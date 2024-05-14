Глава украинской разведки: В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, у нас больше никого в резерве нет

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Глава украинской разведки: В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, у нас больше никого в резерве нет

В Киеве начали признавать, что ситуация в Харьковской области складывается далеко не в пользу ВСУ. В частности, как пишет американская газета The New York Times, об этом сказал глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в РФ).

По словам главного украинского разведчика, положение украинских войска на передовой в Харьковской области приближается к критическому. Буданов заявил, что целью российского наступления в этом регионе является прежде всего истощение и без того слабых украинских резервов.



Это также вынудило ВСУ перебросить под Харьков подразделения с других участков фронта, чем могут воспользоваться ВС России уже на других направлениях, считает глава ГУР. Буданов отметил, что все украинские резервы сейчас брошены под Харьков и Часов Яр.

Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет

- сказал глава украинской разведки.

В ходе наступления в Харьковской области российским войскам удалось занять 12 населённых пунктов и территорию в более 140 квадратных километров. В ходе отступления украинских сил в плен к российским военным действующей на этом направлении группировки «Север» попали и бойцы спецподразделений ГУР МО Украины «Кракен» и «Братство» (признаны террористическими и запрещены в РФ).

Тем временем отдельные депутаты ВРУ раскритиковали главу ГУР за его слова о том, что Харьковское направление брошены последние резервы. В Раде заявляют: с каких пор Буданов стал отвечать за все воинские резервы Украины? При этом сам Буданов заявляет, что ВС РФ могут начать наступление и в Сумской области.
23 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:28
    «Как пишет американская газета The New York Times, об этом сказал глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов» —

    — Обычное дело,когда глава разведки выкладывает информацию в СМИ,пусть ну очень дружественной державы ...
    1. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 11:47
      Англосаксы же чётко дали понять, что деньги и оружие только в обмен на массовую мобилизацию украинского населения, так что ждём сообщения о "добровольном призыве" ещё миллиона человек, обоих полов, и не расслабляемся, особенно читая "правдивую" информацию от Бреханова. hi
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +2
        Сегодня, 11:59
        Не оскорбляйте чувака. Не Бреханов, а Муданов.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 12:46
      Да.Толькт дезинформация тоже обычное дело
  2. leks Звание
    leks
    +5
    Сегодня, 11:28
    Опять скулят и плачут, что всё пропало!
    А по факту игра на западную публику, что бы упоротым дали больше оружия или за них воевать начали.
    Когда упоротый украинец врёт, когда открывает рот!
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
    2. антивирус Звание
      антивирус
      -2
      Сегодня, 11:40
      Хитрая политика зе.
      Сдать восток окраины на кормление из буджета рф.
      И счет выставить за окупацию.
  3. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    +1
    Сегодня, 11:30
    "Сопли на кулак мотают" специально:
    1. дезинформация с целю выманить силы ВС РФ
    2. дезинформация - создание предпосылок "клянчания" НАТО контингента в подмогу - под флагом правительств ЕС (собственной инициативы)
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +7
    Сегодня, 11:32
    Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет
    А, что начальник ГУР распоряжается войсковыми резервами или он все таки имеет в виду свои подразделения спецназа? Или, как главный разведчик решил обмануть противника?
    положение украинских войска на передовой в Харьковской области приближается к критическому
    Ну хоть здесь говорит правду, а не разливается соловьем про Крым и границы 1991 г. Что-то произошло с Будановым, что он поменял стиль своих заявлений или это делает преднамеренно?
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 11:52
      Ну если уже даже подразделения гур брошены под Харьков.... request
  5. БИАБИА Звание
    БИАБИА
    +1
    Сегодня, 11:33
    Врёт - как дышит!
    Только недавно про 100 тысяч штыков на границе с Белоруссией говорили. Или там врут?
    В общем кто-то кого-то, мягко говоря, обманывает request
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      +3
      Сегодня, 12:07
      А давайте подумаем логически.Где должно быть больше войск?На границе с Россией,с которой у xoxлов война,или на границе с Белоруссией.Тогда если мыслить логически,то на границе с нами войск должно быть ещё больше, только вот наша группировка в 50к. человек,не введя в бой ещё резервов, заставила их перебрасывать резервы отовсюду откуда можно и нельзя.Здается мне, брешут xохлы,нет у них там боеспособных бригад, максимум тероборона,и то численность завышена.
  6. Igor1915 Звание
    Igor1915
    +3
    Сегодня, 11:36
    Доверять этому...... Может и деза быть
    1. awdrgy Звание
      awdrgy
      +1
      Сегодня, 11:46
      Да по любому врет. Там Ивано-Франковский фронт неисчерпаем и еще на "базах в испании и германии" резервы пузо отращивают.
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 11:38
    Просить помощь можно по разному ,вот глава украинской разведки решил надавить ,на отсутствие резервов.
  8. BAI Звание
    BAI
    +3
    Сегодня, 11:42
    бойцы спецподразделений ГУР МО Украины «Кракен» и «Братство» (признаны террористическими и запрещены в РФ).

    1. Не бойцы - а боевики, преступники.
    2. Зря брали. Надо было уничтожать на месте. Снйчас их обменяют и они снова уйдут от наказания
  9. sgrabik Звание
    sgrabik
    +1
    Сегодня, 11:43
    А шо такое, ну неужели бандерлоги всерьёз думали что мы не будем наступать на Харьков???
  10. Rage66 Звание
    Rage66
    +1
    Сегодня, 11:58
    "В Харьковской области попали в плен более 60 членов националистического подразделения «Кракен»" (источник Lenta.ru)
  11. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 12:11
    А все начаьось из за за пары десятков трупов рагулей,на майдане... ) не жилось спокойно возле своих свинарников. Им видите ли " кавы" захотелось попить,в Вене,недоношенные. В Вене свинопасы не нужны.
  12. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 12:16
    Все зависит от того, правда ли это, насчет резервов, или нет. Потому что все происходящее предельно странно, и на дилетантский взгляд больше всего похоже на то, что древние укры ждут нашего масштабного наступления, чтобы ударить, организовать большой котел, и шантажируя им начать переговоры. Я не военный эксперт и не утверждаю, что все именно так, но уж очень...
    Отчаяние укров уж очень показное и слишком уж натуральное. А может быть и нет... В общем нашему штабу, я надеюсь, виднее. Надеюсь они там хорошо видят реальную обстановку и не дадут себя провести. Ох, скорее бы...
  13. Forcecom Звание
    Forcecom
    0
    Сегодня, 12:34
    Как так то? Давеча замуля мамкиного пирожка соловьем пел "что дескать орочье наступление идет согласно утвержденным в ГУР планам". А получается наши Бойцы опять не по плану действуют? бяда.
  14. Новик225 Звание
    Новик225
    +1
    Сегодня, 12:43
    Цитата: михаил3
    Все зависит от того, правда ли это, насчет резервов, или нет. Потому что все происходящее предельно странно, и на дилетантский взгляд больше всего похоже на то, что древние укры ждут нашего масштабного наступления, чтобы ударить, организовать большой котел, и шантажируя им начать переговоры. Я не военный эксперт и не утверждаю, что все именно так, но уж очень...
    Отчаяние укров уж очень показное и слишком уж натуральное. А может быть и нет... В общем нашему штабу, я надеюсь, виднее. Надеюсь они там хорошо видят реальную обстановку и не дадут себя провести. Ох, скорее бы...

    все то мы их подозреваем в какой-то изощренной хитрости... а потом оказывается, что они и в самом деле тупые.
    Как год назад - все гадали, куда же украинец ударит летом? Уж явно не на Работино, о котором они полгода говорили, явно запутать хотят, а потом ударить в другом месте. И чем кончилось? Ударили именно туда, куда и предупреждали.
  15. Серж9901 Звание
    Серж9901
    +1
    Сегодня, 12:48
    Не пойму, чего надо этим животным ? "Хотим незалежности" - нате, хотим "москалей на ножи" - вперед, возможностей куча. "Хотим денег" - содержат вас вместе с пенсионерами, социалкой и бюджетом как скотину в хлеву просто содержат - приносят и ставят ведро с помоями как перед свиньями. "Хотим_весь_мир с нами" - ок, уже тошнит всех от вас, но - " с вами" , "хотим оружие" - нате , недавно еще выделили, в ес передрались из-за этого, германию просто слили в унитаз, даже мерсов у немцев уже нет, просто запинали бюргеров . А теперь-то чего "великим украм" не хватает ? Это даже не зомби , это - стадо непонятных животных ( у животных хоть инстинкты есть , например, инстинкт самосохранения- самый сильный ) ...
  16. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 12:57
    Глава украинской разведки: В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, у нас больше никого в резерве нет

    Врёт он как всегда, хочет больше денег у хозяев своих выпросить.