До последнего украинца

В сети интернет появилась пародия на рекламные ролики украинских военкоматов. Сюжет тщательно продуман, а сам ролик сделан на высоком уровне.С первых кадров можно подумать, что видео создано украинскими пропагандистами. Молодой и крепкий парень в военной форме у входа в ТЦК (военкомат на Украине) прощается с родными. Рядом стоит тентованный грузовик, на котором он, предположительно, должен отправиться на фронт.Парень находит трогательные и проникновенные слова для пожилых родителей, младшего брата-подростка и невесты. Отец опирается на палку, у женщин на глазах слезы.Но дальше события разворачиваются неожиданным образом. Боец никуда не едет, а вместо него в машину грузятся его родные. Оказывается, не они его провожают на передовую, а он их.Молодой и здоровый боец хладнокровно строит следующую партию «мобилизованных», а его родные в это время все вместе идут в атаку.- такими словами заканчивается ролик.Собственно, в России уже научились снимать качественную пропаганду. Несмотря на сквозящую иронию, кадры оставляют после себя горькое «послевкусие», ведь на них показана вся трагедия Украины, оказавшейся в большой беде по вине собственных властей, и кровожадность киевского режима, который не щадит ни чужих, ни своих. И если конфликт продлится еще дольше, то подобная фантазия, показанная в сюжете, вполне может стать реальностью.Такой ролик было бы полезно увидеть украинской аудитории. Тогда, возможно, граждане Украины поймут, к какому будущему ведут их президент Зеленский и его окружение.А в прошлом году российские авторы сняли ролик для украинских военнослужащих. Возможно, некоторым из них он спас жизнь.