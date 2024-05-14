Китайские эксперты: Тайваню не стоит перенимать опыт применения ВСУ морских дронов против ВМФ России

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Китайские эксперты: Тайваню не стоит перенимать опыт применения ВСУ морских дронов против ВМФ России

Тайваньские военные, вдохновившись действиями украинских «стай волков» против Черноморского флота РФ, запустили собственный проект создания безэкипажных катеров. Но Тайваню не стоит перенимать опыт применения ВСУ морских дронов против ВМФ России, так как против Военно-морских сил НОАК он вряд ли поможет.

Такое мнение высказали китайские эксперты в беседе с журналистами местной государственной телекомпании CCTV.



На острове возлагают большие надежды на то, новое вооружение поможет Тайваню защититься от атак с материка с применением Военно-морских сил. Тайбей вдохновился примером украинских военных, сумевших при помощи безэкипажных катеров потопить или повредить несколько российских военных кораблей.

Некоторые из китайских экспертов считают, что у тайваньских морских беспилотников, возможно, даже не появится шансов для атак на корабли ВМС Китая. Дело в том, утверждают аналитики из КНР, что НОАК способна уничтожить все базы безэкипажных катеров на Тайване, прежде чем начинать какие-либо военно-морские операции. Поэтому СМИ Китая назвало бессмысленным проект создания тайваньских морских дронов.

В прошлом году Национальный институт науки и технологий Чунг Шань (Тайвань) запустил проект Rapid & Surprising по созданию безэкипажных катеров. Проектируется два типа дронов длиной 10 и 20 метров, создаваемых на основе дистанционно управляемых катеров-мишеней, применяемых в качестве надводных целей для тренировок ВВС. Предполагается завершить испытания готовых изделий до конца 2025 года, а в 2026 году построить не менее 200 морских беспилотников.
23 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 10:13
    Ой зря они так, БЭК себя показали и вопрос только в количестве этих безпилотников на корабль.
    1. dauria Звание
      dauria
      +4
      Сегодня, 10:28
      Интересно, что сама идея далеко не новая . В журнале МК было как-то немецкий катер Линзе . Позже появилась и телесвязь . Но нигде на вооружении крутых стран эти лодочки массово не появились . Так , по мелочи .
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 12:36
        Наоборот БЭК очень сильно помогут Тайваню в случае военного конфликта с Китаем.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 10:32
      - НОАК способна уничтожить все базы безэкипажных катеров на Тайване,
      Носителями морских дронов могут быть.например, обычные "контейнеровозы"
    3. Cympak Звание
      Cympak
      +4
      Сегодня, 11:07
      БЭК себя показали против флота мирного времени, который не готовился к войне, у которого нет патрульных самолётов для обнаружения БЭК с воздуха на дальних подступах, нет сети РЛС и ГАС для контроля водного района, нет вертолетов, готовых быстро подняться в воздух и уничтожить БЭК с воздуха ракетами и пушечным вооружением на подступах к базам, нет системы заграждений и защиты баз, нет на кораблях боевых модулей с автопушками и ПТРК для борьбы со скоростными катерами, пулеметов с ночными прицелами и тех нет, не говоря о РЭБ и СОЭП.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    -2
    Сегодня, 10:16
    Китайский флот, массовый флот... наделают специализированных судов обороны от морских беспилотников. Для них это не составит труда.
    Можно предположить, что их будет больше, чем у кого ли бо ещё.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -1
      Сегодня, 10:20
      rocket757 hi, не выйдет, БЭК дешевле и скоростнее в производстве, оператор готовиться легче чем экипаж, так что БЭК будет озорничать по полной.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 10:28
        Быстроходный катер со скорострелкой, работающий в единой связке со многими другими...
        Автоматизированные цент контроля, управления..
        Для китайцев это не затраты, а отработка тактики и технологий...
        Не утверждаю, что будет так, они могут и свои варианты предложить...
        Их производственные мощности и достаточное количество всего и сразу, это серьёзно.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 10:33
          rocket757, это конечно усложнит работу безпилотников но не решит проблему, за безпилотниками будущее, и противостоять им будут другие безпилотники.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 10:38
            Дроны, против дронов... будет идти по нарастающей и как раз Китай может наращивать свои возможности очень серьёзно. Все для этого у них есть.
            Поэтому они и не боятся военного противостояния, но очень не хотят противостояния экономического, по объективным причинам, кстати.
      2. Cympak Звание
        Cympak
        -1
        Сегодня, 11:11
        Нам повезло, что у украинцев нет морской авиации с ПКР и подводных лодок с торпедами. Но даже с БЭК, слепленными на коленках в гараже, они смогли натворить дел. Успех их заключается в системе наведения через Старлинк
  3. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 10:22
    Нормальный такой стеб про российский флот, от китайских партнеров. Спасибо другу, по таежному отдыху, за такой Черноморский флот. Наверняка, похожая тимуровская команда курировала модернизацию ЧФ.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 10:23
    НОАК способна уничтожить все базы безэкипажных катеров на Тайване, прежде чем начинать какие-либо военно-морские операции
    Другими словами, китайцы дают понять открытым текстом, что сделают то, на что Россия до сих пор не решается?
    Не поверю, что для нашей разведки непосильная задача выяснить, где шлёпают эти беспилотники на Украине. Знаю, знаю... "Гаражный массив", трудно отследить конкретное место... А пару кварталов, среди которых затерялся тот "гаражный массив", смешать с грунтом - религия не велит? Китайцам, видимо, разрешает...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 10:29
      Zoldat A, ну заявлять они могут, а вот по факту накрыть это не так просто как кажется.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        -1
        Сегодня, 10:31
        Цитата: Ропот 55
        Zoldat A, ну заявлять они могут, а вот по факту накрыть это не так просто как кажется.
        Случится - вот и будет для Китая проверка на наличие стали в тестикулах... Посмотрим.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 10:37
          Zoldat A, пока Запад действует как ему надо и всё равно на мнение Китая, вон с визитом Ненси как вышло.
    2. Denis812 Звание
      Denis812
      +2
      Сегодня, 10:33
      Смешать с грунтом придется весь Тайвань.
  5. Denis812 Звание
    Denis812
    +2
    Сегодня, 10:33
    НОАК способна уничтожить все базы безэкипажных катеров на Тайване

    Глупость какая-то. Какие ещё базы? Мы их потому и не можем уничтожить заранее, что никаких баз по сути нет.
    Хранятся БЭКи в каких-то разных контейнерах, где-то в полста км от побережья.
    В нужное время извлекаются, привозятся фурой на берег и отправляются.
    А операторы могут вообще сидеть в офисе бумажной компании в Скрэнтоне. :)
  6. Arisaka Звание
    Arisaka
    +1
    Сегодня, 10:35
    Дело в том, что Китай просто говорит. Говорить можно что угодно. "Не имеющие аналогов в мире" есть у каждой большой страны. Реальные боевые действия уже показывают, как оно на самом деле. А мы, русские, очень любим свою голову пеплом посыпать по поводу и без.
    Мы уже видели как американцы китайский шар сбивали сутки и как Пелосси села на Тайване под бравурные угрозы Китая.
    Пока Китай ничего не делает.
  7. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 10:42
    Что им дядя Сэм скажет, то они и будут применять! Ещё те куклы безвольные
    1. Серж9901 Звание
      Серж9901
      -1
      Сегодня, 10:51
      Всегда об угрозе можно судить по количеству денег , выделяемых в бюджете сша . Пока напротив тайваня - очень скромные цифры - ничего там не случится от слова вообще . Первая проблема у амеров сейчас - что будет делать Трамп с госдолгом ? Есть рабочий вариант а ля 1973-1975 гг .Но , судя по активизации участия в его кампании амерского ВПК , все останется как есть , даже с эскалацией военных действий в европе (на украине ). Ждем результатов реализации демпартией операции "мигранты_дадут_нам _нужные_голоса" . Сами сша никому неинтересны, страну поднимать никто не собирается, глобалисты подсели и сейчас самый надежный источник - ВПК . А этим нужны контракты (т.е. гарантированные сроки военных действий хоть где), которые будут заключаться только после избрания президента , любого, хоть Рейгана .Всё остальное - пустая болтовня...
  8. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 11:08
    "Могут уничтожить" и 'уничтожили', это две большие разницы . Пока что, в решительных мерах, по примеру нас, Китай не замечен.
  9. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:24
    ... против Военно-морских сил НОАК он вряд ли поможет. Такое мнение высказали китайские эксперты
    Как и другим, китайским экспертам сидящим в кабинетах и посещающим ТВ можно легко и просто рассуждать, как будут уничтожены БЭКи мощными средствами НОАК. Да и не стоит забывать, что каждый кулик хвалит свое болото. Одно дело предполагать надеясь на возможности своей армии, а другое на деле выполнить это. Тайвань не такой маленький остров и есть возможность рассредоточить морские беспилотники на большой территории. Ну если только не сравнять остров с океаном, на что китайцы конечно не пойдут.