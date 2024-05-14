Разработанный для защиты техники от FPV-дронов комплекс «Тритон» получил новую версию
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Система подавления FPV-дронов «Тритон» получила новую версию, которая уже активно поставляется в зону СВО. Об этом сообщил генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко.
Новая версия «Тритона» отличается от базовой скоростью и простотой установки, модули теперь имеют форму пирамиды и визуально определить их количество и параметры невозможно. Модули базовой версии представляли собой цилиндры, хорошо видимые на технике. Установка также производится на магниты, конфигурацию можно менять чуть ли не на ходу.
Это унифицированное решение для бронетехники, очень компактное, удобное. В нем шесть-восемь магнитов, благодаря которым можно установить на танк столько модулей, сколько необходимо установить. Все это соединяется, водителю выдается пульт на включение. Разворачивание данной системы составляет около 5 минут, до 10 — если питание как-то надо подключить по-особому
Новый «Тритон» можно устанавливать не только на танки и другую бронетехнику, но и на катера, квадроциклы и даже стационарные объекты. Комплекс обеспечивает круговую защиту, создавая купол диаметром 300 метров. При этом модульная конструкция позволяет оперативно добавлять модули для подавления частот FPV-дронов.
Как заявили в компании, на сегодняшний день в зону СВО поставлены «тысячи» комплектов комплексов «Тритон».
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