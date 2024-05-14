Германия собирается передать Украине третью систему ПВО Patriot

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Германия собирается передать Украине третью систему ПВО Patriot

Германия при нынешнем руководстве во главе с канцлером Олафом Шольцем является одной из главных западных стран, которые оказывают активную военную помощь Киеву и фактически удерживают его от мирных переговоров.

По словам Шольца, ФРГ приняла решение поставить Украине третий по счету зенитно-ракетный комплекс Patriot. При этом он отметил, что это было непростое решение, так как Германия сама нуждается в этих комплексах.



Это было нелегким решением, потому что у нас их не так много. Но было важно это сделать

– сказал немецкий канцлер в ходе совместной пресс-конференции в Стокгольме с главами правительств ряда европейских стран.

Шольц призвал другие страны брать пример с Берлина, который, несмотря на нехватку собственных военных запасов, поддерживает Украину. В прошлом месяце глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин обсуждает возможность приобретения ЗРК Patriot у третьих стран, так как запасы Германии исчерпаны.

Стоит добавить, что не совсем понятно, почему немецкие власти ведут себя так, как будто отдают Украине последнее, что у них есть. По некоторым данным, на вооружении в немецкой армии находится до тридцати зенитных ракетных комплексов Patriot американского производства.
21 комментарий
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 12:22
    Ага, а сами бундесы с чем останутся? С голым задом?
    Вот ведь как им охота нам насолить - "последнюю рубаху" с себя снимают (на словах).
  2. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +1
    Сегодня, 12:22
    не совсем понятно, почему немецкие власти ведут себя так, как будто отдают Украине последнее, что у них есть. По некоторым данным, на вооружении в немецкой армии находится до тридцати зенитных ракетных комплексов Patriot американского производства.

    Так хорошо, что они себя так ведут! Или хотели бы что бы они все 30-ть отдали? Или половину?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 12:23
      Неее, 30 комплексов Пэтриот это дофига.... Это серьезно уже. Какими бы хреновыми они не были.....
      1. Кронос Звание
        Кронос
        0
        Сегодня, 12:39
        Патриоты отличный комплекс.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 12:38
      ФРГ такими темпами скоро вообще без ПВО останется. Израиль на очереди. Патриоты так себе против иранских атак.
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        0
        Сегодня, 12:48
        ФРГ такими темпами скоро вообще без ПВО останется.

        так в современном мире "трансгендеров и 54 полов" пво не нужно, достаточно присягнуть на верность американскому президенту, облобызать его туфлю - и сша за вас всё решат...
  3. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +3
    Сегодня, 12:24
    «…Германия при нынешнем руководстве во главе с канцлером Олафом Шольцем является одной из главных западных стран, которые оказывают активную военную помощь Киеву и фактически удерживают его от мирных переговоров…».

    Страшный сон англосаксов – это любой союз России и Германии.
    Именно англосаксы являются «режиссёрами» и «постановщиками» двух мировых войн и разгорающейся третьей на территории «вна украины».
    Нынешнее руководство Германии = это марионетки англосаксов.
    Как впрочем и весь нынешний западноевропейский политикум…
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 12:26
      Да вот исторически не получается у Германии с Россией дружить.... То Бисмарки всякие, то бесноватые ефрейторы, теперь вот Шольцы колбасные с Урсулками и Анналенками.... Беда да и только.... И всегда потом Германия огребала за свой милитаризм.
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        +2
        Сегодня, 12:37
        Уважаемый Nexcom!

        Вопрос не в дружбе, а в прагматизме. Известная фраза русского Императора о двух союзниках России в лице её армии и флота хороша как «яркая цитата», но и «…один в поле не воин…».
        Все войны всегда велись, ведутся и будут вестись не «одним против всех», а «нескольких против нескольких». С разделением сфер влияния по итогам войн между победителями.
        Да, Вы правы – до бесноватого ефрейтора, пришедшего к власти в 1933 году, и ставленника именно англосаксов, контакты между Германией и СССР, особенно в военной сфере, были весьма впечатляющими.
        1. Курганец-45 Звание
          Курганец-45
          0
          Сегодня, 13:00
          Полная версия поговорки звучит так: "один в поле не воин, а путник". А вообще: "и один в поле воин, коль по-русски скроен".
      2. Netl Звание
        Netl
        +2
        Сегодня, 12:41
        Цитата: Nexcom
        То Бисмарки всякие

        Бисмарк долго работал в России и не был против дружбы.
        А причина мировых войн с участием Германии, что создание этого де-факто сильнейшего государства Западной Европы произошло слишком поздно и не всех порадовало. И со своим местом в мире, немцы не сразу определились. sad

        Сейчас, вот, например, они ошибочно считают своим основным союзником США.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 12:44
          Ну многие гитлеровские офицеры и работники промышленности и инженеры в СССР и учились и работали. И сотрудничали ого-го как. Что не помешало им потом воевать против нас. Танкистов гитлеровских и пилотов именно СССР взращивал. Как считали - против англосаксов..... А научили на свою голову.....
          1. Netl Звание
            Netl
            0
            Сегодня, 12:57
            Цитата: Nexcom
            Ну многие гитлеровские офицеры и работники промышленности и инженеры в СССР и учились

            Это некорректная формулировка. В СССР, действительно, множество немцев училось и работало. И не против англосаксов, а скорее, благодаря им. Поскольку, и Россия и Германия тогда были обложены всяческими явными и неявными санкциями, то и сотрудничали друг с другом активно. Ради взаимной выгоды. Но после прихода нацистов к власти, сотрудничество было прекращено.
          2. Загребун Звание
            Загребун
            0
            Сегодня, 12:57
            Всё та же заезженная пластинка. СССР сотрудничало в военной сфере с Веймарской Республикой. С Гитлером сотрудничества не было.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 12:59
              А зерно, металлопрокат, уголь, и т.п. эшелонами гнали разве не Гитлеру?
              Последний эшелон ушел в гитлеровскую Германию из СССР за пару часов до их нападения на СССР. Это разве не сотрудничество?
              1. Загребун Звание
                Загребун
                0
                Сегодня, 13:01
                Угу, по Вашей логике РФ сотрудничает с Украиной в военной сфере, газ то качают.
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  0
                  Сегодня, 13:02
                  Это торговые отношения. Торговые отношения - разновидность сотрудничества.
          3. Андрей Храмов Звание
            Андрей Храмов
            0
            Сегодня, 13:03
            Уважаемый Nexcom!

            Да, Вы правы – «на свою голову»… Но и сейчас на стороне ВСУ против России воюют множество офицеров, генералов и специалистов, обучавшихся вместе с нашими офицерами, генералами и специалистами…
            Почему?
            Потому что им, начиная с 1991 года, как и в своё время немцам, начиная с 1933 года, переформатировали сознание именно пришедшие к власти на «вна украине» и в Германии ставленники англосаксов.
            Увы, но в этом смысле внешняя политика со стороны руководства СССР относительно Германии, как и российская внешняя политика со стороны руководства России в новейшей истории относительно «вна украины» – проиграли англосаксам каждые в своё время.
  4. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 12:28
    Стесняюсь спросить...
    А не пора ли уже отозвать свою подпись под договором "Два плюс четыре?"
  5. Жнец Звание
    Жнец
    0
    Сегодня, 12:28
    Так понятно, что отдавая его в 404, заведомо прощаются с этим комплексом, т.к. обратно его не получат и денег за него не увидят (если только с России потом стрясут с заблокированных активов). Вот и от сердца отрывают. Ну и надеются, что патриот кого- нибудь или что- нибудь со стороны России и собьёт.
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 12:45
    Её уже вчера переправили (пэтриот)