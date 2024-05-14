Глава украинской разведки: В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, у нас больше никого в резерве нет

Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет

В Киеве начали признавать, что ситуация в Харьковской области складывается далеко не в пользу ВСУ. В частности, как пишет американская газета The New York Times, об этом сказал глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в РФ).По словам главного украинского разведчика, положение украинских войска на передовой в Харьковской области приближается к критическому. Буданов заявил, что целью российского наступления в этом регионе является прежде всего истощение и без того слабых украинских резервов.Это также вынудило ВСУ перебросить под Харьков подразделения с других участков фронта, чем могут воспользоваться ВС России уже на других направлениях, считает глава ГУР. Буданов отметил, что все украинские резервы сейчас брошены под Харьков и Часов Яр.- сказал глава украинской разведки.В ходе наступления в Харьковской области российским войскам удалось занять 12 населённых пунктов и территорию в более 140 квадратных километров. В ходе отступления украинских сил в плен к российским военным действующей на этом направлении группировки «Север» попали и бойцы спецподразделений ГУР МО Украины «Кракен» и «Братство» (признаны террористическими и запрещены в РФ).Тем временем отдельные депутаты ВРУ раскритиковали главу ГУР за его слова о том, что Харьковское направление брошены последние резервы. В Раде заявляют: с каких пор Буданов стал отвечать за все воинские резервы Украины? При этом сам Буданов заявляет, что ВС РФ могут начать наступление и в Сумской области.