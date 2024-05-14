Белый дом принуждает «китайскую» компанию продать недвижимость рядом с военной базой в США

В Соединенных Штатах продолжают буквально на ходу под любым предлогом придумывать все новые ограничительные меры в отношении Китая, который Вашингтон открыто называет своим главным геополитическим соперником. Экономическая война между двумя сверхдержавами идет не только на межгосударственном уровне, но и затрагивает частные компании и даже физлиц.Отдельной темой продвигаемого властями США антикитайского тренда стала шпиономания. В частности, Вашингтон стремится запретить, а лучше взять под полный юридический, а значит и цензурный контроль самый популярный в мире, да и в Штатах, китайский видеосервис «ТикТок». Первые шаги для этого уже сделаны. В конце марта Палата представителей Конгресса поддержала законопроект, который предполагает продажу платформы TikTok пекинской компанией ByteDance американским резидентам.Теперь в Штатах вдруг обнаружили другие угрозы для национальной безопасности, связанные с КНР. Агентство Reuters сообщает, что Белый дом официально принуждает якобы связанную с Китаем компанию продать недвижимость, расположенную в непосредственной близости с базой ВВС США им. Фрэнсиса Уоррена в штате Вайоминг. На базе, в частности, размещены межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III. На совершение сделки отпущено 120 дней.В Белом доме заявили, что близость к стратегическому ядерному объекту принадлежащей якобы китайским гражданам компании MineOne Partners Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, представляет угрозу национальной безопасности страны. Соответствующее заявление, опубликованное на сайте Белого дома, подписал лично президент США Джо Байден.В документе указано, что MineOne приобрела недвижимость в июне 2022 года. Официально компания занимается майнингом (добычей криптовалют), однако в Белом дому уверены, что якобы китайская фирма, расположенная столь близко к стратегическому военному объекту, может заниматься шпионской деятельностью в интересах Пекина. При этом по данным агентства Bloomberg, центральный офис MineOne Partners Ltd зарегистрирован в Нью-Йорке.В заявлении указано, что MineOne должна продать имеющуюся у нее недвижимость в пределах одной мили от базы и вывезти оттуда некоторое оборудование. Кроме того, компании запрещено приобретать другие объекты недвижимости на указанном расстоянии от военной базы. При этом, как обычно, никаких доказательств в причастности фирмы к противоправным действиям в документе не приводится.В последнее время в США все чаще отказывают юридическим и физическим лицам, каким-либо образом связанным с КНР, в приобретении американской недвижимости в «чувствительных локациях». Для этого в ряде штатов приняты специальные законы, запрещающие риелторам под угрозой уголовного наказания оказывать услуги по приобретению собственности гражданам Китая.