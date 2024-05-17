По следу товарища Си. К итогам европейского турне китайского лидера

В поисках мира или... стабильности?

Ось Париж – Пекин: против кого дружить будем?

Не разделяя, но понимая

Перевод с китайского на сербский

Зачем Венгрии китайский мирный атом?

«Китай стал одной из опор многополярного мирового порядка, определяя многие экономические и политические процессы».

Серия визитов Си Цзиньпина по европейским столицам лишний раз подтвердила такое стремление Китая. Маршрут у товарища Си был не самый замысловатый. Париж, Белград, Будапешт – западные СМИ в дежурном порядке поспешили с иронией по поводу того, что он не залетел в Москву.Однако забыли, что вояж председателя КНР состоялся в преддверии официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай. К тому же у Китая, как известно, давно особая позиция в отношении победы над Германией – Пекину важнее августовские торжества в честь окончательного завершения Второй мировой.И ещё один нюанс – у серии оперативных визитов была и смежная задача – как можно точнее определить, как в Европе реагируют на сотрудничество КНР с Россией. Каких новаций с антироссийскими санкциями ждать самому Пекину, яснее не стало. Речь, как можно понять, шла и о вторичных санкциях, и о правилах соблюдения первичных, и о противодействии обходу санкций.Но Поднебесная по-прежнему и без того не обделёна разного рода «линиями» и даже «флажками» в сфере торговли и международного сотрудничества. Поэтому товарищ Си может быть доволен – на Старом континенте на его посылы реагируют нейтрально, если не положительно.Хотя китайский лидер высказал в Париже отнюдь не антироссийские оценки конфликта РФ с Киевом. Главное для европейских политиков, что довольно спорные с российскими… Так, по прибытии в Париж глава КНР лаконично заявил, что «обсудит с французским лидером Эммануэлем Макроном отношения двух стран, а также важные региональные и международные вопросы».Примерно то же высказал и Макрон, добавив, что намерен «активно обсудить с председателем КНР введение перемирия и остановку всех текущих мировых конфликтов на период проведения Олимпиады-2024 в Париже». Кроме того, Макрон, по данным официальных французских источников, стремится убедить Китай сокращать торговый дисбаланс и использовать его влияние на РФ для решения конфликта на Украине.– отметил Си Цзиньпин по завершении переговоров во Франции. Подчеркнув, что КитайПри этом примечательно уточнение товарищем Си этого собственного тезиса:Вероятно, такая позиция объясняет и то, что, несмотря на ужесточение с начала 2020-х конфронтации Пекина с Тайбэем и угрозы военным путём решить тайваньский вопрос, Пекин по-прежнему, ещё с 1950 года, оставляет под контролем Тайбэя 7 островов непосредственно у побережья КНР...В вышеупомянутых тезисах главы КНР, обозначенных в Париже, просматривается косвенная полемика с аргументами РФ насчёт новоприсоединенных территорий (прежде всего ДНР-ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). Что, заметим, озвучено вскоре после недавних переговоров в Пекине с госсекретарем США Э. Блинкеном, заявившем там о возможности вторичных и смежных санкций против КНР или её отраслей, бизнес-структур – за поставки в РФ товаров военного и двойного назначения. А эти санкции придется в какой-то мере повторить союзникам США, особенно в рамках НАТО.Такой сценарий весьма непритягателен для КНР уже потому, что объем торговли Китая с США более чем в два с половиной раза больше этого показателя по российско-китайской торговле (2023 г.). А объем инвестиционных взаимосвязей КНР – США почти в шесть раз больше, чем в рамках РФ – КНР.При этом примерно втрое больше, по сравнению с Россией, торговые и инвестиционные взаимосвязи Китая с Евросоюзом. Причем означенные диспропорции не в пользу РФ имеют место многие десятилетия и сохраняются.С учётом этих факторов, «через» Париж и лично Макрона Пекин даёт понять, что если не разделяет, то во всяком случае понимает позицию Запада по ситуации с Украиной.Кроме того, в КНР издавна озабочены дальнейшим усилением влияния США и их ближайших союзников в тихоокеанском бассейне – прежде всего, в рамках действующего с 2021 года блока АУКУС. А в этом союзе де-факто ассоциированы формально независимые (с начала – середины 90-х) обширные экс-колонии США: республики Палау, Маршалловых островов, Федеративные Штаты Микронезии, являющиеся полупротекторатами США, причем соседствующими с тихоокеанской Францией.Едва ли тенденция усиления США в этом бассейне устраивает и Францию, располагающую обширными тихоокеанскими территориями и вдобавок ещё и тихоокеанским (новокаледонским) франком. Последний вполне успешно конкурирует с долларом США во взаиморасчетах в регионе.А поскольку Францию поныне не допускают в АТЭС, тем более напрашивается политическое «непроамериканское» взаимодействие Пекина и Парижа в этом бассейне. Тихоокеанская тематика была в повестке переговоров, но официальные подробности по этому дискурсу пока не сообщаются. Похоже, по вышеупомянутым причинам.А ведь КНР даже в период правления Мао не поддерживала антифранцузских сепаратистов на тех территориях. Даже тогда, когда Франция – до 1963 года включительно – признавала легитимной не КНР, а «Китайскую республику» на Тайване.Переговоры в Сербии обошлись без российско-украинского и сербско-косовского дискурсов. Акцент был сделан на дальнейшем развитии экономического и политического взаимодействия с Белградом. По официальному коммюнике, стороны подтвердили бессрочность соглашения о стратегическом партнерстве 2016 года. Подчеркнута значимость подписанного в ходе визита соглашения о свободной торговле (2021), вступающего в силу с 1 июля 2024 года.Это пересекается с действующей зоной свободной торговли РФ – ЕАЭС с Сербией. Тем самым сформируется торговый блок Китай – Сербия – Россия/ЕАЭС. С помощью КНР в начале 2020-х был реконструирован крупнейший металлургической комбинат Сербии – в Смедерево, что, по оценке А. Вучича, позволяет Сербии успешно выходить на зарубежные рынки металлопродукции.Стороны договорились о дополнительных обоюдных инвестициях в модернизацию железной дороги Белград – Нови-Сад – венгерский Дунайварош (выходящей на Будапешт); в развитие транзитной инфраструктуры Сербии; о доработке совместных проектов в электроэнергетике, электронике, машиностроении, фармацевтике.А Вучич выступил за то, чтобы «Китай открыл у нас заводы подвижного состава для железных дорог. Сербия ранее закупила в Китае пять скоростных поездов и девять региональных». У Белграда и Тираны общий план создать к концу 2020-х годов железнодорожный коридор к портам Дуррес и Шенгин, так как у сербского транзита через Хорватию слишком уж много проблем.Переговоры главы КНР в Венгрии обозначили, прежде всего, согласие Будапешта с упомянутой оценкой Макроном роли Китая в урегулировании украинского кризиса. Премьер Виктор Орбан заявил, в этой связи, чтоВ Будапеште было подписано фактически бессрочное соглашение о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. В. Орбан пояснил заинтересованность Венгрии «в использовании передовых китайских технологий в ядерной энергетике». Напомнив «о более чем полувековом опыте Венгрии в этой области и планах на будущее, когда ядерная энергия обеспечит значительную часть энергоснабжения страны».В Венгрии опасаются санкций ЕС и США за сотрудничество с РФ по обеспечению сырьем и возможной частичной реконструкции АЭС в южно-венгерском Пакше, построенной СССР в середине 70-х – начале 80-х гг. – одной из крупнейших в Восточной Европе. Поэтому в Будапеште заблаговременно стремятся к запасному варианту – сотрудничеству с КНР. Тем более что в Венгрии планируется создать ещё минимум две маломощные АЭС.8 декабря 2014 года РФ и Венгрия подписали документы на постройку пятого и шестого блоков АЭС «Пакш» с российскими реакторами ВВЭР-1200. Стоимость проекта (в тогдашних ценах) составляет 14,7 млрд долл. – 7,35 млрд на блок. Но будет ли реализовываться проект – даже при его минимальном удорожании – ввиду известной санкционной ситуации с 2022 года?По данным «Росатома», 29 апреля 2017 года вступил в силу в полном объеме ЕРС-контракт (Engineering, procurement and construction), включающий финансовые обязательства сторон по данному проекту. Экологическую лицензию проект получил 29 сентября 2016 года, а лицензию на площадку – 30 марта 2017 года.