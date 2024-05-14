Немецкий журналист удалил информацию о передаче истребителей F-16 Киеву в течение месяца, назвав её недостоверной

Американские истребители F-16 из наличия ВВС Дании не прибудут на Украину в течение месяца, информация оказалась недостоверной. Об этом сообщил журналист немецкого издания Die Zeit Йорг Лау.Немец вообще удалил информацию о поставке датских истребителей на Украину в течение месяца, заявив, что он неправильно привел заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен о сроках доставки самолетов. Как оказалось, она говорила не о «месяце», а о «месяцах». Журналист извинился, а вот украинцы очень расстроились, они уже датские флажки приготовили, чтобы самолеты встречать.Ранее ряд западных изданий, а также украинских, разместил информацию о том, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала поставить истребители F-16 Киеву в «течение месяца». Информация была воспринята как правдивая, потому что в действительности никто не знает точных сроков появления американских самолетов на Украине. Даже в Киеве заявляют, что хотели бы получить их как можно быстрее, но всё в руках союзников.Если брать во внимание последние заявления Нидерландов, то они свои истребители планируют отправить на Украину только осенью, но после того, как их начнет поставлять Дания. Еще одним условием отправки истребителей является наличие на Украине необходимой инфраструктуры для их размещения, а также обученного персонала для обслуживания и пилотов. Пока ничего этого у Киева нет, так что говорить о поставках пока преждевременно.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»