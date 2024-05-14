Американские военные подорвали часть моста в Балтиморе

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Американские военные подорвали часть моста в Балтиморе

В Соединенных Штатах силами военных устраняют последствия очередной крупной техногенной катастрофы, количество и масштабы последствий которых в стране в последние годы стремительно растут.

В конце марта этого года 300-метровый морской контейнеровоз Dali, зафрахтованный грузоперевозчиком Maersk, потерял управление и врезался в одну из опор автомобильного моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. В результате несколько центральных пролетов обрушились в реку Патапско.



С тех пор корабль застрял среди обломков, а оживленный порт Балтимора был закрыт для большинства морских судов. Балтиморский порт занимает первое место в Соединенных Штатах по нескольким категориям грузов, включая автомобили и легкие грузовики, сельскохозяйственную и строительную технику, импортный сахар и импортный гипс.

По итогам поисково-спасательных работ известно, что в результате инцидента погибли шесть человек. Все погибшие были латиноамериканскими иммигрантами, которые работали в ночную смену, заделывая выбоины на мосту. Двух человек, упавших в воду, удалось спасти. Жертв могло быть и больше, но полицейские успели за несколько минут до обрушения заблокировать движение автотранспорта по мосту.

Застрявший в обломках моста контейнеровоз до сих пор не удалось вытащить. Для ускорения этого процесса было принято решение произвести контролируемый взрыв, чтобы разрушить остатки мостовой конструкции, заблокировавший корабль. Соответствующие работы были запланированы на минувшее воскресенье, но их отложили из-за погодных условий.

Вчера контролируемый взрыв был произведен, о чем сообщил Инженерный корпус армии США. В результате детонации ферма моста разлетелась на небольшие секции, что позволило аварийно-спасательным бригадам использовать краны и баржи для вывоза искореженных металлических обломков. С учетом того, что сам контейнеровоз до сих пор не разгружен, возможно, что теперь его отбуксируют к берегу или в более безопасное место.

В Инженерном корпусе армии США обещают, что доступ в порт Балтимора будет полностью восстановлен до конца текущего месяца. В данное время часть судоходства осуществляется по четырем временным каналам. По оценкам властей штата Мэриленд, для полного восстановления моста потребуется порядка двух миллиардов долларов. Строительство фактически новой мостовой переправы планируется завершить к осени 2028 года.

11 комментариев
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  1. Msi Звание
    Msi
    +4
    Сегодня, 10:52
    В результате детонации ферма моста разлетелась на небольшие секции, что позволило аварийно-спасательным бригадам использовать краны и баржи для вывоза искореженных металлических обломков.

    Предлагали наши форумчане ранее, подорвать конструкцию. Услышали их...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +7
      Сегодня, 10:57
      Да наши форумчане вообще продвинуты в плане если что-то подорвать надо или кому-то навалять... wink Даже и не сомневайтесь! yes
      1. Msi Звание
        Msi
        +1
        Сегодня, 11:00
        Да наши форумчане вообще продвинуты в плане если что-то подорвать надо или кому-то навалять

        ...Лицом к лицу лица не увидать.
        Большое видится на расстояньи... (С. Есенин)
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 10:58
      Цитата: Msi
      Предлагали наши форумчане ранее, подорвать конструкцию. Услышали их...

      А зачем амерам торопиться? Часики тикают, служба идет, денежки капают. Не удивлюсь, если и до конца месяца доступа в порт не будет.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +2
        Сегодня, 11:02
        Цитата: Егоза
        А зачем амерам торопиться? Часики тикают, служба идет, денежки капают. Не удивлюсь, если и до конца месяца доступа в порт не будет.

        До конца месяца столько накопится ,что корабль в месте с грузом, скорее всего сменит владельца
    3. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 12:10
      Цитата: Msi
      В результате детонации ферма моста разлетелась на небольшие секции, что позволило аварийно-спасательным бригадам использовать краны и баржи для вывоза искореженных металлических обломков.

      Предлагали наши форумчане ранее, подорвать конструкцию. Услышали их...

      Подорвали. Саперы молодцы.
      Что бы квалификацию не терять, пусть в Нью-Йорк перебазируются - там железных мостов старых хренова куча. Пусть начинают подрывать, пока сами не обвалились...
      Может и меня кто услышит?
  2. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +2
    Сегодня, 10:59
    очередной крупной дехногенной катастрофы, количество ....... и масштабы последствий которых в стране стремительно растут

    Прекрасная иллюстрация всех преимуществ капитаклизьма.
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 11:02
    Странно что тут никто не кричит что мосты взрывать нельзя! Год назад все охали почему мосты не рвут, теперь их трогать нельзя! А тут амеры прям у себя подорвали, не порядок, где старая гвардия? Налетай синусуй
  4. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 11:12
    Жаль,не тот мост подорвали....."Золотые ворота" был бы в самый раз....
  5. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 11:12
    Взорвать мост вблизи Харькова силами ВСУ почти не тоже самое что и взорвать мост вблизи Балтиморского порта в который предварительно врезался контейнеровоз под управлением украинского капитана кстати сказать о котором ничего не известно кроме новостей о визитах к нему делегаций по железной дороге из Польши. Может и бред, но тогда в какой связи почти синхронно взорваны мосты в США (Балтимор) и вблизи Харькова силами ВСУ при отступлении. Кстати про южную границу ничего не слышно неужели мигранты стали честными переселенцами ...
  6. ВячеSeymour Звание
    ВячеSeymour
    0
    Сегодня, 12:06
    Наизлободневнейшая новость для "Военного обозрения"...