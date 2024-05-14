Разработанный для защиты техники от FPV-дронов комплекс «Тритон» получил новую версию

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Разработанный для защиты техники от FPV-дронов комплекс «Тритон» получил новую версию

Система подавления FPV-дронов «Тритон» получила новую версию, которая уже активно поставляется в зону СВО. Об этом сообщил генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко.

Новая версия «Тритона» отличается от базовой скоростью и простотой установки, модули теперь имеют форму пирамиды и визуально определить их количество и параметры невозможно. Модули базовой версии представляли собой цилиндры, хорошо видимые на технике. Установка также производится на магниты, конфигурацию можно менять чуть ли не на ходу.



Это унифицированное решение для бронетехники, очень компактное, удобное. В нем шесть-восемь магнитов, благодаря которым можно установить на танк столько модулей, сколько необходимо установить. Все это соединяется, водителю выдается пульт на включение. Разворачивание данной системы составляет около 5 минут, до 10 — если питание как-то надо подключить по-особому

- приводит ТАСС слова Осломенко.


Новый «Тритон» можно устанавливать не только на танки и другую бронетехнику, но и на катера, квадроциклы и даже стационарные объекты. Комплекс обеспечивает круговую защиту, создавая купол диаметром 300 метров. При этом модульная конструкция позволяет оперативно добавлять модули для подавления частот FPV-дронов.

Как заявили в компании, на сегодняшний день в зону СВО поставлены «тысячи» комплектов комплексов «Тритон».
7 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 12:29
    Как заявили в компании, на сегодняшний день в зону СВО поставлены «тысячи» комплектов комплексов «Тритон».
    Когда и добавить нечего ! good
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 12:33
    Эффективность покажет время, тут извечная гонка, только меч и щит изменяется а противостояние продолжается.
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 12:36
    ...комплекс «Тритон» получил новую версию
    и сразу надо разрабатывать ещё более новую версию. Потому как противник очень быстро перестраивает "мозги" БПЛА для устойчивости против систем РЭБ. Это постоянное соревнование - кто быстрее подстраивается, тот и выигрывает. hi
  4. senima56 Звание
    senima56
    +1
    Сегодня, 12:37
    "....в зону СВО поставлены «тысячи» комплектов комплексов «Тритон»...." Вот всё бы новое так оперативно поставлялось в зону СВО! hi good drinks
  5. Ив762 Звание
    Ив762
    0
    Сегодня, 12:47
    what "Тысячи" говорите...
    Зачем же там тогда вот такие "монстры" пилятся:
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 13:00
      "Тысячи" говорите...Зачем же там тогда вот такие "монстры" пилятся:
      Потому что нужны не тысячи, а десятки тысяч на разную технику и потому что эффективен он не против всех дронов.
  6. zxc15682 Звание
    zxc15682
    0
    Сегодня, 13:03
    Надеюсь. am Скоро избавятся от этих "Монгалов"