Госдеп США предупредил Индию о «потенциальных рисках» из-за контракта с Ираном по аренде порта Чабахар

Вчера, 13 мая, Индия подписала контракт с Ираном на 10-летнюю эксплуатацию иранского порта Чабахар.Для Нью-Дели аренда вышеупомянутой морской гавани имеет стратегическое значение, так как позволяет расширить торговлю со странами Центральной Азии. Предполагается, что индийские товары из порта в Оманском заливе будут доставляться в страны региона, не имеющие выхода к морю, по автомобильным и ж/д магистралям международного транспортного коридора «Север-Юг», пишет портал NDTV.В то же время индийско-иранское соглашение уже успели прокомментировать в США. В ходе недавнего брифинга представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтону известно о 10-летнем контракте, подписанном представителями Нью-Дели и Тегерана.В свою очередь, американский чиновник отказался комментировать внешнеполитические решения индийского руководства, но подчеркнул, что санкции США в отношении Ирана остаются в силе и страна продолжит обеспечивать их соблюдение.В связи с этим Патель заявил, что любой, кто рассматривает деловые сделки с Тегераном, должен осознавать потенциальный риск, связанный с введенными против Ирана санкциями.При этом, отвечая на вопрос журналиста о возможных «исключениях» и «особых случаях», представитель Госдепа отметил, что таковых не будет.

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