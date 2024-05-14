Германия собирается передать Украине третью систему ПВО Patriot

Это было нелегким решением, потому что у нас их не так много. Но было важно это сделать

Германия при нынешнем руководстве во главе с канцлером Олафом Шольцем является одной из главных западных стран, которые оказывают активную военную помощь Киеву и фактически удерживают его от мирных переговоров.По словам Шольца, ФРГ приняла решение поставить Украине третий по счету зенитно-ракетный комплекс Patriot. При этом он отметил, что это было непростое решение, так как Германия сама нуждается в этих комплексах.– сказал немецкий канцлер в ходе совместной пресс-конференции в Стокгольме с главами правительств ряда европейских стран.Шольц призвал другие страны брать пример с Берлина, который, несмотря на нехватку собственных военных запасов, поддерживает Украину. В прошлом месяце глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин обсуждает возможность приобретения ЗРК Patriot у третьих стран, так как запасы Германии исчерпаны.Стоит добавить, что не совсем понятно, почему немецкие власти ведут себя так, как будто отдают Украине последнее, что у них есть. По некоторым данным, на вооружении в немецкой армии находится до тридцати зенитных ракетных комплексов Patriot американского производства.