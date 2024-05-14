Первая большая победа Георгия Жукова: факты о Халхин-Голе
Бои на Халхин-Голе (река в Монголии) или «инцидент у Номон-Хана» между советско-монгольскими войсками и вооруженными силами Японии начались 11 мая и продолжались до середины сентября 1939 года.
Несмотря на то, что в исторических справках данное противостояние называют локальным конфликтом, завершившимся безоговорочной победой СССР, некоторые специалисты окрестили его «Второй русско-японской войной».
Стоит отметить, что победа в данном конфликте имела стратегическое значение для Советского Союза. Все дело в том, что буквально в паре километров от реальной границы между Маньчжоу-го (марионеточное государство, находившееся в полной зависимости от Японии) и Монголией японцы вели строительство железной дороги, которая в будущем позволила бы им осуществлять переброску своих вооружений и личного состава к границе СССР в районе Иркутска и озера Байкал. Чтобы обеспечить безопасность данной магистрали, японцы планировали осуществить захват части территории Монголии.
О том, как проходило сражение и какой нелегкой ценой далась нашей стране эта важная победа, сказано и написано довольно много. В то же время есть ряд фактов, которые остались в стороне, но при этом имеют немалое значение.
Например, именно в боях на Халхин-Голе свое боевое крещение получили советские танкисты. Сражение, получившее название «Баян-Цаганское побоище», стало первым в истории Красной армии крупным танковым противостоянием. Победу в нем одержали советские войска.
Кроме того, по мнению многих историков, именно инцидент у Номон-Хана стал причиной того, что, несмотря на «намеки» и призывы Гитлера, Япония не решилась напасть на СССР в 1941 году.
Первые «Золотые Звезды» Героям СССР также были вручены именно после победы Красной армии на Халхин-Голе.
Наконец, конфликт с японцами в 1939 году стал первой большой победой Георгия Жукова. Сменив Николая Фекленко на должности командующего 57-м особым корпусом 12 июня 1939 года, он впервые проявил свой полководческий талант и привел РККА к важной победе.
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