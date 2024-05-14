Американские военные подорвали часть моста в Балтиморе

В Соединенных Штатах силами военных устраняют последствия очередной крупной техногенной катастрофы, количество и масштабы последствий которых в стране в последние годы стремительно растут.В конце марта этого года 300-метровый морской контейнеровоз Dali, зафрахтованный грузоперевозчиком Maersk, потерял управление и врезался в одну из опор автомобильного моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. В результате несколько центральных пролетов обрушились в реку Патапско.С тех пор корабль застрял среди обломков, а оживленный порт Балтимора был закрыт для большинства морских судов. Балтиморский порт занимает первое место в Соединенных Штатах по нескольким категориям грузов, включая автомобили и легкие грузовики, сельскохозяйственную и строительную технику, импортный сахар и импортный гипс.По итогам поисково-спасательных работ известно, что в результате инцидента погибли шесть человек. Все погибшие были латиноамериканскими иммигрантами, которые работали в ночную смену, заделывая выбоины на мосту. Двух человек, упавших в воду, удалось спасти. Жертв могло быть и больше, но полицейские успели за несколько минут до обрушения заблокировать движение автотранспорта по мосту.Застрявший в обломках моста контейнеровоз до сих пор не удалось вытащить. Для ускорения этого процесса было принято решение произвести контролируемый взрыв, чтобы разрушить остатки мостовой конструкции, заблокировавший корабль. Соответствующие работы были запланированы на минувшее воскресенье, но их отложили из-за погодных условий.Вчера контролируемый взрыв был произведен, о чем сообщил Инженерный корпус армии США. В результате детонации ферма моста разлетелась на небольшие секции, что позволило аварийно-спасательным бригадам использовать краны и баржи для вывоза искореженных металлических обломков. С учетом того, что сам контейнеровоз до сих пор не разгружен, возможно, что теперь его отбуксируют к берегу или в более безопасное место.В Инженерном корпусе армии США обещают, что доступ в порт Балтимора будет полностью восстановлен до конца текущего месяца. В данное время часть судоходства осуществляется по четырем временным каналам. По оценкам властей штата Мэриленд, для полного восстановления моста потребуется порядка двух миллиардов долларов. Строительство фактически новой мостовой переправы планируется завершить к осени 2028 года.