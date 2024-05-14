Пресса США: американский военный корабль уничтожил 65 целей хуситов во время операции в Красном море

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Пресса США: американский военный корабль уничтожил 65 целей хуситов во время операции в Красном море

Американский эсминец класса «Арли Бёрк» USS Carney (DDG-64), вернувшийся после участия в операции НАТО в акватории Красного моря, как утверждается, уничтожил 65 запущенных хуситсикими повстанцами целей и наземных объектов в Йемене.

Как сообщает американская пресса со ссылкой на ВМС США, за шесть месяцев боевого дежурства в Красном море экипаж эсминца успешно поразил 45 запущенных хуситами воздушных целей, включая крылатые ракеты наземного нападения, противокорабельные баллистические ракеты и беспилотные системы. Кроме того, корабль нанес два удара по объектам хуситов в Йемене, уничтожив 20 целей. USS Carney также вошел в историю ВМС США как один из двух кораблей, впервые применивших в бою зенитные управляемые ракеты Standard Missile-3 (SM-3).



Хотя SM-3 находились в арсенале ВМС США в течение многих лет, они не применялись в реальных боестолкновениях до массированной атаки Ирана на военные объекты в Израиле. Тогда утверждалось, что американским военным кораблям удалось сбить четыре иранские ракеты. Однако впоследствии это утверждение было оспорено израильской прессой, утверждающей, что лишь двум из восьми запущенных США SM-3 удалось поразить намеченные цели. Командование ВМС США отказалось комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности.

Также сообщается, что USS Carney был первым американским военным кораблем, применившим ракету SM-6 по хуситской противокорабельной баллистической ракете в Аденском заливе.
9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -5
    Сегодня, 13:18
    «За шесть месяцев боевого дежурства в Красном море экипаж эсминца успешно поразил 45 запущенных хуситами воздушных целей» —

    — Так себе "производительность" ...
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 13:22
    Интересно сопоставить цены на уничноженые цели и выпущенный по ним боекомплект! Вот будет веселуха!
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      -1
      Сегодня, 15:08
      Сегодня, по этому поводу, статья в разделе "Вооружение, флот" опубликована. Я там конкретные цифры привёл. hi
  3. Modya Звание
    Modya
    -5
    Сегодня, 13:22
    Это у нашего флота "так себе производительность". А тут образцовая эффективность, до которой нашим кораблестроителям, адмиралам и морякам ещё к сожалению очень неблизко...
    1. илья63 Звание
      илья63
      +4
      Сегодня, 13:27
      Оброзцовая эффективность хаха смешно,оборегены в тапках что-то там запускают,сбили они...а нас последнеми разработками западного ВПК шпарят,много этот кораблик бэков уничтожил?или может десятки современных пкр сбил?
      1. Modya Звание
        Modya
        -1
        Сегодня, 13:34
        И БЭКи уничтожались кораблями в составе группировки. Это только у нас корабли в темноте в одиночку от роя БЭКов отбиваются, а в Аденском заливе полосатиками для этого объединенная группировка создана со всеми необходимыми средствами обнаружения и вооружения. Этот корабль выполнял свои задачи в рамках указанной группировки. А насчет отсталого вооружения - так оно иранское, а не хуситское. Мы же не считаем Герань (Shahed) - отсталым вооружением?
        1. илья63 Звание
          илья63
          +2
          Сегодня, 13:38
          Ну не кто и не считает герань последней разработкой,и таких бэков какие передают бандерлогам нет у них,и сомневаюсь что у хуситов есть группировка спутников по которым всё это ночью наводиться,про разведку вообще молчу
  4. agoran Звание
    agoran
    +1
    Сегодня, 13:35
    Данные объективного контроля есть? Или *джентельменам* на слово верить?
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:19
    Что то мне кажется ,все по одной методичке написано ,что и у ВСУ ?
    Из 28 запущенных ракет , ВСУ уничтожили 54