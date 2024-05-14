Источник: Экс-главком ВМФ РФ Николай Евменов назначен на должность начальника Военно-морской академии
0
Экс-главком ВМФ России адмирал Николай Евменов назначен начальником Военно-морской академии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают сразу несколько российских медиа со ссылками на собственные источники.
Бывший командующий российским флотом Николай Евменов назначен начальником Военного учебно-исследовательского центра (ВУНЦ) "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова". Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Ранее о возможном назначении Евменова на данную должность сообщали некоторые российские СМИ.
Адмирал Евменов назначен начальником Военно-морской академии имени адмирала флота Кузнецова. На это есть соответствующий указ президента России
Отметим, что официального сообщения от Минобороны пока не поступало, на сайте академии в должности начальника ВУНЦ указан контр-адмирал Александр Карпов.
Николай Евменов находился в должности главкома ВМФ РФ практически пять лет, с 8 мая 2019 года по март 2024-го, до этого командовал подводными силами Тихоокеанского флота и Северным флотом. На посту главкома его сменил адмирал Александр Моисеев, также ранее командовавший Северным флотом.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация