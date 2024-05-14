«Обсуждать конец войны не будем»: Шольц призвал не возлагать «напрасных надежд» на конференцию по Украине в Швейцарии
Мирная конференция по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии, не приведет к завершению конфликта, она должна лишь послужить отправной точкой для диалога Москвы и Киева. С таким заявлением выступил Олаф Шольц.
Немецкий канцлер призвал не возлагать «напрасных надежд» на данную конференцию, никто на ней не будет вести разговоры об окончании войны. Там вообще будет другая тематика, не касающаяся боевых действий. В частности, планируется обсудить безопасность АЭС, экспорт зерна, запрет на применение ядерного оружия, обмен пленными и т. д.
— заявил Шольц, добавив, что пока Украина не готова к переговорам с Россией, поскольку у нее слишком слабая позиция. Для исправления этого положения необходимо поставлять как можно больше оружия Киеву. Другими словами, Запад не намерен останавливать конфликт, пока ВСУ еще могут сражаться и наносить урон российской армии.
Конференция в Швейцарии пройдет 15–16 июня. Как планируют в Киеве, на ней страны Запада примут некую совместную декларацию на основе «формулы мира» Зеленского, что якобы заставит Россию признать поражение, выйти с территории Украины и выплатить репарации Киеву. Однако даже на Западе признают эти мечты Зеленского недостижимыми. По словам Лаврова, Россия готова к диалогу, но на своих условиях, а «формуле мира» Зеленского самое место в урне для мусора. А если до Запада это до сих пор не дошло, то вместо дипломатов будут говорить пушки.
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