Сбитие камнем израильского дрона на Западном Берегу попало в кадр
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В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть, как житель Западного Берега реки Иордан метким броском камня сбивает израильский дрон.
В настоящее время обстановка на Западном Берегу остается напряженной. Израильские поселенцы не пропускают грузовики с гуманитарной помощью, предназначенной для палестинского населения региона. Периодически происходят столкновения палестинцев с израильскими военными.
Также сообщается об активизации боевых действий в секторе Газа, где израильская армия продолжила плотные обстрелы города Рафах, где сконцентрированы около полутора миллионов беженцев из других городов палестинского анклава.
При этом ООН подтвердила и осудила атаку ЦАХАЛ на автомобиль, в котором находился международный сотрудник организации в секторе Газа. В результате атаки сотрудник ООН был убит израильскими военнослужащими.
Однако, при этом заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США отказался отвечать на вопрос журналиста, попросившего объяснить, почему Вашингтон продолжает утверждать о "нарушении международного права" в действиях России на Украине, однако при этом не осуждает атаки Израиля в секторе Газа. Представитель американского внешнеполитического ведомства назвал вооруженные конфликты в Израиле и на Украине "совершенно разными и различными друг от друга обстоятельствами". При этом число жертв израильской агрессии в секторе Газа уже превысило 35 тысяч человек.
Pixabay
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