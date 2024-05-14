Лидер «Хизбаллы» пообещал в случае сохранения западных антисирийских санкций отправить в Европу ещё 1,5 миллиона беженцев

8
Лидер «Хизбаллы» пообещал в случае сохранения западных антисирийских санкций отправить в Европу ещё 1,5 миллиона беженцев

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла пообещал, что в случае, если Запад не отменит наложенные на Сирию санкции, в страны Евросоюза отправятся еще 1,5 миллиона сирийских беженцев, которые в настоящее время находятся в Ливане.

В случае отправки в страны ЕС еще 1,5 миллионов беженцев из ближневосточного региона Европа неизбежно столкнется с масштабнейшим миграционным кризисом, и без этого усугубившимся в результате вооруженного конфликта на Украине.



Насралла также подчеркнул, что начало войны против Ирана будет означать, что в вооруженный конфликт будет втянут весь ближневосточный регион. Лидер "Хизбаллы" отметил, что присутствие Корпуса стражей исламской революции в Сирии и Ливане началось в 1982 году и было обусловлено израильским вторжением в Ливан.

Ранее Насралла назвал израильский удар по зданию иранского консульства в Дамаске прямой атакой на Иран и его суверенитет. Лидер "Хизбаллы" назвал правомерным присутствие военных советников в иранском консульстве в Дамаске.

Лидер "Хизбаллы" считает, что нападение ЦАХАЛ на иранское дипломатическое учреждение в Сирии является следствием провала Запада и союзного ему Израиля в глобальной войне против Сирии и пониманием Тель-Авивом роли иранских военных советников в регионе.

После ответного ракетного удара по военным объектам в Израиле Запад заявил о намерении ужесточить санкции против Ирана и его союзников на Ближнем Востоке.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 11:35
    «Лидер "Хизбаллы" пообещал в случае сохранения западных антисирийских санкций отправить в Европу ещё 1,5 миллиона беженцев» —

    — Да после украинских "беженцев" Европе арабские уже не страшны ...
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 12:07
      Арабам украинки,понравились. В одном бараке и за один чупа чупс,масса удовольствий. )))
  2. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    0
    Сегодня, 11:36
    они что там "выращивают беженцев" методом почкования? wassat
    1. dauria Звание
      dauria
      +1
      Сегодня, 12:02
      Ага. В 1948 арабы собрались кучей и начали войну . Получили люлей . Тогда убежало 740 тыс арабов . А сейчас их уже 3,7 миллиона , претендующих на возвращение . Ещё пара поколений - и я не завидую израильтянам . laughing
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:40
    в страны Евросоюза отправятся еще 1,5 миллиона сирийских беженцев, которые в настоящее время находятся в Ливане
    А так, как санкции конечно ни кто не отменит, то ЕС уже сегодня нужно готовиться к "подарку" от Насраллы. Одним словом "насраллы" на всю вашу Европу.
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -2
    Сегодня, 12:08
    . Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла пообещал, что в случае, если Запад не отменит наложенные на Сирию санкции, в страны Евросоюза отправятся еще 1,5 миллиона сирийских беженцев, которые в настоящее время находятся в Ливане
    А чтобы создать для сирийцев возможность жить на территории Сирии представители "Хизболлы" как-то не вспоминают. Теперь понятно кому надо чтобы арабские беженцы покидали свои страны. Лишь бы Коран шведы не жгли ...
  5. Мирный сеошник Звание
    Мирный сеошник
    +1
    Сегодня, 12:29
    Цитата: oppozite28
    . Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла пообещал, что в случае, если Запад не отменит наложенные на Сирию санкции, в страны Евросоюза отправятся еще 1,5 миллиона сирийских беженцев, которые в настоящее время находятся в Ливане
    А чтобы создать для сирийцев возможность жить на территории Сирии представители "Хизболлы" как-то не вспоминают ...

    Нет у них ресурсов, чтоб Израиль угомонить, поэтому предлагают альтернативные варианты. Правильно делают. Как говорится кольт и доброе слово всегда работают лучше чем просто доброе слово
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:37
    Неделю назад в Ливан приезжали ослы из ЕС с золотом,ослы уехали золото осталось,наверно мало оставили ,ннадо вторую партию ослов с золотом.