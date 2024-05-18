Переулками Москвы. По кривому армянскому колену
В очередной раз не ждите в этом очерке ностальгии по глубокому прошлому – такого в Сети и без нас хватает. Наша память и наша грусть куда ближе по времени, хотя необходимые отсылы в историю, конечно, будут – как обычно.
Сводить вместе два и больше переулков автор, напомню, стал почти сразу – хочется не только успеть рассказать побольше, но и не упустить порой что-то важное только ради чистоты эксперимента. В этот раз помогает и то, что Армянский и сегодня остаётся как бы дополнением к Кривоколенному, хотя он и постарше.
Кривоколенный переулок получил своё имя только в 1901 году, был до этого и Шуваловским, и даже Коломенским, оставаясь по сути задворками Мясницкой улицы с выходом к Меншиковой башне. Она почему-то не очень популярна у экскурсоводов, быть может, потому что сейчас работает самым обычным храмом.
Глядя на башню, имя которой, как это пока ещё понятно всем, дал ближайший соратник Петра Великого, и начнём наш маршрут. Здесь Кривоколенный вообще-то заканчивается – перекрёстком с Архангельским, и переходит в Потаповский переулок.
У этого перекрёстка совсем неплохо сохранились палаты XVII века, и в современный вид их давно привёл бригадир Левашов – уже после пожара 1812 года. Не так давно особняк отреставрировало и наполнило небольшой садик скульптурами полководцев и русского медведя уже Военно-историческое общество.
Ныне военные историки вместе со всеми скульптурами переехали в Петровский переулок, а в бывших палатах уже разместился «Росконцерт». Первый на нашем пути поворот Кривоколенного ведёт к крохотному Банковскому переулку, традиционно занятому питейными заведениями хорошего класса.
Пивнушки, британская и немецкая, а также несколько кафе встречают путника и на Мясницкой, откуда не так давно тихо удалился известный всей Москве антикварный и букинистический магазин. Зато пока ещё работает один из немногих книжных бутиков сети «Республика». Неподалёку ещё несколько книжных, востребованных студентами Высшей школы экономики.
Вернёмся, однако, на Кривоколенный, где в месте пересечения его с коротеньким Банковским переулком многие годы работал оригинальный чайно-кофейный магазин. Он, конечно, не конкурировал с легендарным магазином Перловых с Мясницкой, но в итоге сдулся только из-за большой реконструкции в переулке.
Вместе с этим магазином ушёл в прошлое ещё один местный проект, ориентированный на продвинутую публику – книжное кафе, с библиотекой и неординарным магазином, который специализировался на нон-фикшен и роскошных изданиях, в основном зарубежных. Такие в свое время везли из-за границы вместе с джинсами и дефицитным «Адидасом».
Сегодня в качестве следов недавнего прошлого дверь в бывший магазин, а также старый забор ранее существовавшей фабрики «Феррейн» украшают симпатичные граффити. Мимо них частенько гулял, подкармливая местных кошек и голубей, легендарный народный артист Георгий Вицин, многие годы проживший в доме номер 9.
Ту же фабрику «Феррейн», а заодно и доходные дома по переулку, после революции отдали под «уплотнение», и теперь здешние квартиры числятся элитными. Впрочем, скромные апартаменты знаменитого инженера Владимира Шухова, как и ряда других жильцов, не тронули.
Нечто невнятное происходит сегодня со многими домами на Кривоколенном, начиная с дома бывшего владельца фармацевтической фабрики, где хотя бы обосновалась студия дубляжа и озвучивания Greb & Creative Group Company.
Печальнее на данный момент судьба флигеля и лабораторного корпуса, где идут бесконечные реконструкции, а также дома номер 5. Последний зачем-то, походя, называет Жеглов в одной из серий «Места встречи»: «В паспорте у него не написано, что он бандит. Наоборот даже – прописка по какому-нибудь там Кривоколенному, пять».
Однако первым на Кривоколенном под могучую руку пролетариата попал бывший классический дом Веневитинова. До того он переходил из рук в руки, не раз перестраивался, как и многие другие старые московские особняки. В этом здании, уцелевшем в пожар 1812 года, Пушкин впервые читал своего «Бориса Годунова».
В детстве здесь прямо в зале, нарезанной на коммуналки, жили поэт Александр Галич и его младший брат – кинооператор Валерий Гинзбург. Их родители переехали сюда в 1923 году, когда дом ещё не числился памятником истории и архитектуры.
При Хрущёве строение вообще хотели снести, но к нашему времени дело ограничилось немалыми потерями в интерьере, вплоть до наборного паркета, и на фасаде. Соседним зданиям повезло ещё меньше, а в настоящее время на повороте с Кривоколенного в Армянский переулок идёт фактическая новостройка под старину – то ли XVI, то ли XVII века.
Утверждается, что восстанавливают голицынские палаты, но они – это дом 10, где сохранилось целых три древних этажа. Там выявлено множество архитектурных чудес, и ради их сохранения можно ждать реставрации хоть и несколько лет.
Прежде чем окончательно свернуть в Армянский, не могу не напомнить о пишущей братии, которая многие годы тусовалась в доме Скальского с номером 14 по Кривоколенному, где с 1921 года размещалась редакция журнала «Красная новь».
Он считается первым в ряду советских литературно-художественных, и с ним сотрудничали Владимир Маяковский и Сергей Есенин, Эдуард Багрицкий и Исаак Бабель, Валентин Катаев и Юрий Олеша, Аркадий Гайдар и Анна Ахматова, а редактором литературного отдела был Алексей Максимович Горький.
Теперь – в Армянский, который начинается со здания Белорусского посольства на Маросейке, бывшего особняка фельдмаршала Румянцева, а заканчивается уже Армянским, где когда-то был Лазаревский институт восточных языков.
Имя своё переулок получил не от дипломатов, а гораздо раньше – когда здесь воздвигли армянский Крестовоздвиженский храм. По-армянски его обычно именуют Церковью Святого Креста или Сурб Хач. В ней не проводят концертов, в отличие от кафедрального лютеранского собора Святых Петра и Павла, что совсем рядом – в Старосадском переулке (Старый добрый Старосадский). Там как раз и можно послушать знаменитый армянский дудук.
Раньше переулок носил имена Никольский и Столповский – по церкви святых Николая и Симеона Столпника. А до её постройки он был Артамоновским – по имени домовладельца ещё допетровских времён Артамона Матвеева. Это его праправнук Пётр Румянцев Задунайский (1725–1796) стал прославленным полководцем, фельдмаршалом, учителем Суворова и Кутузова.
Из армян первым здесь обосновался род Лазарянов, ставших по-русски Лазаревыми. Это род, из которого вышли известные предприниматели, а также адмирал Лазарев, подаривший своё имя курортному городку под Сочи.
Сегодня Армянский переулок украшают не только посольские здания, но и усадьба Гагариных-Тютчевых, сейчас благополучно занятая Детским фондом. В этом особняке вырос будущий поэт Фёдор Тютчев.
Остаётся отметить, что Армянский переулок, не в пример Кривоколенному, не радует изобилием услуг. Перекусить, да и то не по полной, можно только в чайной, которая дополняет не самый популярный в столице музей света.
Прогулка же по Армянскому не займёт и десяти минут, даже с заходом к памятникам Тютчеву и Лазаревым. Потому-то и стоит пройтись ещё и по Кривоколенному – причём в любую сторону.
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