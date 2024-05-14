Противник признал продвижение ВС России в районе дач на северном фланге Часова Яра
Российские войска продолжают наступать под Часов Яром, накануне сумев продвинуться на северном фланге и на территории микрорайона «Канал». Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на сообщения с передовой.
Штурмовые группы ВС России сумели воспользоваться ситуацией с переброской части сил ВСУ из-под Часова Яра на Харьковское направление, проведя результативные наступательные действия в районе балки между Калиново и мкр. «Канал» на северном фланге. В итоге нашим удалось продвинуться в районе дач, а также севернее их в районе балки, но были вынуждены остановиться, поскольку оголились фланги. Теперь нужно их подтянуть, после чего штурмовые действия будут продолжены.
Имелся небольшой успех и в самом микрорайоне «Канал», там наши штурмовые группы сумели закрепиться на восточных окраинах, продолжая вести боевые действия вдоль улицы Зеленая у многоэтажной застройки. Как сообщают с мест, основной узел обороны ВСУ в микрорайоне расположен в здании местного колледжа, взять его пока не получается.
Противник подтверждает успехи ВС России севернее дач, в районе заказника Ступки Голубовские-2 и в северной части Ивановского леса. Но без конкретики. Наши ресурсы отмечают ожесточенные бои, противник понимает, что потеря Часова Яра открывает дорогу на Дружковку и Константиновку с дальнейшей перспективой на Краматорск и Славянск.
По имеющимся данным, с утра наши возобновили штурмовые действия с обоих флангов и в микрорайоне. Предполагается, что после взятия здания колледжа основные силы ВСУ отойдут за канал, по которому сейчас проходит основная линия обороны ВСУ.
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