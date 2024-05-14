Пресса США: американский военный корабль уничтожил 65 целей хуситов во время операции в Красном море
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Американский эсминец класса «Арли Бёрк» USS Carney (DDG-64), вернувшийся после участия в операции НАТО в акватории Красного моря, как утверждается, уничтожил 65 запущенных хуситсикими повстанцами целей и наземных объектов в Йемене.
Как сообщает американская пресса со ссылкой на ВМС США, за шесть месяцев боевого дежурства в Красном море экипаж эсминца успешно поразил 45 запущенных хуситами воздушных целей, включая крылатые ракеты наземного нападения, противокорабельные баллистические ракеты и беспилотные системы. Кроме того, корабль нанес два удара по объектам хуситов в Йемене, уничтожив 20 целей. USS Carney также вошел в историю ВМС США как один из двух кораблей, впервые применивших в бою зенитные управляемые ракеты Standard Missile-3 (SM-3).
Хотя SM-3 находились в арсенале ВМС США в течение многих лет, они не применялись в реальных боестолкновениях до массированной атаки Ирана на военные объекты в Израиле. Тогда утверждалось, что американским военным кораблям удалось сбить четыре иранские ракеты. Однако впоследствии это утверждение было оспорено израильской прессой, утверждающей, что лишь двум из восьми запущенных США SM-3 удалось поразить намеченные цели. Командование ВМС США отказалось комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности.
Также сообщается, что USS Carney был первым американским военным кораблем, применившим ракету SM-6 по хуситской противокорабельной баллистической ракете в Аденском заливе.
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