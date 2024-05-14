«До последнего украинца»: в сети появилась пародия на рекламные ролики украинских военкоматов

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«До последнего украинца»: в сети появилась пародия на рекламные ролики украинских военкоматов

В сети интернет появилась пародия на рекламные ролики украинских военкоматов. Сюжет тщательно продуман, а сам ролик сделан на высоком уровне.

С первых кадров можно подумать, что видео создано украинскими пропагандистами. Молодой и крепкий парень в военной форме у входа в ТЦК (военкомат на Украине) прощается с родными. Рядом стоит тентованный грузовик, на котором он, предположительно, должен отправиться на фронт.


Парень находит трогательные и проникновенные слова для пожилых родителей, младшего брата-подростка и невесты. Отец опирается на палку, у женщин на глазах слезы.


Но дальше события разворачиваются неожиданным образом. Боец никуда не едет, а вместо него в машину грузятся его родные. Оказывается, не они его провожают на передовую, а он их.


Молодой и здоровый боец хладнокровно строит следующую партию «мобилизованных», а его родные в это время все вместе идут в атаку.

До последнего украинца

- такими словами заканчивается ролик.


Собственно, в России уже научились снимать качественную пропаганду. Несмотря на сквозящую иронию, кадры оставляют после себя горькое «послевкусие», ведь на них показана вся трагедия Украины, оказавшейся в большой беде по вине собственных властей, и кровожадность киевского режима, который не щадит ни чужих, ни своих. И если конфликт продлится еще дольше, то подобная фантазия, показанная в сюжете, вполне может стать реальностью.

Такой ролик было бы полезно увидеть украинской аудитории. Тогда, возможно, граждане Украины поймут, к какому будущему ведут их президент Зеленский и его окружение.



А в прошлом году российские авторы сняли ролик для украинских военнослужащих. Возможно, некоторым из них он спас жизнь.

20 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:58
    «Такой ролик было бы полезно увидеть украинской аудитории» —

    — Они это видят вживую ...
    1. Аргон Звание
      Аргон
      +2
      Сегодня, 12:02
      Да, но не все могут принять правильное решение и перемотки назад там нет!
      1. bars042 Звание
        bars042
        +1
        Сегодня, 12:37
        Потому что Память коротка:
        1. tihonmarine Звание
          tihonmarine
          +1
          Сегодня, 12:58
          Цитата: bars042
          Потому что Память коротка:
          Как раз память их не подводит, до сих пор едут "працювать" до неметчины. Мечты сбылись.
  2. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 12:01
    Но дальше события разворачиваются неожиданным образом. Боец никуда не едет, а вместо него в машину грузятся его родные. Оказывается, не они его провожают на передовую, а он их.
    Вот бы также отправить на фронт депутатов из верховной рады Украины ...
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +5
    Сегодня, 12:01
    Да блин почти в точку. В фашистской Германии под коне войны почти так же было.
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 12:13
      вся трагедия Украины, оказавшейся в большой беде по вине собственных властей

      Скакали на площадях и выкрикивали кричалки про гiляки тоже власти или укроголовые. Они же и выбирали эти власти. И вот доскакались, все закономерно.
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +3
        Сегодня, 12:26
        [вся трагедия Украины, оказавшейся в большой беде по вине собственных властей

        Скакали на площадях и выкрикивали кричалки про гiляки тоже власти или укроголовые. Они же и выбирали эти власти. И вот доскакались, все закономерно.]

        И вы думаете они что то поняли?
        Заблуждаетесь! Они и сейчас кричат и будут кричать " Москаляку на гиляку"!
        Даже еще более возбужденно, чем в 14- м году. Ведь в мозгах то их промытых это то, что только из-за москалей они еще не в гейропе, и ничего не делая живут как кум королю в кружевных труселях!
        1. frruc Звание
          frruc
          +2
          Сегодня, 12:30
          ваш вср 66-67
          Заблуждаетесь! Они и сейчас кричат и будут кричать

          Я знаю это и не сомневаюсь. Потом будут гадить везде, где только можно и скулить, что у них отобрали "счастливое будущее" и подвергли очередному "этническому геноциду."
        2. tihonmarine Звание
          tihonmarine
          0
          Сегодня, 13:01
          Цитата: ваш вср 66-67
          Они и сейчас кричат и будут кричать " Москаляку на гиляку"!

          Мой племянник таксист, каждый день, такое слышит от пассажиров-беженцев из укрорейха. Хотя сами живут за пределами своей страны.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 12:06
    Ролик зачетный, главное, чтобы его посмотрели украинцы и наконец поняли, что действительно
    До последнего украинца
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 12:39
      Цитата: rotmistr60
      Ролик зачетный, главное, чтобы его посмотрели украинцы
      Про "последний шанс" уже посмотрели - тупо перекрасили флаг на рукаве с украинского на наш и озвучили по-русски.
      И с этим что-нибудь придумают - шеврон с "вилкой" на триколор перекрасят.

      Тут так просто всё не работает. Слишком сильно в уши надуто. Хотя, конечно, руки опускать и работу прекращать не стОит, но, как мне думается, это больше нам посмеяться, чем им хоть что-то попытаться понять.
      Хотя, да - ролик хорош. Так социальную (и изредка - не только социальную) рекламу у нас давно снимать научились. "Банк Империал" помним только благодаря рекламе, а некоторые ролики из "Русского проекта" были вобще очень и очень. Потому вывод - работать в этом направлении всё равно нужно - вдруг да и сработает?
    2. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 13:02
      Цитата: rotmistr60
      Ролик зачетный, главное, чтобы его посмотрели украинцы и наконец поняли, что действительно
      До последнего украинца

      Они и смотрят, но говорят - "Это пропаганда москальская".
  5. Oldi Звание
    Oldi
    +4
    Сегодня, 12:13
    Честно говоря очень сильно! Шедеврально придумали и сняли! good
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 12:13
    Говорят ,что известный американский писатель закончил работу над романом "Последний из украiнян " и что права на экранизацию романа уже купила компания Каламбия. . . winked
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 12:52
      Цитата: андрей мартов
      "Последний из украiнян " и что права на экранизацию романа уже купила компания Каламбия. . .

      А всем участникам фильма гарантировали Оскара посмертно. laughing lol
  7. filichkin.iura Звание
    filichkin.iura
    +1
    Сегодня, 12:33
    Самое интересное, что всё к этому идёт, но они сами виноваты - предатели!
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:46
    Почитать паблики Украины ,так они ничего не поняли . Они проклинают Путина ,хотя похищает их детей украинский ТЦК .Принимает человеконенавистнические законы Рада ,а все равно виноваты русские
  9. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 12:47
    Молодцы! Классно сняли!
  10. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:47
    Це не хуторской гумор, единственный, который воспринимает чубатое стадо. Реакция будет отрицательная, но снимать такое надо. На любой бред от квартала обязательно делать еще более бредовые ролики - жуть собственной задницы до кого-нибудь да дойдет.