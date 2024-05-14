«Обсуждать конец войны не будем»: Шольц призвал не возлагать «напрасных надежд» на конференцию по Украине в Швейцарии

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«Обсуждать конец войны не будем»: Шольц призвал не возлагать «напрасных надежд» на конференцию по Украине в Швейцарии

Мирная конференция по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии, не приведет к завершению конфликта, она должна лишь послужить отправной точкой для диалога Москвы и Киева. С таким заявлением выступил Олаф Шольц.

Немецкий канцлер призвал не возлагать «напрасных надежд» на данную конференцию, никто на ней не будет вести разговоры об окончании войны. Там вообще будет другая тематика, не касающаяся боевых действий. В частности, планируется обсудить безопасность АЭС, экспорт зерна, запрет на применение ядерного оружия, обмен пленными и т. д.



Здесь ни у кого не должно быть завышенных ожиданий: мы не ведем там переговоров об окончании войны. В лучшем случае это начало процесса, который мог бы привести к прямым переговорам между Украиной и Россией.

— заявил Шольц, добавив, что пока Украина не готова к переговорам с Россией, поскольку у нее слишком слабая позиция. Для исправления этого положения необходимо поставлять как можно больше оружия Киеву. Другими словами, Запад не намерен останавливать конфликт, пока ВСУ еще могут сражаться и наносить урон российской армии.

Конференция в Швейцарии пройдет 15–16 июня. Как планируют в Киеве, на ней страны Запада примут некую совместную декларацию на основе «формулы мира» Зеленского, что якобы заставит Россию признать поражение, выйти с территории Украины и выплатить репарации Киеву. Однако даже на Западе признают эти мечты Зеленского недостижимыми. По словам Лаврова, Россия готова к диалогу, но на своих условиях, а «формуле мира» Зеленского самое место в урне для мусора. А если до Запада это до сих пор не дошло, то вместо дипломатов будут говорить пушки.
32 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 10:35
    «Обсуждать конец войны не будем»: Шольц призвал не возлагать «напрасных надежд» на конференцию по Украине в Швейцарии
    . Да ладно, мог бы опять поржать... от него другого не ждут, никто и нигде. Страна под внешним управлением, канцлер.... "ливерная колбаса" и ничего более.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 11:03
      Конечно, Виктор! Чего напрасно обольщаться. lol и строить глупые планы, только время зря .... Надо настраиваться па весёлую тусовку и переливание воды из пустого в порожнее.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 11:09
        Цитата: Reptiloid
        переливание воды из пустого в порожнее

        А воду будут носить решетом ! laughing
        Дима hi
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:18
        К сожалению, под шумок, они готовятся к серьезному противостоянию, давлению на Россию...
        Надо это понимать и готовится, наращивать свою силу по всем направлениям.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 11:25
          Я понимаю так, что установка на войну "до последнего украинца ", и ослабление России при этом, никуда не делось, какие бы лозунги они ни выдвигали. Все эти лозунги--- обман!
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 12:53
            А когда запад играл по чесноку?
            Всегда надо быть готовым к худшему, а все увещевания, обещания и прочее, не стоит питать иллюзий.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:38
    «Мирная конференция по Украине не приведёт к завершению конфликта, она должна лишь послужить отправной точкой для диалога Москвы и Киева» —

    — А не отправит ли вас Москва в эту самую "отправную точку" ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 10:57
      якобы заставит Россию признать поражение, выйти с территории Украины и выплатить репарации Киеву.
      Ага ! И два раза -золотом, алмазами, пушниной ! Совсем мозги закоксовались ! wassat
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 11:07
        Конечно, Владимир Владимирович hi всё у них будет, как в сказке
        дунуть, плюнуть, три раза перекреститься!
        бух в котёл! И там свариться!
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 11:14
          Цитата: Reptiloid
          всё у них будет, как в сказке
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            0
            Сегодня, 11:16
            Сказок у нас много lol "Сидит его старуха ---- перед нею разбитое корыто" crying
    2. frruc Звание
      frruc
      -1
      Сегодня, 11:26
      экспорт зерна, запрет на применение ядерного оружия, обмен пленными и т. д.

      Чье ядерное оружие они хотят обсуждать и каких пленных они собираются вызволять. Если это наемники из Европы, то было бы проще им их головы выслать багажным отправлением.
  3. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 10:40
    Украина не готова к переговорам с Россией, поскольку у нее слишком слабая позиция. Для исправления этого положения необходимо поставлять как можно больше оружия Киеву

    Что бы после уничтожения этого оружия, естественно, с потерей людей и территорий, украинская позиция стала ещё слабее.
    ̶З̶а̶б̶о̶р̶и̶с̶т̶... замечательный план.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 10:41
    Обращаясь к историческим сравнениям, можно сказать, что послевоенную жизнь в Европе можно было провентилировать в Тегеране и решить в Ялте. В августе 1941-го это было, мягко говоря, рановато. Отсюда не понимаю - что они там вобще могут обсуждать? Как нанести России ущерб, который принудил бы её к переговорам? Так они в Раммштайне этим регулярно занимаются. Пока без особого толку.

    Не удивлюсь, если Штаты отправили бы на эту "конференцию", например, лидеров БЛМ или, в крайнем случае, сенатора от Алабамы. Большего уровня представительства эти посиделки не заслуживают.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 10:55
      Цитата: Zoldat_A
      Так они в Раммштайне этим регулярно занимаются. Пока без особого толку.

      Зато командировочные идут. +культурная программа + ужины-завтраки всякие. Одним словом "жисть у Европах" tongue
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 11:13
        Слышали, мы, Елена, hi про их культурную программу lol не один раз уже! Про девушек разных национальностей и про деликатесы! И никакого веганства!
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 11:10
      Игорь! hi глядя на эту всю возню нанятых прислужников, понимаю, что главное не результат , а процесс.
      Но если серьёзно, то и затягивание конфликта
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Сегодня, 10:44
    Шольц меняет свои мысли прям по ветру, хоть бы записывал что нёс пару месяцев назад. Не политик а тряпка
  6. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 10:54
    Хотят как можно больше разорить краину,поставляя оружие...Похоже,поняли,да и Столтенберг подтвердил,что краина в любом случае уже неинтересна,а,следовательно, хотят чтобы России достались только руины с озлобленным населением...они уже не сомневаются в исходе событий...
  7. С.З. Звание
    С.З.
    +3
    Сегодня, 10:57
    Конференция в Швейцарии - попытка создать коалицию за пределами НАТО, и эта коалиция не будет пророссийской. Наличие этой коалиции - единственный вред от конференции.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 11:15
      Цитата: С.З.
      Конференция в Швейцарии - попытка создать коалицию за пределами НАТО, и эта коалиция не будет пророссийской. Наличие этой коалиции - единственный вред от конференции.
      Беда этой "коалиции вне НАТО" в том, что без НАТО (читай - США) они не стОят даже тех денег, которые на организацию этого шабаша потратят. Слетались бы сразу на мётлах - на керосине сэкономили бы...
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 11:03
    Конец надо не теребить, не обсуждать - его надо встречать!
  9. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:04
    Немецкий канцлер призвал не возлагать «напрасных надежд» на данную конференцию, никто на ней не будет вести разговоры об окончании войны.
    Зато, как громко звучит - мирная конференция по украине и главное без второго участника конфликта. Соберутся, пообнимаются, поулыбаются, в очередной раз обвинят Россию во всех смертных грехах, дежурно пообещают поддержку украине"столько, сколько нужно" и довольные собой разъедутся по своим квартирам.
  10. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 11:04
    На шабашах типа этого, уважаемые меж собой люди делят бакшиш, выпуская клоунов, чтобы те несли всякую хренотень для солидности.
  11. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:05
    "Формула мира Зеленского "- Ося Бендер просто курит в сторонке . Они на самом деле думают убедить русских что они проиграли или это очередной бред коксонутого Зе
    1. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 11:34
      "Формула мира Зеленского "- Ося Бендер просто курит в сторонке . Они на самом деле думают убедить русских что они проиграли или это очередной бред коксонутого Зе


      Этот Зе-Ося вполне в стиле своего происхождения хочет решить свои проблемы чужими руками.Сначала не захотел решать донбасский вопрос рамками украинской конституции, отказавшись( даже не пытаясь) Минском-2. Потом решил порешить донбасский вопрос военным путем одним ударом к российской границе в феврале 22г. А когда не получилось, то под визги "ой ратуйте помогайте нам все, ваших бьют". Теперь вот очередная "мирная" конференция. А никаким боком Африка, Азия, Ю. Америка не имеет отношение к украино-донбасскому конфликту.
  12. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 11:13
    Здесь ни у кого не должно быть завышенных ожиданий: мы не ведем там переговоров об окончании войны.

    Еще-бы, там не будет ни одной заинтересованной в окончании войны стороны.
  13. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 11:19
    Немецкий канцлер призвал не возлагать «напрасных надежд» на данную конференцию, никто на ней не будет вести разговоры об окончании войны. Там вообще будет другая тематика, не касающаяся боевых действий. В частности, планируется обсудить безопасность АЭС, экспорт зерна, запрет на применение ядерного оружия, обмен пленными и т. д.


    Зачем тогда собираться и казенный бензин и харчи тратить? Обсудить частные вопросы по зерну, пленным итд.можно и без приглашения африканских, южноамериканских, азиатских стран.
  14. Серж9901 Звание
    Серж9901
    0
    Сегодня, 11:23
    Нам вся эта возня - по барабану . Главное наступление началось , дождались наконец-то , "наныли"...(говорят, мож брешут, все замы подали в отставку, с кем-то СК работает). "Лиха беда начало"... Очень большие надежды на Рэмовича . Рассуждаю как , кто у директора самый близкий и проверенный человек ? Пом,, секретарша, глбух, гл.технолог, сисадмин ,продажники ? Нет , - экономист . Единственный , кто точно знает как( и ПОЧЕМУ) деньги уходят и как ( и ПОЧЕМУ) приходят . Белоусов - гл.экономист ВВП на всем протяжении его управления .(Ждем новостей про Коалицию, контрбатарейку никто не отменял. а бывшего начальника там просто ну, не послали, послушали ).
  15. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    0
    Сегодня, 11:24
    Поугас пыл у этих дефективных. Лишь скромные отголоски грома : обсудить чей-то конец, пофантазировать, ну, там, отменно покушать - выпить в приличной компашке, не оплачивая хавчик из своего кармана. А сколько понтов было..! сдулись.
    Об актеришке своём, о душегубе ими нанятом, уже и стараются не упоминать.
    Ну, а ежели вдруг приключится форс мажор, например, чуть живой мафусаил Байден вдруг возьмёт да помрёт? Евроколхоз останется без формального бригадира. В этому случае евросам уже не до гулянки будет с пустым трёпом.
    Интересно, при такой вот давно ожидаемой неожиданности что будет с их стадом покорных овец?
  16. ettore Звание
    ettore
    0
    Сегодня, 11:26
    заявил Шольц, добавив, что пока Украина не готова к переговорам с Россией, поскольку у нее слишком слабая позиция


    Как планируют в Киеве, на ней страны Запада примут некую совместную декларацию на основе «формулы мира» Зеленского, что якобы заставит Россию признать поражение, выйти с территории Украины и выплатить репарации Киеву.

    Как у них уживаются в голове эти две мысли одновременно? Хотя что с них взять, xoxлизм во всей красе.
  17. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 11:47
    не приведет к завершению конфликта, она должна лишь послужить отправной точкой для диалога Москвы и Киева.

    Как он догадался, что без России войну не завершить?