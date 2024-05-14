Мария Захарова: «Пожилой мужчина из Вашингтона перевёл мошенникам с Украины 61 миллиард долларов»

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Мария Захарова: «Пожилой мужчина из Вашингтона перевёл мошенникам с Украины 61 миллиард долларов»

Украинские мошенники обманывают не только российских граждан преклонного возраста, но и американских. Может, не многих, но одного из них они «развели» точно, причем на очень солидную сумму.

Об этом свидетельствует мем в Telegram, автором которого является официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.



Пожилой мужчина из Вашингтона за 2024 год перевел мошенникам с Украины 61 миллиард долларов

- написала дипломат в своем ТГ-канале.

Эта фраза написана на фоне, на котором угадываются очертания Белого Дома. Никаких других пояснений рядом с этим изображением нет.

Совсем не сложно догадаться, что речь идет об американском президенте, который добился от конгресса одобрения очередного крупного пакета военной помощи, чего и хотел киевский режим.

Таким образом, мошенники с Банковой поступили жестоко и бессовестно с пожилым американцем, которому вместо выхода на пенсию приходится тяжело трудиться, несмотря на солидный возраст...

Конечно, фраза Захаровой может показаться даже оскорбительной, но ведь она не называет никаких имен. И все совпадения, присутствующие в меме, совершенно случайны...

Впрочем, в чувстве юмора в данном случае отказать трудно.

Накануне советник вашингтонской администрации по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал выделение Киеву нового пакета военной помощи. По его словам, официальное решение по данному вопросу будет объявлено в ближайшие несколько дней.
25 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 13:47
    «Пожилой мужчина из Вашингтона перевёл мошенникам с Украины 61 миллиард долларов» —

    — Перевёл и ещё переведёт ...
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +1
      Сегодня, 13:59
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Пожилой мужчина из Вашингтона перевёл мошенникам с Украины 61 миллиард долларов» —

      — Перевёл и ещё переведёт ...

      Переведёт конечно, ведь у кого-то: " - Крыша едет не спеша, тихо шифером шурша !"
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +5
        Сегодня, 14:08
        Пожилой мужчина из Вашингтона за 2024 год перевел мошенникам с Украины 61 миллиард долларов
        Зря смеетесь ! 90 % процентов останется в ВПК США, а остальное, может быть, дойдет до Зели.... wink
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +1
          Сегодня, 14:39
          Да это одна шайка, пожилой мужчина из вашингтона крышует шайку мошенников украины, под руководством которого они спокойно живут в кошельках американцев.
        2. dauria Звание
          dauria
          0
          Сегодня, 15:50
          Тем более не так должно звучать "Пожилой мужчина , владелец казино , уговорил друзей сделать ставку на чёрное .Дама бальзаковского возраста на красное . Поглядим, что выпадет "
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 14:31
      Бидон дает деньги не из своего кармана, а из карманов американских налогоплательщиков. А это совсем иное.
    3. Аргон Звание
      Аргон
      -1
      Сегодня, 14:45
      Так на банковской не его надули , а они вместе налогоплательщиков США
  2. uralex Звание
    uralex
    +1
    Сегодня, 13:48
    Пожилой мужчина из Вашингтона перевёл мошенникам с Украины 61 миллиард долларов
    Это не его деньги, так что этот пожилой мужчина сильно переживать не будет)))
  3. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +1
    Сегодня, 13:48
    Перевел, но не свои же, а из фашинктонского общака! Незачетный троллинг! И нашей Армии не смешно совершенно!
  4. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    +2
    Сегодня, 13:48
    Мария Захарова: «Пожилой мужчина из Вашингтона перевёл мошенникам с Украины 61 миллиард долларов»
    Да так по сути и есть. Тут из песни слов не выкинешь.
  5. al3x Звание
    al3x
    -2
    Сегодня, 13:49
    А этот пожилой мужчина случайно нашим генералам и чинушам попутно не засылал? Ну мало ли.....
  6. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    -3
    Сегодня, 13:52
    Молодец Захарова,что сделаешь если у них у всех альцгеймер.
    1. lis-ik Звание
      lis-ik
      +2
      Сегодня, 14:34
      Цитата: Александр Расмухамбетов
      Молодец Захарова,что сделаешь если у них у всех альцгеймер.

      Ага молодец,не МИД,а армянское радио,учитывая их успехи,ещё и лавров на месте остался,кстати он наполовину армянин.
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        +1
        Сегодня, 15:33
        Да уж, если в МИДе шутки-прибаутки Маши считают смешными...
  7. БИАБИА Звание
    БИАБИА
    +2
    Сегодня, 13:55
    Цитата: al3x
    А этот пожилой мужчина случайно нашим генералам и чинушам попутно не засылал?

    Кому засылал, тех начали сажать. Пока под арест. Надеюсь продолжат.
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 14:03
    Да как можно 61 млрд долларов накопить? Как в наших новостях - пенсионерка передала мошенникам 20 млн рублей. Да откуда у них всё берётся? Я посчитал. Я за всю жизнь 20 млн рублей не заработаю. А за оставшуюся 1 млн рублей максимум. Где они их берут?
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 14:20
      Вариантов масса конечно. Вплоть до украсть. Но не будем плохого советовать. Если бы у вас была квартира в Москве, например, которую получили ещё в бытность СССР, вы бы могли её продать в зависимости от района, площади и условий может и значительно дороже.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 14:27
        Да только мне ничего не досталось. В своё время кое-как купил квартиру за 1,4 млн в кирпиче. Поднажал конечно, но расплатился. Только расплатился и в тот же месяц банк рухнул. Успел. fellow
        Потом развёлся и у меня снова ничего. Ни дачи, ни машины, ни квартиры. Вернее её одна треть fellow
        1. Tagan Звание
          Tagan
          +1
          Сегодня, 14:32
          Да уж... Желаю, чтобы у вас всё благополучно разрешилось.
          1. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            +1
            Сегодня, 14:51
            Да у меня всё удачно. С собой ничего не заберёшь, осталось умереть достойно, а не под забором fellow
            Только сына не родил. Сын не получается
  9. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 14:17
    Он перевел 61 млрд долларов на свой ВПК, а в укрр — 8 лярдов + оружие и технику! сша продумано делают апгрейд своей армии! Укрр — старое и не очень, себе самое новое!
  10. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +4
    Сегодня, 14:18
    Скоморохи не перевелись на Руси. А у нас пожилая женщина перевела 300 и ни чего, сидит дальше переводит и говорит что её сын такой полезный для страны только на гражданке.
  11. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 14:52
    прочитала в инете

    я эту шутку в тг неделю назад видел (штука смешная, если не вчитываться, что большая честь денег на их же впк пойдет)
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:12
    Так дойдёт до слов о мужчине из белого дома ( совпадения чисто случайны) Ах какой был мужчина ,а оказался простой уголовник!
  13. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:22
    Мария Захарова: «Пожилой мужчина из Вашингтона перевёл мошенникам с Украины 61 миллиард долларов»

    По мне так : «Пожилой мужчина из Вашингтона ,надул мошенников с Украины ,на 61 миллиард долларов.Обещал заплатить ,а только увеличил долги Украины »