль Америку тоже никто не собирается, по процесс идёт - Америка уже давно не та, что была хотя бы 30 лет назад.

                Вообщем, подытоживая данную тему могу сказать только одно, пока России очень не хватает во власти стратегически- и трезвомыслящих людей, работающих на благо России и во благо её населения.
                Для России сущая беда, когда во главе её встают временные правительства, хрущёвы, горбачёвы, ельцины или утопические идеалисты с мечтами о мировой революции, типа Ленина. Нужны поступательные движения и сдержанное созидание, а не скачки во времени и лихорадочный поиск своего места в существующем мире, тогда и мечты о крахе мирового гегемона не будут так нас мучать, а гегемон исчезнет сам собой.
        2. Griffit Звание
          Griffit
          +1
          Сегодня, 11:43
          А что пошло не так?
          За тридцать лет они подвинули НАТО к нашим границам, взрастили в бывших странах СЭВ и союзных республиках СССР послушное стадо предателей, подонков и негодяев сидящих во власти, разрушили экономические связи России с этими странами и поучаствовали в развале экономики самой России, организовали многочисленные госперевороты в граничащих с Россией странах. Это только малая толика того что янки сделали в отношении России, странах Европы, на Ближнем Востоке, в Африке и других уголках мира.
          И сейчас Россия несёт колоссальные убытки, теряет своих солдат, офицеров и гражданское население, напрягается и сдерживает в очередной раз мировой фашизм, в то время когда США на этом наживается и даже этого не скрывает.

          Так что же пошло у США не так, если больше всех страдают все кто угодно но только не они? hi

          Вы же сами всё прекрасно написали. Когда в обществе во главе элиты ставят подонков, что происходит? Вот вам и ответ на ваш вопрос. Украина как пример обкатки общества, когда во власти кроме подонков никого не осталось. Это же сейчас происходит и в США. Не зря ведь там общество пугают гражданской войной.
          1. кредо Звание
            кредо
            0
            Сегодня, 11:54
            Вы же сами всё прекрасно написали. Когда в обществе во главе элиты ставят подонков, что происходит? Вот вам и ответ на ваш вопрос. Украина как пример обкатки общества, когда во власти кроме подонков никого не осталось. Это же сейчас происходит и в США. Не зря ведь там общество пугают гражданской войной.

            Да простят Вас законопослушные граждане и сотрудники спецслужб США, но не надо мне приписывать того, чего я не говорил.
            Властью в США рулят очень грамотные и трезвомыслящие люди, со стратегическим мышлением и чётким пониманием своих целей, поэтому президентом там могут выбрать кого угодно в том числе таких как сонный Джо или косноязычный Буш-младший, потому что они ничего не решают. hi
            1. Griffit Звание
              Griffit
              +1
              Сегодня, 12:05
              Да простят Вас законопослушные граждане и сотрудники спецслужб США, но не надо мне приписывать того, чего я не говорил.
              Властью в США рулят очень грамотные и трезвомыслящие люди, со стратегическим мышлением и чётким пониманием своих целей, поэтому президентом там могут выбрать кого угодно в том числе таких как сонный Джо или косноязычный Буш-младший, потому что они ничего не решают. hi

              Если в США у руководства трезвомыслящие люди, тогда объясниете мне, почему за прошлый год в США произошло более тысячи техногенных катастроф разного масштаба? Т.е. согласно трезвой мысли руководства DeepState США вкладывание денег в инфраструктуру США не целесообразно. Правильно? Это же логически вытекает из того что мы все видим. И если продолжать логику, раз в инфраструктуру нет смысла вкладываться, значит нынешнее руководство США не видит перспектив у государства США как такового. Логично? Так что я не так сказал выше в комментариях? Жду ответа.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:44
    Локти кусать придётся вашингтонским горе-стратегам: посол РФ в США о запрете импорта российского урана
    . Сказать, что их политики дурни, дурни... не все, некоторые решили, что так можно стимулировать своих производителей/бизнес, делать свое, восстанавливать отрасль, которая раньше была, работала.
    Понятно, что бабла надо затратить много, ещё и кадры учить/готовить... но если ничего не делать, оно и с места не стронется, никогда.
    В общем, палка всегда о двух концах.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:48
    Англичане решили спасать америку от российского урана.Обещали построить обагательный завод у себя на территории к 2031 г,вопрос где они будут брать " жёлтый кек".США ввели санкции по урану,для того чтобы ЕС отказался от российского урана- боясь вторичных санкций.Рынок урана крайне не любит политизированность ,кто то пострадает но только не мы у нам всё есть,в отличии от некоторых.Зелёный переход накрывает медным тазом.Обратили внимание как действует зелёная псина Грета,в США не ногой.Всё в интересах США,умная девочка.
  5. Goscha Звание
    Goscha
    +2
    Сегодня, 09:56
    Они просто ускорят реализацию многочисленных (российских) проектов в других странах — так же надежно, безопасно и выгодно. А локти кусать придется вашингтонским горе-стратегам
    Если России это выгодно, то к чему этот ,, плач Ярославны " ? И почему мы сами не прикрыли эту лавочку хотя бы 2 года назад? Или опять - бабло это наше всё? Деньги не пахнут?
    1. bars042 Звание
      bars042
      0
      Сегодня, 12:58
      Прекратите контрбалансировать лодку!
  6. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 09:58
    Будут через Индию покупать. Или через ОАЭ.
    А с Индией в один непрекрасный для себя момент нахлебаются, что Китай цветочками покажется, индусы не очень толерантны, и колониальное прошлое никому не забыли.
  7. Denis812 Звание
    Denis812
    +2
    Сегодня, 10:01
    ну судя по википедии добыча урана не покрывает потребностей в нем.
    Следовательно будет так же как с газом - высвободившийся объем поедет в Китай, Индию, и так далее. Ну и возможно в Северную Корею или Иран.
  8. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +1
    Сегодня, 10:04
    А Антонов это наш посол? Так как он горюет по экономике США, то возникают сомнения. Вместо радости - вселенское горе.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 10:07
    Поинтересуйтесь ,что навесели на госкорпорацию Росатом в России,я уже побаиваюсь чтобы он не надорвался.Один из значимых проектов - развитие СМП.Пусть американцы тоже участие принимают ,оплачивая все расходы.
    1. Lptsk Звание
      Lptsk
      0
      Сегодня, 10:32
      Смп без атомных ледоколов, ну никак. Кому еще планировать и организовывать?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 10:43
        Ледоколы это только малая часть составляющей в развитии СМП.
        1. Lptsk Звание
          Lptsk
          0
          Сегодня, 10:53
          Рассмешил. А , что большая? Доллары, еуро, золото.? А то канадцы и США, воют, что ледоколов нет.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 10:59
            Основное развитие портов на СМП,логистика и безопасность мореплавания - чтобы СМП стал конкурентно способным.
            1. Lptsk Звание
              Lptsk
              0
              Сегодня, 11:38
              Хе. Без ледоколов ничего не будет. Это основа. Смп это европа - Азия. Какие порты еще нужны? Нужны пару тройку хабов поддержки.
              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                0
                Сегодня, 11:54
                Не государственно мыслите,до 2035 г в развитие СМП будет инвестировано 1,8 трлн.руб для доведения грузопотока в 200 млн тонн,против 36 млн тонн за 2023 г.
  10. Луенков Звание
    Луенков
    0
    Сегодня, 10:08
    У них борьба с инфляцией. Энергоресурсы не должны дорожать. А вы как желаете? Смех, когда переживают здесь за этихвша
  11. udushyev Звание
    udushyev
    0
    Сегодня, 10:09
    Энергетика - вещь своеобразная, потребитель за все заплатит, в т.ч. и за подорожавший минимум впятеро уран. Но дело в том, что топливная составляющая в цене электроэнергии очень мала, поэтому широкие народные массы это подорожание мало почувствуют.
  12. Privet Звание
    Privet
    -1
    Сегодня, 10:25
    Доля российского урана на американском рынке, всего 20%. Хорошо, что его населению продать невозможно, а то с удобрениями как-то неудобно получилось, как только его запретили импортировать из России, цена на внутреннем рынке выросла в три-четыре, а то и больше раз, если Президент ставил задачу по импортозамещению, то здесь простая алчность производителей.
    1. Lptsk Звание
      Lptsk
      +1
      Сегодня, 10:36
      Всего? То есть пятая часть аэс встанет, образно? Уран и его производные не закупают в прок на десятилетие.
  13. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 11:12
    Странно ,что наши не додумались .Ведь логично наказать американцев ,нет у нас все на продажу. Уран для АЭС продается по всему миру с очень хорошей скоростью и является стратегическим материалом ,обломить американцев надо было сразу .Еще и лягушатников . Урана на планете осталось не много ,по этому цена его только будет возрастать.
  14. Oldi Звание
    Oldi
    -1
    Сегодня, 11:48
    Дело в том, что РФ стабильно следует внутри процессов, которые запускают и ведут оппоненты, так скажем. Т,е практически никогда не задаёт тем и правил игры, всегда втягивается в чужие движения, всегда реагирует, а не инициирует, не управляет, а едет туда, куда проложили путь чужие, как в идиотском, бесконечном кёрлинге winked С такой политикой очень тяжело добиваться собственных целей, единственный рывок за рамки чужой воли - недавние планы по учениям с ТЯО не укладывающиеся в навязанную схему, в кое веки ударили в стену созданного англосаксами коридора движения. Так нельзя, надо вырываться и загонять других в аутсайдеры, управлять, а не вестись, создавать процессы, а не включаться в созданные и всё пойдёт быстрее. Например поставки урана в США надо было прекратить раньше, чем это сделали сами США! И так во всём.
  15. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 12:05
    Господи! Ну будут покупать высокообогащенный уран. Делов то! Подумаешь, собственная мериканьская промышленность ещё просядет. Посредники наживутся.
    А локти у них давно уже до коленок сгрызены laughing.