Что здесь плохого? Хотите и теперь сказать, что я русский наймит?

Сербский лидер Александр Вучич провел в Белграде встречу с супругой главы киевского режима Еленой Зеленской и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.Стоит отметить, что планы украинской делегации посетить Сербию ранее нигде не афишировались. При этом данное событие состоялось сразу после визита в страну лидера КНР Си Цзиньпина.На этом фоне некоторые эксперты считают, что переговоры с представителями киевского режима стали неким «откупом» Вучича перед Западом, где его встречу с китайским лидером восприняли как «пощечину».В то же время многие назвали переговоры президента Сербии с Зеленской и Кулебой слабостью и даже предательством по отношению к России.Напомним, что в Европе сербского лидера называют союзником нашей страны и критикуют за то, что он отказывается присоединяться к антироссийским санкциям.В свою очередь, сам Вучич нашел оправдание своей недавней встрече с украинской делегацией. В ходе недавней пресс-конференции сербский лидер отметил, что он не может не разговаривать со страной, имеющей 40-миллионное население.Более того, Вучич подчеркнул, что Украина никогда не делала ничего плохого по отношению к Сербии и не признавала Косово.Видимо, г-н Вучич забыл, как вооружаемые Западом украинские боевики-националисты воевали на хорватской стороне против сербской (югославской) армии. А так - да... ничего плохого не сделала...Таким образом, со слов президента Сербии, он преследует исключительно интересы своей страны, договариваясь с Киевом о том, чтобы он не выступал против Белграда в вопросах, касающихся Косово.- подытожил Вучич.