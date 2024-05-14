Немецкий журналист удалил информацию о передаче истребителей F-16 Киеву в течение месяца, назвав её недостоверной

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Немецкий журналист удалил информацию о передаче истребителей F-16 Киеву в течение месяца, назвав её недостоверной

Американские истребители F-16 из наличия ВВС Дании не прибудут на Украину в течение месяца, информация оказалась недостоверной. Об этом сообщил журналист немецкого издания Die Zeit Йорг Лау.

Немец вообще удалил информацию о поставке датских истребителей на Украину в течение месяца, заявив, что он неправильно привел заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен о сроках доставки самолетов. Как оказалось, она говорила не о «месяце», а о «месяцах». Журналист извинился, а вот украинцы очень расстроились, они уже датские флажки приготовили, чтобы самолеты встречать.



Ранее ряд западных изданий, а также украинских, разместил информацию о том, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала поставить истребители F-16 Киеву в «течение месяца». Информация была воспринята как правдивая, потому что в действительности никто не знает точных сроков появления американских самолетов на Украине. Даже в Киеве заявляют, что хотели бы получить их как можно быстрее, но всё в руках союзников.

Если брать во внимание последние заявления Нидерландов, то они свои истребители планируют отправить на Украину только осенью, но после того, как их начнет поставлять Дания. Еще одним условием отправки истребителей является наличие на Украине необходимой инфраструктуры для их размещения, а также обученного персонала для обслуживания и пилотов. Пока ничего этого у Киева нет, так что говорить о поставках пока преждевременно.
12 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 10:07
    Немецкий журналист удалил информацию о передаче истребителей F-16 Киеву в течение месяца, назвав её недостоверной
    . Да ладно... хотел новость погорячее первым выдать, продать, чего теперь минжеватся то. Бизнес, ничего лишнего.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +2
      Сегодня, 10:17
      . Да ладно... хотел новость погорячее первым выдать, продать,
      ...так новость об признании недостоверности тоже нехило продаётся...ну а так...поставят не поставят нам про лесом....завалють как и все предыдущие вундервафли западные
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 10:21
        Прям так сразу и не скажешь, чем нам может угрожать новая вундервафля в руках зелебобика...
        по разному говорят, от фигня вопрос, до разбомбят, разрушать если не все, то много...
        Так то прорвёмся и заровняем и это, какой ценой???
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          +1
          Сегодня, 10:28
          разрушать если не все, то много...
          ...чё они там разрушить могут ВСЁ....всё им будет по прибытии на места базирования...да и то...как бербочка говорила после массовых гибелей немецкой техники.. "Мы предупреждали что она была изношена"....так и с этими будет, что взлетит...перестреляют, а остальное поломатое будет стоять в кустах
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 10:32
            Ну так, фигня вопрос, это и есть уверенность, что как только прилетят, там, тогда и погорят.
            Всё это "дрова" в одну большую топку, которая есть война.
            А люди и у нас воспринимают по разному, некоторые боятся запада, реально... другим, большинству, не страшно ничего.
            Так и живём.
            1. Крымский партизан 1974 Звание
              Крымский партизан 1974
              +2
              Сегодня, 10:40
              А люди и у нас воспринимают по разному,
              ...так и есть....в меру своей образованности и кругозора....естественно домохозяйка будет боятся запада, потому как имеется возможность потерять уют...а вот бомжу по барабану...у него один член ни чего нет.....а у военных просто развлекалово настрелять как можно больше, но самому остаться в живых...у всех по разному....ну а лично я запад не навижу
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                +1
                Сегодня, 10:44
                Западные враг, были, есть и будут. Чего их ненавидеть... уничтожать без сантиментов, если полезут, а так... да фиг на них. Сейчас ситуация такова, что победить друг друга не можем, зато уничтожить получится... в общем, так и будет.
                1. Крымский партизан 1974 Звание
                  Крымский партизан 1974
                  +1
                  Сегодня, 10:46
                  зато уничтожить получится... в общем, так и будет.
                  ...всё к этому идёт...успехов и здоровья
      2. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 10:22
        они свои истребители планируют отправить на Украину только осенью, но после того, как их начнет поставлять Дания.
        а вот украинцы очень расстроились

        А кое-кто и всплакнул... crying
        1. Егоза Звание
          Егоза
          +1
          Сегодня, 10:51
          Цитата: Uncle Lee
          А кое-кто и всплакнул..

          Конечно! Последнее время самолетов в небе не вижу. Совсем. Вертолеты - да, пролетят раз в сутки-двое-трое, особенно, если какой-то (какая-то) фря с запада прибыть должна. Вот и горюют "бедные" laughing
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:56
    F-16 из наличия ВВС Дании не прибудут на Украину в течение месяца, информация оказалась недостоверной
    Сначала поспешил сообщить о долгожданной новости, а потом, возможно после разъяснительной беседы, срочно ее удалил. В принципиальности журналиста большие сомнения, а вот вмешательство разведки не исключено. Кстати, на украине хвастаются полученным и уже настроенным тренажером F-16, может пора "Искандеру" посетить это место?
  3. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 12:39
    Ранее ряд западных изданий, а также украинских, разместил информацию о том, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала поставить истребители F-16 Киеву в «течение месяца»
    Правда она говорила, что Дания поставит F-16 через месяц, после того, как первые истребители поступят из Нидерландов. Нидерланды-же, говорят, что они отправят на Украину свои самолёты сразу , но после того как их поставит Дания....