«Хотите и теперь сказать, что я русский наймит?» - Вучич прокомментировал свою встречу с женой Зеленского и главой МИД Украины

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«Хотите и теперь сказать, что я русский наймит?» - Вучич прокомментировал свою встречу с женой Зеленского и главой МИД Украины

Сербский лидер Александр Вучич провел в Белграде встречу с супругой главы киевского режима Еленой Зеленской и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Стоит отметить, что планы украинской делегации посетить Сербию ранее нигде не афишировались. При этом данное событие состоялось сразу после визита в страну лидера КНР Си Цзиньпина.



На этом фоне некоторые эксперты считают, что переговоры с представителями киевского режима стали неким «откупом» Вучича перед Западом, где его встречу с китайским лидером восприняли как «пощечину».

В то же время многие назвали переговоры президента Сербии с Зеленской и Кулебой слабостью и даже предательством по отношению к России.

Напомним, что в Европе сербского лидера называют союзником нашей страны и критикуют за то, что он отказывается присоединяться к антироссийским санкциям.

В свою очередь, сам Вучич нашел оправдание своей недавней встрече с украинской делегацией. В ходе недавней пресс-конференции сербский лидер отметил, что он не может не разговаривать со страной, имеющей 40-миллионное население.

Более того, Вучич подчеркнул, что Украина никогда не делала ничего плохого по отношению к Сербии и не признавала Косово.

Видимо, г-н Вучич забыл, как вооружаемые Западом украинские боевики-националисты воевали на хорватской стороне против сербской (югославской) армии. А так - да... ничего плохого не сделала...

Таким образом, со слов президента Сербии, он преследует исключительно интересы своей страны, договариваясь с Киевом о том, чтобы он не выступал против Белграда в вопросах, касающихся Косово.

Что здесь плохого? Хотите и теперь сказать, что я русский наймит?

- подытожил Вучич.
43 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 10:07
    «"Хотите и теперь сказать, что я русский наймит?" - Вучич прокомментировал свою встречу с женой Зеленского» —


    — После жены Зеленского у него железное алиби ...
    1. Путник_2 Звание
      Путник_2
      +3
      Сегодня, 10:35
      Кулеба со свечкой стоял.
    2. axren1 Звание
      axren1
      +4
      Сегодня, 10:37
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      После жены Зеленского у него железное алиби ...
      ну и трипер в лучшем случае )
    3. кредо Звание
      кредо
      -2
      Сегодня, 10:52
      Что здесь плохого? Хотите и теперь сказать, что я русский наймит? - подытожил Вучич.

      А что стыдного или зазорного сказать о том, что он стоит на стороне России и полностью её поддерживает? Духа не хватило?
      Лучше бы тогда промолчал, чем мычал не по делу. negative
    4. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 11:10
      -Хотите и теперь сказать, что я РУССКИЙ наймит?
      А чей,позвольте спросить?
      1. ettore Звание
        ettore
        0
        Сегодня, 11:31
        Цитата: knn54
        -Хотите и теперь сказать, что я РУССКИЙ наймит?
        А чей,позвольте спросить?

        Этой фразой он раскрыл своё отношение к России, теперь уже не надо будет притворяться.
    5. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      -1
      Сегодня, 11:22
      Это точно. И вообще,Вучич очень тонкий политик. Умеет дкржать равновесие. И это в политике- главное. Пример: Украина. Буферное недогосудврство, оборзевшее до угроз в наш адрес. Теперь,этой Украиной и всем ее народцем,будут подтираться,все кому не лень,веками. И еще неродившихся укров будут унижать и попрекать,предательством всего- от веры- до памяти предков. Вот вам и пример наглости и глупости,во внутренней и внешней политике.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    Сегодня, 10:12
    Понятно что Вучич будет вертеться ужом чтоб и Запад ублажить и с Россией не порвать, НО нам то от этого не легче, сейчас это будут пользовать в пропаганде.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +6
      Сегодня, 10:19
      .В ходе недавней пресс-конференции сербский лидер отметил, что он не может не разговаривать со страной, имеющей 40-миллионное население.


      Какие 40 млн.?Население Украины на данный момент времени около 20 млн. человек. Вдвое меньше.

      В докладе Джеймстаунского фонда под названием «Обеспеченность Украины необходимыми человеческими ресурсами оказалась в критическом положении», отмечается, что, хотя военный конфликт на Украине вошёл в стагнационную фазу, обеспеченность страны человеческими ресурсами уже на исходе.

      Издание отмечает, что при этом руководство Украины, словно не обращая внимания на эту проблему, всё время говорит о нехватке не человеческих ресурсов, а танков, ракет и боеприпасов. А трагическую ситуацию с человеческими ресурсами, без которых все эти ракеты и танки будут просто ненужной грудой железа, украинское руководство упорно игнорирует.

      «По различным открытым и частично засекреченным данным, численность населения Украины уже на 1 января 2022 года составляла всего 31 миллион человек. Сама же официальная служба статистики Украины утверждает, что численность населения страны на начало конфликта составляла 34 миллиона человек, но даже такое преувеличение больше похоже на попытку выдать желаемое за действительное. Однако никто не может опровергнуть тот печальный факт, что за последние 20 лет численность населения Украины, ещё безо всякой войны на её территории, уменьшилась с 48 до 30 с небольшим миллионов человек», – говориться в статье.
      При этом в докладе Джеймстаунского фонда утверждается, что на фоне действовавших экономических и демографических факторов процесс убыли населения Украины вполне закономерен и объясним.
      По данным статистической службы «Евростат» за период с 2014 по 2022 год 4,8 миллионов украинцев получили вид на жительство в Европе, а близкое к этому число, примерно три миллиона человек, получили право на проживание в России. В докладе американского исследовательского центра утверждается, что если также вычесть число тех украинцев, которые покинули страну, и тех, кто сейчас проживает на территориях, которые перешли к России (а это более двух миллионов человек), то окажется, что население Украины на данный момент составляет даже не 31, а всего лишь 20 миллионов человек.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 10:25
        «По различным открытым и частично засекреченным данным, численность населения Украины уже на 1 января 2022 года составляла всего 31 миллион человек. Сама же официальная служба статистики Украины утверждает, что численность населения страны на начало конфликта составляла 34 миллиона человек, но даже такое преувеличение больше похоже на попытку выдать желаемое за действительное. Однако никто не может опровергнуть тот печальный факт, что за последние 20 лет численность населения Украины, ещё безо всякой войны на её территории, уменьшилась с 48 до 30 с небольшим миллионов человек», – говориться в статье.


        https://www.fondsk.ru/news/2023/08/10/kayhan-na-ukraine-ostalos-ne-bolee-20-millionov-naseleniya.html
      2. 75Сергей Звание
        75Сергей
        -4
        Сегодня, 10:27
        Ну вы тоже выдаете желаемое за действительное, все же на украине никак не меньше, чем 28 млн.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +3
          Сегодня, 10:30
          Я выдаю желаемое за действительное?Погуглите доклад американского исследовательского центра Джеймстаунского фонда под названием «Обеспеченность Украины необходимыми человеческими ресурсами оказалась в критическом положении».Там эти цифры озвучены.А именно по различным открытым и частично засекреченным данным, численность населения Украины уже на 1 января 2022 года составляла всего 31 миллион человек.
          В докладе американского исследовательского центра утверждается, что если также вычесть число тех украинцев, которые покинули страну, и тех, кто сейчас проживает на территориях, которые перешли к России (а это более двух миллионов человек), то окажется, что население Украины на данный момент составляет даже не 31, а всего лишь 20 миллионов человек.
          1. awdrgy Звание
            awdrgy
            0
            Сегодня, 10:44
            Джеймстаунский фонд?Подозреваю,что это не в Москве laughing Верите этим парням? А чего сразу не Байдену какому-нибудь?
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              -1
              Сегодня, 10:51
              Подскажите пожалуйста кому я должен верить.
              1. awdrgy Звание
                awdrgy
                0
                Сегодня, 10:54
                -"Верить нельзя никому,даже себе..мне-можно" laughing
                -Отечественным ресурсам не связанным с государствами выступающими против нашей любимой Родины,естественно.
                1. Aken Звание
                  Aken
                  0
                  Сегодня, 11:01
                  Это Вы про навальнят, сейчас?
                  1. awdrgy Звание
                    awdrgy
                    0
                    Сегодня, 11:03
                    Про кого? В Канаде которые с украины? Не изучал этот вопрос честно говоря.Но думаю всему свое время и до этих доберемся!
    2. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +2
      Сегодня, 10:25
      вот как показала практика на двух стульях не усидеть
      1. Бледар Звание
        Бледар
        +1
        Сегодня, 11:39
        вот как показала практика на двух стульях не усидеть

        Ну Эрдоган сидит на 1000 стульях и ничего
    3. Alien From Звание
      Alien From
      -1
      Сегодня, 10:34
      Ропот55 hi он обычная, так сказать, с низкой социальной ответственностью....
    4. Radius Звание
      Radius
      +2
      Сегодня, 10:44
      Совершенно верно! Но, мягко говоря... Вучич после этого не выглядит сильным политиком. Так, нечто вроде Пашиняна :)
    5. BSD-Fan Звание
      BSD-Fan
      +1
      Сегодня, 10:50
      Чтобы наши "союзники" не вертелись ужом, мы должны быть сильными. А до этого момента нам и президент Таджикистана будет рассказывать про права человека и прочие "дилдошон ниуинауатый" после терактов в Крокусе.
  3. Canecat Звание
    Canecat
    +7
    Сегодня, 10:12
    Что здесь плохого? Хотите и теперь сказать, что я русский наймит?

    Хороший ход... Интересы Вучича лежат прежде всего в пределах своей страны и только потом, в интересах других государств.
    Мы же не казним лидера Китая за европейское турне,так почему придается такое внимание лидеру Сербии? hi
    1. Arifon Звание
      Arifon
      +3
      Сегодня, 10:34
      "Хотите и теперь сказать, что я русский наймит?".... Мы же не казним лидера Китая за европейское турне,так почему придается такое внимание лидеру Сербии?"
      Но он ведь такую дичь про "русского наймита" и не говорил, в отличие от этого, губастого...
      1. Canecat Звание
        Canecat
        +1
        Сегодня, 10:38
        Но он ведь такую дичь про "русского наймита" и не говорил, в отличие от этого, губастого...

        А почему вы считаете это дичью? Он всего навсего вернул эти слова тем, кто так говорил, не более того. )
        1. Arifon Звание
          Arifon
          0
          Сегодня, 11:47
          Да потому дичь, что кому как не ему и православной Сербии быть "русскими наймитами" и не стесняться этого. А он говорит это, как бы оправдываясь и отплёвываясь
  4. kvv Звание
    kvv
    +3
    Сегодня, 10:15
    даже Бацька сидел на двух стульях, пока чуть не порвали на британский флаг, что уж про этого говорить, положение у него прямо скажем не завидное в окружении "друзей"
    1. Arifon Звание
      Arifon
      +1
      Сегодня, 10:32
      Ну ведь этот опыт показывает, что на двух стульях всё равно не усидишь - штаны, или хуже того, опа порвётся. Этого наглядного опыта Вучичу мало?!
  5. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +6
    Сегодня, 10:15
    переговоры с представителями киевского режима стали неким «откупом» Вучича перед Западом, где его встречу с китайским лидером восприняли как «пощечину»
    А что ему остаётся, как не "танцевать на проволоке"? Была бы, хотя бы, граница общая с Россией - глядишь, вторая Белоруссия, может, наметилась бы. А так... Он же не совсем в облаках витает, понимает, что одно неверное движение - и раздавят. Арсенал у Запада велик - от денег и "оранжевой революции" до вторжения, прямого или "чужими руками". И нам ОЧЕНЬ трудно будет что-то для Сербии сделать.
    1. BonchB Звание
      BonchB
      +3
      Сегодня, 10:21
      Поддерживаю! Легко со стороны раздувать щеки и сыпать обидными словами. Но по факту Сербия небольшая страна, окруженная НАТО, крупными европейскими странами. Это государство с нерешенными внутренними проблемами и довольно близкой травматичной памятью о том как "милые" соседи могут подложить свинью. Тут действительно только и остается между струек...
    2. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 10:30
      Он же не совсем в облаках витает, понимает, что одно неверное движение - и раздавят.

      А что лучше теперь на коленях стоять? А что он хорошо сделал для Сербии? Тас в Косово, если не ошибаюсь, ситуация развивается не в пользу Сербии...
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        0
        Сегодня, 11:37
        в Косово, если не ошибаюсь, ситуация развивается не в пользу Сербии...

        конечно не в пользу сербов, только он с этим ничего не может поделать - этой проблеме больше 100 лет! еще увидим у себя такое - когда 15млн ценных специалистов и наших новых сограждан потребуют общегосударственное празднование навруза сделать и изучать узбекский язык, как язык "коренных" народов русистана.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 12:03
        Цитата: Msi
        в Косово, если не ошибаюсь, ситуация развивается не в пользу Сербии...

        Вучич не пойдёт на силовое решение ситуации в Косово, пока есть надежда на иной исход. Косово - западный проект, и реально Вучичу никто не поможет, тем более после демонстративно дружеского приёма председателя Си.
  6. алабурга Звание
    алабурга
    -2
    Сегодня, 10:16
    Тот же Эрдоган, помидорный друг Путина, только в профиль.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 10:18
    Там все как всегда... крутятся, вертится, что и нашим и ваши не шибко давили.
    Такие времена, такая у них ситуация.
    Гейропа, однако, по другому они уже не могут, да и не хотят, пожалуй.
  8. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +2
    Сегодня, 10:18
    Ну так то понять его можно, маленькие государства могли быть независимы в 20м веке, оставаясь в тени противоборства СССР и США, но встречаться с представителями украины... Это зашквар знатный, хотя это на Западе норма.
    1. Arifon Звание
      Arifon
      +2
      Сегодня, 10:28
      Точно, ну ладно бы встретился с кем-нибудь из НАТО или администрации США, а тут встреча с этими, да ещё и не с самим бандерфюрером, а с его жинкой... Что-то как-то попахивает от этого акта нехорошо, мелко это как-то и жидко...
  9. Msi Звание
    Msi
    -2
    Сегодня, 10:27
    Хотите и теперь сказать, что я русский наймит?»

    Нет ты сербский "обсос". Многовекторная проститутка...
  10. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 10:34
    То есть, когда Зеленского таки поймают и накажут, либо уберут ввиду целесообразности для гегемона и его пуделя, то Вучич должен будет на ней жениться?
    Ну просто, чтоб доказать что-нибудь?
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 10:48
      Вучич должен будет на ней жениться?

      Вспомнилось...
      ... Мам, слушай-ка... Вот мой братец — то вырастет — ну женится... ну умрёт. А мне что потом, надо будет жениться на его старой жене?... (м/ф Малыш и Карлсон)
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 11:34
      либо уберут ввиду целесообразности для гегемона и его пуделя, то Вучич должен будет на ней жениться

      должен или не должен не знаем, но то что Вучич хитрее гениальных стратегов и мудрых геополитиков это 100%!
  11. Аскер Звание
    Аскер
    +1
    Сегодня, 12:03
    Он флюгер и ему тяжело, и иначе никак. Через несколько лет он уже не сможет победить на выборах, подрастет проевропейская молодежь, будет еще одна Болгария, где за Россию будут ничего не решающие пенсионеры .Увы очень жаль, но именно так и будет.
  12. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    0
    Сегодня, 12:17
    ДА...., не по статусу президента прием этой особы . Неужели он не понимает , что этим он сам себя унизил ?