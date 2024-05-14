Первая большая победа Георгия Жукова: факты о Халхин-Голе

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Первая большая победа Георгия Жукова: факты о Халхин-Голе

Бои на Халхин-Голе (река в Монголии) или «инцидент у Номон-Хана» между советско-монгольскими войсками и вооруженными силами Японии начались 11 мая и продолжались до середины сентября 1939 года.

Несмотря на то, что в исторических справках данное противостояние называют локальным конфликтом, завершившимся безоговорочной победой СССР, некоторые специалисты окрестили его «Второй русско-японской войной».



Стоит отметить, что победа в данном конфликте имела стратегическое значение для Советского Союза. Все дело в том, что буквально в паре километров от реальной границы между Маньчжоу-го (марионеточное государство, находившееся в полной зависимости от Японии) и Монголией японцы вели строительство железной дороги, которая в будущем позволила бы им осуществлять переброску своих вооружений и личного состава к границе СССР в районе Иркутска и озера Байкал. Чтобы обеспечить безопасность данной магистрали, японцы планировали осуществить захват части территории Монголии.

О том, как проходило сражение и какой нелегкой ценой далась нашей стране эта важная победа, сказано и написано довольно много. В то же время есть ряд фактов, которые остались в стороне, но при этом имеют немалое значение.

Например, именно в боях на Халхин-Голе свое боевое крещение получили советские танкисты. Сражение, получившее название «Баян-Цаганское побоище», стало первым в истории Красной армии крупным танковым противостоянием. Победу в нем одержали советские войска.

Кроме того, по мнению многих историков, именно инцидент у Номон-Хана стал причиной того, что, несмотря на «намеки» и призывы Гитлера, Япония не решилась напасть на СССР в 1941 году.

Первые «Золотые Звезды» Героям СССР также были вручены именно после победы Красной армии на Халхин-Голе.

Наконец, конфликт с японцами в 1939 году стал первой большой победой Георгия Жукова. Сменив Николая Фекленко на должности командующего 57-м особым корпусом 12 июня 1939 года, он впервые проявил свой полководческий талант и привел РККА к важной победе.

2 комментария
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  1. DrEng02
    DrEng02
    +1
    Сегодня, 12:34
    " Сражение, получившее название «Баян-Цаганское побоище», стало первым в истории Красной армии крупным танковым противостоянием."
    Не было у японцев там танков... request К сожалению уже это сражение показало то, что стало причиной разгрома танковых соединений РККА под Бродами в 1941г - -ввод в сражение с ходу, без взаимодействия родов войск... hi
  2. knn54 Звание
    knn54
    0
    Сегодня, 12:40
    Сталин на подведении итогов войны против финнов 17 апреля 1940 г сказал: "Мелкие эпизоды в Манчжурии, у озера Хасан или в Монголии – это чепуха, это не война – это отдельные эпизоды на пятачке, строго ограниченном. Япония боялась развязать войну, мы тоже этого не хотели, и некоторая проба сил на пятачке показала, что Япония провалилась. У них было 2-3 дивизии и у нас 2-3 дивизии в Монголии, столько же на Хасане. Настоящей, серьёзной войны наша армия ещё не вела"…
    5 мая 1941 г., выступая перед выпускниками военных академий, Сталин продолжил эту мысль: "…многие товарищи преувеличивают значение событий у озера Хасан и Халхин-Гола, с точки зрения военного опыта. Здесь мы имели дело не с современной армией, а с армией устаревшей. Не сказать Вам всего этого, значит обмануть Вас..
    Конечно, Хасан и Халхин-Гол сыграли свою положительную роль. Их положительная роль заключается в том, что в первом и во втором случае мы японцев побили. Но настоящий опыт в перестройке нашей армии мы извлекли из русско-финской войны и из современной войны на Западе "...
    -Первые «Золотые Звезды» Героям СССР также были вручены именно после победы Красной армии на Халхин-Голе.
    Указом ЦИК СССР от 31 декабря 1936 года звания Героя Советского Союза были удостоены 17 бойцов и командиров Красной Армии – это было первое награждение профессиональных военных.11 летчиков и 6 танкистов,добровольцев-участников Гражданской войны в Испании.