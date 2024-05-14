Противник признал продвижение ВС России в районе дач на северном фланге Часова Яра

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Противник признал продвижение ВС России в районе дач на северном фланге Часова Яра

Российские войска продолжают наступать под Часов Яром, накануне сумев продвинуться на северном фланге и на территории микрорайона «Канал». Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на сообщения с передовой.

Штурмовые группы ВС России сумели воспользоваться ситуацией с переброской части сил ВСУ из-под Часова Яра на Харьковское направление, проведя результативные наступательные действия в районе балки между Калиново и мкр. «Канал» на северном фланге. В итоге нашим удалось продвинуться в районе дач, а также севернее их в районе балки, но были вынуждены остановиться, поскольку оголились фланги. Теперь нужно их подтянуть, после чего штурмовые действия будут продолжены.



Имелся небольшой успех и в самом микрорайоне «Канал», там наши штурмовые группы сумели закрепиться на восточных окраинах, продолжая вести боевые действия вдоль улицы Зеленая у многоэтажной застройки. Как сообщают с мест, основной узел обороны ВСУ в микрорайоне расположен в здании местного колледжа, взять его пока не получается.


Противник подтверждает успехи ВС России севернее дач, в районе заказника Ступки Голубовские-2 и в северной части Ивановского леса. Но без конкретики. Наши ресурсы отмечают ожесточенные бои, противник понимает, что потеря Часова Яра открывает дорогу на Дружковку и Константиновку с дальнейшей перспективой на Краматорск и Славянск.

По имеющимся данным, с утра наши возобновили штурмовые действия с обоих флангов и в микрорайоне. Предполагается, что после взятия здания колледжа основные силы ВСУ отойдут за канал, по которому сейчас проходит основная линия обороны ВСУ.
6 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 12:05
    А что, если противник не признает наше продвижение - от этого что-то изменится в реалии что-ли? Надо же, признали они.....
    1. vargo Звание
      vargo
      +1
      Сегодня, 12:13
      Смысл в том что актуальная ситуация зачастую приходит с лагом по времени 3 дня. И один из способов быстрее узнать фактуру с фронта - это доклады вражеской стороны. По этому в статье на это и делается указание. Что данные с той стороны.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:15
        Про задержку информации - я в курсе. Думаю что и там, на той стороне, не сразу всё озвучивают - прорабатывают как подать..... Но всё-равно, спасибо за ответ.
    2. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 12:16
      Ну... Войдите в положение ВО.
      От нашего МО новости обычно двух-трехдневной "свежести". И это - правильно!
      И, чтобы оставаться актуальными, редакции приходится постить у себя "новости" СМИ "уважаемых партнёров" или противника...
      Не выдумывать же их, в самом деле?!..
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 12:05
    Пока канал не пересекли - говорить об успехе рано
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:08
    Противник подтверждает успехи ВС России...
    А куда им деваться если шила в мешке не утаишь.