Под Харьковом взяты в плен боевики «Кракена» и так называемого «Братства»

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Под Харьковом взяты в плен боевики «Кракена» и так называемого «Братства»

В последнее время российские военные активизировали свои действия на Харьковском направлении, где они успешно продвигаются. Подразделения ВСУ отступают, а некоторые бойцы сдаются в плен.

Как сообщает Минобороны России, в Харьковской области в плен к бойцам российской группировки «Север» попали украинские боевики из подразделений «Кракен» и «Братство» (признаны террористическими и запрещены в РФ). Оба подразделения относятся к Главному управлению разведки Минобороны Украины и были переброшены под Харьков для остановки продвижения российских войск в этом регионе.



Пленный Илья Гут являлся членом спецподразделения «Кракен»*, а Максим Савлук – спецподразделения «Братство»*. По их словам, они вступили в эти формирования добровольно. Эти подразделения проходили постоянные тренировки на полигоне и периодически направлялись в зону боевых действий, заявил один из пленных боевиков.

На участке фронта, где должен быть прорыв, нас использовали как «пожарную команду»

- сказал Савлук.

Илья Гут попал в плен к бойцам группировки «Север» 10 мая. Он рассказал, что их позиции за сутки штурмовали два раза, и когда ситуация оказалась практически безвыходной, они с сослуживцами решили сдаться.

Мы были на позициях вместе с сослуживцами. Утром был штурм. Нас осталось меньше, чем было изначально. Мы заняли оборону. Потом, ближе к вечеру, был еще один штурм. Я понял, что нас окружают. Была стрельба со всех сторон. Нам в блиндаж залетела граната. Я получил осколочное ранение. И мы приняли решение сложить оружие

- сказал Гут.
32 комментария
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  1. isv000 Звание
    isv000
    +29
    Сегодня, 10:00
    У меня вопрос один: ЗАЧЕМ?!! Для чего ЭТИМ предоставлять пайку и чистое бельё, содержать потом весь остаток их никчёмной жизни когда можно было решить вопрос "на передке", без ложного гуманизма и судов-пересудов?..
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +10
      Сегодня, 10:01
      Этот вонючий шлак ..Пули жалко.Только удавить.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +3
        Сегодня, 10:11
        Пустить их на куклы: пусть наш спецназ потренируется, и к Бандере. am good
      2. Serafim Звание
        Serafim
        +1
        Сегодня, 11:33
        Вздёрнуть за ноги. На площади Донецка.
    2. Msi Звание
      Msi
      +18
      Сегодня, 10:05
      когда можно было решить вопрос "на передке"

      Это решение наших ребят с "передка". Если так было нужно и удобно, чтобы взять их в плен, пусть так. Не нам с вами решать.
      1. Наблюдатель2014 Звание
        Наблюдатель2014
        +1
        Сегодня, 12:45
        Это решение наших ребят с "передка". Если так было нужно и удобно, чтобы взять их в плен, пусть так. Не нам с вами решать.
        Поддерживаю полностью это мнение hi
    3. Sergei Timofeich Звание
      Sergei Timofeich
      +1
      Сегодня, 10:32
      Открою страшную тайну,идейных обычно используют в разных спецоперациях,например,разминировании,,находят примером трофейный автомат,а в магазин могут запихать спецпатрон,который взрывается.....Этим повезло,их уже показали,но везёт не всем...
    4. кредо Звание
      кредо
      +6
      Сегодня, 10:45
      Сегодня этих утром показывали по ТВ.
      Разливались соловьями и пели дифирамбы нашим солдатам, а что в душе у них на самом деле мы не знаем, зато мы знаем что их подразделения делали на Донбассе с несогласными принять киевский режим.
      В прежние времена им светила бы вышка, но в России нынче эта мера не применяется. Хотя многим из нас это понять и принять очень трудно. soldier
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 11:01
        Цитата: кредо
        а что в душе у них на самом деле мы не знаем,

        Главное, чтобы их не обменяли на наших. Нечего пополнение в ВСУ устраивать.
        1. Fitter65 Звание
          Fitter65
          -1
          Сегодня, 12:22
          Цитата: Егоза
          Главное, чтобы их не обменяли на наших. Нечего пополнение в ВСУ устраивать.

          Главное, чтобы ОБМЕНЯЛИ НАШИХ!!!!!. А на какое и за какое, наших вернут домой без разницы. К бандере они всегда успеют уйти
        2. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          -1
          Сегодня, 12:35
          На кузов грузовика. Петлю на шею.прилюдно и в центре Донецка. Пусть люди видят и знают что ждет предателей и нацистов. Но...после приговора.
    5. Правдодел Звание
      Правдодел
      +1
      Сегодня, 12:19
      взяты в плен боевики «Кракена»

      Не только у вас возникает такой вопрос. И дело даже не в пайке и чистом белье, а в том, что как раз эти гады из кракена и еще азов издевались и пытали наших пленных, убивали их.
      На войне должен действовать такой же закон, как и во время ВОВ для военных из 332 полка после убийства Зои Космодемьянской.
      «кракен и азов» в плен не брать
    6. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 12:46
      Дык в заметке написано, что в плен попали двое этих. А один из этих говорит, что решили сдаться несколько. Где остальные? Думаю, понятно...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:01
    «Под Харьковом взяты в плен боевики "Кракена" и так называемого "Братства"» —

    — Оказались повара ...
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 10:01
    когда ситуация оказалась практически безвыходной, они с сослуживцами решили сдаться.
    Жить-то хочется.... recourse
  4. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +10
    Сегодня, 10:01
    Допросили,показали,повесили.Вот такая должна быть последовательность с такими упырями,а они я так понимаю до сих пор живы.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 10:48
      Цитата: taiga2018
      Допросили,показали,повесили.Вот такая должна быть последовательность с такими упырями,а они я так понимаю до сих пор живы.

      Из трех предложенных действий, второе по последовательности можно исключить и ограничиться двумя - допросить, повесить.
      Если покажут, то тогда придётся с ними таскаться, что бы не нарушать конвенцию по военнопленным.
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +11
    Сегодня, 10:01
    Надо их к пленным мобикам разместить, которым они в спину любят стрелять. Те им много интересного рассакажут и покажут.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 10:12
      Надо их к пленным мобикам разместить, которым они в спину любят стрелять
      ....вот это дельное предложение, в условиях гуманизма и прочей пацыфитчины..это будет справедливо
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 10:05
    Свои шкурки им дороги... впрочем, оборонялись сколько могли, идейные или упорные, один фиг. Это враг и таковыми останутся навсегда.
    1. Alex100 Звание
      Alex100
      +1
      Сегодня, 11:32
      "Это враг и таковыми останутся навсегда"
      Согласен. Эти идейные. До конца войны их (наверное) не обменяют, а вот по окончании будет обмен "всех на всех" и поедут они домой, и будут как герои-фронтовики рассказывать в школах про бои , и будут растить детей в духе ненависти к России.
      Таких надо закапывать на ЛБС, но на них не написано кто они и для наших солдат они просто сдавшиеся в плен, а дальше разбираются органы.
      А вообще-то таким надо давать длительные сроки ( смертная казнь отменена) без права обжалования приговора и без права на обмен.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:55
        Пока не понятно чем это все закончится... в. т. ч. и то, будет ли им куда возвращаться, типа в их родную среду?
  7. turembo Звание
    turembo
    +1
    Сегодня, 10:11
    Не сдались сразу, в расход.....
  8. Horn Звание
    Horn
    0
    Сегодня, 10:13
    Абрамович со смартфонами уже подтянулся? В Турции, на курорте, номера забронированы?
  9. dog78 Звание
    dog78
    +1
    Сегодня, 10:33
    Зачем они нам в плену? Кормить их же надо
    1. Машрум Звание
      Машрум
      +1
      Сегодня, 11:08
      Застрелить, повесить, не брать. А то что и наши иногда встревают, думаете что их просто потом вытаскивать? На таких 'ферзей' и меняют. Им виднее там, кого в плен, а кого в расход.
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:58
    И мы приняли решение сложить оружие
    Единственно правильное решение со дня нахождения на ЛБС.
  11. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 11:08
    А нельзя повесить это" Братство "прямо на фронте ,что бы остальные Кракены видели судьбу их "братьев " ?
    1. Serafim Звание
      Serafim
      0
      Сегодня, 11:37
      Вот пример. Жаль, что фотография смонтирована, а не натуральный вид...
  12. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 11:17
    Если задействована пожарная команда, значит, что-то горит. У ВСУ, похоже, нечем затыкать дыру, вот и используют эти подразделения в качестве затычек. Это хорошо.

    В плен, конечно, надо брать всех, кто сдается. Это азбука.
  13. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 11:33
    Непонятно зачем в плен взяли? Ведь обменяют и снова в бой или выпустят лет через пять после СВО, как уже было после ВОВ, а упоротые готовы и без одной руки или ноги москалей мочить. Верхушку Азова зачем обменяли? На бестолкового Медведчука и где они теперь? В ВСУ. Медийный урон, сомнения в адекватности политического руководства РФ +непонимание людей, на лётчиков обменяли? Так за них можно по сто обычных всучек отдать и вернуть.
  14. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 11:54
    Утром был штурм. Нас осталось меньше, чем было изначально.

    А что, после боя их должно стать больше?
    Зря брали. Уйдут от наказания.
    Даже если менять на наших - хоть какая то польза. Ну хох.лов 800 наших пленных, а у нас ихних - 20 000. Даже 1 к 20 можно менять, лишь бы наших вытащить. А этих надо уничтожать на месте