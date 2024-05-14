Госдеп США предупредил Индию о «потенциальных рисках» из-за контракта с Ираном по аренде порта Чабахар

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Госдеп США предупредил Индию о «потенциальных рисках» из-за контракта с Ираном по аренде порта Чабахар

Вчера, 13 мая, Индия подписала контракт с Ираном на 10-летнюю эксплуатацию иранского порта Чабахар.

Для Нью-Дели аренда вышеупомянутой морской гавани имеет стратегическое значение, так как позволяет расширить торговлю со странами Центральной Азии. Предполагается, что индийские товары из порта в Оманском заливе будут доставляться в страны региона, не имеющие выхода к морю, по автомобильным и ж/д магистралям международного транспортного коридора «Север-Юг», пишет портал NDTV.



В то же время индийско-иранское соглашение уже успели прокомментировать в США. В ходе недавнего брифинга представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтону известно о 10-летнем контракте, подписанном представителями Нью-Дели и Тегерана.

В свою очередь, американский чиновник отказался комментировать внешнеполитические решения индийского руководства, но подчеркнул, что санкции США в отношении Ирана остаются в силе и страна продолжит обеспечивать их соблюдение.

В связи с этим Патель заявил, что любой, кто рассматривает деловые сделки с Тегераном, должен осознавать потенциальный риск, связанный с введенными против Ирана санкциями.

При этом, отвечая на вопрос журналиста о возможных «исключениях» и «особых случаях», представитель Госдепа отметил, что таковых не будет.
12 комментариев
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  1. Anarchist Звание
    Anarchist
    +4
    Сегодня, 12:07
    Опять янка пугает, что накроется всё её махной (санкциями). И чем дальше, тем больше и больше стран перестают бояться.
    Многим нужна своя независимая экономика.
    Нужно и дальше продвигать отказ от самого сильного оружия США - доллара.
    1. VladimirNET Звание
      VladimirNET
      +2
      Сегодня, 12:39
      Чтоб они (вместе с Байденым) - все сдохли, проклятые!
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:10
    Этот пострел и тут поспел.... кудаж без исключительных.... wassat
    1. bars042 Звание
      bars042
      +1
      Сегодня, 12:29
      кудаж без исключительных...

      Во все дырки на Планете нос сунул. Вчера в телеге попался канал какого-то проктолога, так он там жаловался: В какую жопу не заглянешь, а там уже нос Гегемона! Невозможно работать!
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 12:12
    Госдеп не успевает предупреждать, что любые контакты, а тем более договора с его врагом опасны. После чего следует шантаж, санкции... Много на себя взяли Сша по отношению к большей части мира, вот только смогут ли в итоге донести такой груз. Неплохо было бы им наконец надорваться.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:16
    Для Нью-Дели аренда вышеупомянутой морской гавани имеет стратегическое значение, так как позволяет расширить торговлю со странами Центральной Азии. Предполагается, что индийские товары из порта в Оманском заливе будут доставляться в страны региона, не имеющие выхода к морю, по автомобильным и ж/д магистралям международного транспортного коридора «Север-Юг», пишет портал NDTV.
    . А что не так? Чего полосатики загоношились?
    Индия нацелена на экспорт своих товаров... и чем же оное полосатикам мешает? wink
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 12:21
    Ну как же в таких ситуациях обойдётся без американского Госдепа и МИДа. Всё-то их касается, и везде предупреждают:
    "Вы можете делать по-своему, но помните - у нас длинные руки".
  6. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 12:26
    Вводя всё новые и новые санкции против стран поступающих не так как хотелось бы США они сами ограничивают себя в торговле с этими странами. Понимаю, что они давят в тех секторах где нет их прямых потерь, но тем не менее. Чем больше санкций со стороны США тем больше ограничений для самих США (и их союзников) которые они сами и придумали. request
  7. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 12:29
    Янки везде суют свой нос.
    Кто ж им наконец вмажет так, чтобы никогда больше не высовывались из своей норки?
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:37
    Это Иран под санкциям СШа ,а не Индия .Тут вопрос скорее к индусам
  9. Sergej1972 Звание
    Sergej1972
    0
    Сегодня, 12:43
    Этот представитель Госдепа, кстати, судя по имени и фамилии, индийского происхождения.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:04
    Дык и американцы находятся под санкциями.Вот жизнь пойдёт,если президентов и примеров- министров запада начнут санкционировать. laughing