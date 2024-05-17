Упадок Запада, «великое замещение» и исчезновение национальных государств: повторит ли Россия путь Европы

Миграционный кризис как фактор упадка Запада





Материальный доход от экономической деятельности, сегодня напрямую отождествляется со смыслом культуры и



Сценой этой революции жизни, ее «почвой» и одновременно ее «выражением» является большой город, который возникает в поздний период всех культур. В этом каменном и окаменевшем мире собирается утративший свои корни народ, «масса» в самом худшем понимании, бесформенный человеческий песок, из которого можно лепить искусственные и потому мимолетные образования» [1]. «Материалистический взгляд, возникший благодаря Адаму Смиту на почве крепнувшего рационализма и почти сто лет назад превращенный Марксом в плоскую и циничную систему, не станет вернее из-за того, что в настоящее время проник всюду и подчинил себе все мышление, видение и волю белых народов. Он является признаком падения общества – и больше ничем…Материальный доход от экономической деятельности, сегодня напрямую отождествляется со смыслом культуры и истории . Его сокращение абсолютно материалистически и механистически рассматривается в качестве «причины» и содержания мировой катастрофы.Сценой этой революции жизни, ее «почвой» и одновременно ее «выражением» является большой город, который возникает в поздний период всех культур. В этом каменном и окаменевшем мире собирается утративший свои корни народ, «масса» в самом худшем понимании, бесформенный человеческий песок, из которого можно лепить искусственные и потому мимолетные образования» [1].

Глобализация и стирание границ национальных государств

«Между экономическим либерализмом и социализмом не существует противоречия… Теоретическим оружием одних является ученая «либеральная» политэкономия, формирующая общественное мнение по экономическим вопросам и вмешивающаяся в законодательство со своими советами и установлениями. Теоретическим оружием других является Коммунистический манифест, на основе которого левые партии всех парламентов также вторгаются в законодательство. Обе представляют собой принцип «Интернационала», совершенно нигилистический и негативный: он направлен против исторических, ограничивающих форм – всякая форма, всякий вид, всегда значит ограничение – наций, государства, национальной экономики, суммой которых и является «мировая экономика» [1].

По какому пути идти России?

«Национализм – один из мощных ограничителей на пути дикого капитализма. И поэтому глобальный капитал всегда хочет вырваться из пут национального государства, которое, несмотря на капитализм, отбирает у него деньги и тратит на общественные нужды…



Глобальный капитализм заинтересован в завозе бесправных рабочих рук, а остатки советской идеологии требуют от государства дать этим трудовым мигрантам и их семьям равные гражданские права и социальное обеспечение как всем. И бассейн получается сразу с двумя трубами, по которым деньги утекают от местных: одна труба глобального капитала, получающего сверхприбыли на использовании дешевых мигрантов, а не дорогих граждан; и труба советского дружбонародства, по которой бюджетные деньги утекают на содержание, наравне со своими гражданами, пришлых тоже граждан, не отождествляющих себя с Россией».

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[1]. Шпенглер О. Годы решений: монография / О. Шпенглер; пер. с нем. В. В. Афанасьева. – Москва: ИНФРА-М, 2023.

[2]. См. Карнаухова О. С. «Закат Европы» сто лет спустя // «Новое прошлое / The New Past» – 2018. № 2. С. 168–206.

[3]. Цитата по: Бурмистрова Е. С. Гендерная проблематика в антимигрантской повестке европейских правых радикалов // История и современное мировоззрение. 2020. Т. 2. № 4. С. 72–80.

[4]. Бек У. Что такое глобализация? – М.: Прогресс-Традиция, 2001.

[5]. Мельвиль А. Ю. Становление транснациональной политической среды и «волны» демократизации / А. Ю. Мельвиль // Современные международные отношения и мировая политика: Учебник для вузов / Отв. ред. А. В. Торкунов; МГИМО(У) МИД России. – М.: Просвещение, 2004. – С. 106–142.

[6]. В. Кувалдин. Глобализация и национальное государство: вчера, сегодня, завтра. Мировая экономика и международные отношения, Том 65. № 1 /Январь 2021.