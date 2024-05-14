Сбитие камнем израильского дрона на Западном Берегу попало в кадр

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Сбитие камнем израильского дрона на Западном Берегу попало в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть, как житель Западного Берега реки Иордан метким броском камня сбивает израильский дрон.

В настоящее время обстановка на Западном Берегу остается напряженной. Израильские поселенцы не пропускают грузовики с гуманитарной помощью, предназначенной для палестинского населения региона. Периодически происходят столкновения палестинцев с израильскими военными.






Также сообщается об активизации боевых действий в секторе Газа, где израильская армия продолжила плотные обстрелы города Рафах, где сконцентрированы около полутора миллионов беженцев из других городов палестинского анклава.

При этом ООН подтвердила и осудила атаку ЦАХАЛ на автомобиль, в котором находился международный сотрудник организации в секторе Газа. В результате атаки сотрудник ООН был убит израильскими военнослужащими.

Однако, при этом заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США отказался отвечать на вопрос журналиста, попросившего объяснить, почему Вашингтон продолжает утверждать о "нарушении международного права" в действиях России на Украине, однако при этом не осуждает атаки Израиля в секторе Газа. Представитель американского внешнеполитического ведомства назвал вооруженные конфликты в Израиле и на Украине "совершенно разными и различными друг от друга обстоятельствами". При этом число жертв израильской агрессии в секторе Газа уже превысило 35 тысяч человек.

26 комментариев
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  1. awdrgy Звание
    awdrgy
    +4
    Сегодня, 10:49
    Праща рулит! Самое дешевое средство по борьбе с дронами.Осталось камень с управляемым подрывом разработать laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +6
      Сегодня, 10:51
      Сначала на пращу дальномер и прицел оптический надо прикрутить.... laughing
      1. awdrgy Звание
        awdrgy
        0
        Сегодня, 10:59
        А это уже экономически не выгодно.Достаточно набирать "зенитчиков" из регионов,где данное оружие имело наибольшее распространение(это также сократит время подготовки личного состава)
      2. dauria Звание
        dauria
        -3
        Сегодня, 11:04
        Сначала разогнать кодлу "режиссёров" и "сценаристов", ради просмотров сочиняющих постановочные видео . С какого дубля сняли эту правдивую историю ?
        1. Аргон Звание
          Аргон
          0
          Сегодня, 11:57
          Не сказал бы, что это постановка. В свете того, как палестинцев Ясир Арафат в свое время призывал учиться точно кидать камни.....
          1. dauria Звание
            dauria
            0
            Сегодня, 12:13
            И к каждому "кидателю" приставлять оператора , снимающего попадание вплоть до падения ? laughing Ну что ж , разумно -фотокинопулемёт , свидетели подпишут акт . Всё , как в Люфтваффе . Только там косоглазые Гансы были - из 100 снарядов авиапушки только 2 в бомбер типа В-17 попадали.
      3. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 12:06
        Цитата: Nexcom
        Сначала на пращу дальномер и прицел оптический надо прикрутить....

        А можно еще болас кидать. Вola perdita можно примерно на 80-100 метров прицельно кинуть. yes
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 11:14
      Это еще бумеранги не применяли...
      1. awdrgy Звание
        awdrgy
        +1
        Сегодня, 11:33
        Ну,это в Австралии..не знаю дойдут ли они до этого когда-нибудь.
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 12:08
        Тссс! Не подсказывайте какелам - они ведь реально начнут бумеранги выпиливать и по дронам кидаццо! wassat
    3. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 11:54
      Это что, вот в 404 бабка банкой огурцов сбила то ли герань то ли Искандер
      1. awdrgy Звание
        awdrgy
        +1
        Сегодня, 12:03
        Не,камень выгоднее. Продукты это ценный ресурс,к тому же обучение личного состава отнимет работников у сельскохозяйственной отрасли. Можно сказать,что камень-это значительный шаг вперед по сравнению с банкой продуктов.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 10:50
    Дело украинских бабок сбивавших дроны банками с огурцами ширится и растет. laughing
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 10:58
      Цитата: Nexcom
      Дело украинских бабок сбивавших дроны банками с огурцами ширится и растет. laughing
      После видео с булыжником я бы над бабками с огурцами так уверенно не смеялся бы... lol
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 10:59
        Молчу, молчу... (с) lol
        _________________________
    2. Msi Звание
      Msi
      +2
      Сегодня, 11:07
      Дело украинских бабок сбивавших дроны банками с огурцами ширится и растет

      И мы не отстаём. А помните парень мешком из под картошки сбил дрон в зоне СВО ?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 11:08
        Вооот! laughing Конечно помню. Наши вообще - красавы! good Чего там мелочится - камни, банки.... Тут сразу мешком - хрясь и нет дрона. laughing Фундаментальный у нас подход.
        1. Pharmacist Звание
          Pharmacist
          0
          Сегодня, 12:57
          В общем, неудачное какое-то оружие эти дроны. Сбиваются всем, чем не лень! laughing
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:53
    — Эти ребята с камешками уже не одну Интифаду прошли ...
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 10:58
    Огурцы не закатывают, так камни под рукой! На любую техлогичную штуку найдется простое народное средство!
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +6
      Сегодня, 11:03
      Цитата: Вадим С
      Огурцы не закатывают, так камни под рукой!
      Банка с закатанными камнями - кассетный боеприпас... lol А в маринаде, который делает мой сосед - ещё и напалм... Не огурцами у него в гараже водку закусываем - огурцы водкой запиваем.
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +3
        Сегодня, 11:07
        «Не огурцами у него в гараже водку закусываем - огурцы водкой запиваем» —
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 11:07
    Камень решает. Любой Давид вам расскажет. А Голиаф не расскажет.
    Только вот кто сейчас Давид в этой истории?
    А вообще - пора вспоминать новое старое оружие: картуз или тюфяк, который поражал камнями наступающих на крепость.
  6. Бускан
    Бускан
    +1
    Сегодня, 11:08
    Время разбрасывать камни, и время собирать камни.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 11:18
      Пришло время выдавать каждому бойцу сеткометы, вместо противогазов, а пару бойцов из отделения вооружать дробовиками.
  7. senima56 Звание
    senima56
    +1
    Сегодня, 12:40
    "Кому-то под руку попался каменюка- метнул, гадюка, и нету Кука!" lol lol good