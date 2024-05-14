Владимир Путин подписал указ о переводе возглавлявшего Тульскую область Алексея Дюмина на работу в администрацию президента

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Владимир Путин подписал указ о переводе возглавлявшего Тульскую область Алексея Дюмина на работу в администрацию президента

Сообщается о том, что президент России подписал указы о новых назначениях в администрацию. Среди прочего стало известно о том, что теперь в администрации главы государства будет работать Алексей Дюмин, который до последнего времени находился в должности губернатора Тульской области.

Теперь Алексей Дюмин будет находиться в должности помощника президента. На губернаторском посту Дюмин работал с сентября 2016 года. А до этого был заместителем министра обороны России.



Также Владимир Путин назначил своим помощником и Николая Патрушева. Напомним, что ранее Патрушев-старший занимал пост секретаря Совета безопасности России. Теперь его сменит на этой должности экс-министр обороны Сергей Шойгу. Напомним, что на пост министра обороны глава государства предложил Андрея Белоусова.

Напомним, что процесс формирования новых органов исполнительной власти должен завершиться в ближайшее время. После этого глава государства с делегацией совершит первый после инаугурации визит в Китайскую Народную Республику. Состоится визит 16-17 мая. В Пекине президент России встретится с председателем КНР, а в Харбине - с главой Госсовета Китая.
27 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Msi Звание
    Msi
    +4
    Сегодня, 11:14
    теперь в администрации главы государства будет работать Алексей Дюкин,

    Дюмин. Операция приемник, началась? request
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 11:17
      Пересажать надо сначала всю шоблу коррупционную... Хотя наверно садят тех кто сильно зарвался и не поделился. Про Кузнецова то пишут - обыски были, 100 лимонов нашли налом дома, всякие побрякушки золотые дорогущие и т.п.
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 11:20
        Про Кузнецова то пишут - обыски были, 100 лимонов нашли налом дома,

        Не читал. Не углублялся пока в это вопрос. Но у нашиг варюг патологический слабость к наличным. Любят кучу наличных денег. Может купаются на досуге. request Полковник Захарченко, губернатор Сахалина...
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +4
          Сегодня, 11:21
          https://www.e1.ru/text/criminal/2024/05/14/73573160/
          https://www.kp.ru/online/news/5805909/

          Суд отправил под арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело (ч.6 ст. 290 УК РФ). Следствие полагает, что преступление он совершил еще на предыдущем посту.

          — По данным следствия, в 2021 — 2023 годах, являясь начальником 8 управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу, — сообщили в Следственном комитете.

          8 управление Генштаба решает задачи по обеспечению министерства необходимой информацией для выполнения текущих задач по управлению ВС РФ. В том числе в его ведении находится Служба защиты государственной тайны.

          Как сообщили в следственном комитете, в ходе обысков у подозреваемого обнаружены более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

          О задержании Кузнецова стало известно ночью с 13 на 14 мая. 13 мая на сайте 235 гарнизонного военного суда появилась информация об избрании меры пресечения Юрию Васильевичу Кузнецову, вечером того же дня состоялось судебное заседание. Его результаты суд не публиковал.

          Юрий Кузнецов — заслуженный военный специалист РФ, кандидат технических наук. Родился в 1969 году в Мордовской АССР. Учился в Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии С.М. Штеменко, окончил его в 1990 году. В 1998 году окончил Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, в 2005 — военную академию Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

          Известно, что до 2010 года он проходил службу на различных должностях Службы защиты государственной тайны — без подробностей. В мае 2010 года президент России назначил его начальником 8 управления Генштаба ВС РФ — оно возглавляет Службу защиты гостайны. В мае 2023 года Кузнецов назначен начальником Главного управления кадров Минобороны.

          Награжден орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги», орденом Почета и многими медалями.

          Это уже не первый арест среди высокопоставленных военных — 23 апреля заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Иванов занимался в Минобороны строительством, жильем и медобеспечением войск. Он занял свой пост в 2016 году. В 2018 году Forbes внес генерала в список самых богатых силовиков. Сумма его дохода за год тогда составила 13,6 миллиона рублей, а его семьи — 136,7 миллиона рублей.

          Минобороны — единственное силовое ведомство, где после инаугурации президента сменится руководитель. Вместо Сергея Шойгу Владимир Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова, который при прошлом правительстве был первым вице-премьером.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            -1
            Сегодня, 11:42
            Цитата: Nexcom
            Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу
            То, о чём я сказал в комментарии к другой новости по этой теме
            Цитата: Zoldat_A
            Госзакупки придумали очень наивные люди, свято верящие в честность чиновников.

            Когда мне пожарный инспектор написал в предписании заменить двери на эвакуационных выходах в офисе на специальные, противопожарные, мне потребовалось 20 минут повисеть на телефоне, обзвонив соответствующие фирмы на предмет закупки этих дверей - начальник отдела снабжения болел. Потом неделю отбивался от "коммерческих предложений", четыре пятых из которых содержали предложения "личной материальной благодарности". Я не представился генеральным директором, а сказал, что я сотрудник отдела снабжения. Смех в том, что мне предлагали откат, получается, с моих же денег.
            А в случае с госзакупками - деньги бюджетные. И спрос, и статья УК другие.
        2. Piramidon Звание
          Piramidon
          0
          Сегодня, 12:19
          Цитата: Msi
          у нашиг варюг патологический слабость к наличным. Любят кучу наличных денег. Может купаются на досуге.

          Тут всё очень просто объясняется. Наличку трудно отследить, не то что все эти электронные счета. Никогда воры своё "честно наворованное" не хранили в сберкассе.
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      +2
      Сегодня, 11:18
      А грамотно писать стесняетесь? Мне за эту заметку минусов накидали. Наверно те кто себя патриотами считают.
      Приемник и преемник - это два разных по написанию и значению слова. Преемник - это человек, который что-то ПЕРЕнимает (особое внимание на приставку, именно благодаря ней и пишется "Е" в рассматриваемом нами слове), например, власть. А приёмник - это устройство, аппаратура
      1. Msi Звание
        Msi
        +2
        Сегодня, 11:23
        А грамотно писать стесняетесь

        Спасибо за ликбез. Буду стараться.
    3. dauria Звание
      dauria
      +3
      Сегодня, 11:32
      Операция приемник, началась?

      Конечно laughing И первым делом "приёмник" должен показать требуемые чувствительность и избирательность .
    4. U-58 Звание
      U-58
      -1
      Сегодня, 11:37
      Долгонько пришлось ждать Дюмину. Но вот- случилось
    5. Valery-sevas
      Valery-sevas
      +1
      Сегодня, 11:54
      грамотей--ПРЕЕМНИК -- а не приемник
    6. potterz Звание
      potterz
      0
      Сегодня, 12:00
      Тоже об этом сразу подумал. +
    7. N-W Звание
      N-W
      -2
      Сегодня, 12:09
      Операция приемник, началась?

      "Помощник" - это ни о чём. Номенклатурный отстойник для тех, кого деть некуда. Назначение вторым помощником Патрушева это лишь подтверждает.
    8. Million Звание
      Million
      0
      Сегодня, 13:02
      Вряд ли потянет он должность президента.
  2. knn54 Звание
    knn54
    -2
    Сегодня, 11:17
    -Теперь Алексей Дюмин будет находиться в должности помощника президента.
    По Тульской области...
  3. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 11:17
    Цитата: Msi
    теперь в администрации главы государства будет работать Алексей Дюкин,

    Дюмин. Операция приемник, началась? request

    Это шутка на счёт приемника?
    1. hhurik Звание
      hhurik
      +1
      Сегодня, 11:23
      Ну а сами как думаете? wink Президентом может быть только человек, имеющий опыт руководства субъектом федерации минимум. Тут клиента ведут по кругу наиболее актуальных для выдвижения должностей. И подвиг за ним числится, так что все солнечно.
    2. Kiring Звание
      Kiring
      0
      Сегодня, 11:26
      Тоже думаю что это не шутка. Дюмин на большой процент будущий президент РФ
    3. Rage66 Звание
      Rage66
      -1
      Сегодня, 11:50
      Это наша действительность, с тех пор, как ввели ЕГЭ yes
  4. ximkim Звание
    ximkim
    -6
    Сегодня, 11:26
    Цитата: hhurik
    Ну а сами как думаете? wink Президентом может быть только человек, имеющий опыт руководства субъектом федерации минимум. Тут клиента ведут по кругу наиболее актуальных для выдвижения должностей. И подвиг за ним числится, так что все солнечно.

    Чёт я сомневаюсь.
    Путин жадный на власть.
    Скорее , он передаст власть своим детям.
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:29
    Пора.
    И это - правильно.
    Ход времени не остановить, но оказать влияние на будущее - необходимо.
    Да и таких психованных, как я, успокоить не мешало бы... yes
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 12:08
      Кстати...
      В помощниках (товарищах) у Государя нынче (кроме вновь прибывших Патрушева ст. и Дюмина):
      Владимир Мединский;
      Дмитрий Миронов;
      Юрий Ушаков;
      Андрей Фурсенко;
      Руслан Эдельгериев;
      Лариса Брычева;
      Дмитрий Калимулин;
      Дмитрий Шальков.
      Нельзя сказать, что скамейка коротка.
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +1
        Сегодня, 12:28
        Цитата: Смею_заметить_
        В помощниках (товарищах) у Государя нынче

        Вы опять из позапрошлого века пишете-со времен барей, царей, холопов и дворянства? нет в РФ Государя, есть Президент РФ..
  6. HUNTERDON Звание
    HUNTERDON
    +2
    Сегодня, 11:46
    Понеслась...замминистра обороны Татьяна Шевцова подала в отставку Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/army/52751861/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
  7. Гений Ё Звание
    Гений Ё
    0
    Сегодня, 11:54
    Люстрация, Ротация и ликвидация чубайсовской Тёмной Бухгалтерии!!!
  8. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 12:06
    Цитата: Смею_заметить_
    Пора.
    И это - правильно.
    Ход времени не остановить, но оказать влияние на будущее - необходимо.
    Да и таких психованных, как я, успокоить не мешало бы... yes

    Не переживайте.
    Получите все то , что вы залужили.
    И ваши дети.
  9. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 13:01
    Весьма забавно.
    1. На губернаторском посту Дюмин работал с сентября 2016 года. А до этого был заместителем министра обороны России.
    2. Шойгу будет секретарем Совета безопасности России. Также он возглавит Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, которая выводится из Минобороны под президента
    3. «Дюмин, новый помощник президента, будет курировать вопросы ОПК, заниматься госсоветом и курировать спорт в администрации президента»,— сказал пресс-секретарь
    4. Дмитрия Чернышенко - К курируемым им сферам деятельности относятся Минобрнауки, Минспорта и Минэкономики в части развития туризма, Минпросвещения и Росмолодежь
    5. На своем посту господин Мантуров будет курировать промышленность