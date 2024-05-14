Сбитие камнем израильского дрона на Западном Берегу попало в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть, как житель Западного Берега реки Иордан метким броском камня сбивает израильский дрон.В настоящее время обстановка на Западном Берегу остается напряженной. Израильские поселенцы не пропускают грузовики с гуманитарной помощью, предназначенной для палестинского населения региона. Периодически происходят столкновения палестинцев с израильскими военными.Также сообщается об активизации боевых действий в секторе Газа, где израильская армия продолжила плотные обстрелы города Рафах, где сконцентрированы около полутора миллионов беженцев из других городов палестинского анклава.При этом ООН подтвердила и осудила атаку ЦАХАЛ на автомобиль, в котором находился международный сотрудник организации в секторе Газа. В результате атаки сотрудник ООН был убит израильскими военнослужащими.Однако, при этом заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США отказался отвечать на вопрос журналиста, попросившего объяснить, почему Вашингтон продолжает утверждать о "нарушении международного права" в действиях России на Украине, однако при этом не осуждает атаки Израиля в секторе Газа. Представитель американского внешнеполитического ведомства назвал вооруженные конфликты в Израиле и на Украине "совершенно разными и различными друг от друга обстоятельствами". При этом число жертв израильской агрессии в секторе Газа уже превысило 35 тысяч человек.

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