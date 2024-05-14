Мария Захарова: «Пожилой мужчина из Вашингтона перевёл мошенникам с Украины 61 миллиард долларов»

Украинские мошенники обманывают не только российских граждан преклонного возраста, но и американских. Может, не многих, но одного из них они «развели» точно, причем на очень солидную сумму.Об этом свидетельствует мем в Telegram, автором которого является официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.- написала дипломат в своем ТГ-канале.Эта фраза написана на фоне, на котором угадываются очертания Белого Дома. Никаких других пояснений рядом с этим изображением нет.Совсем не сложно догадаться, что речь идет об американском президенте, который добился от конгресса одобрения очередного крупного пакета военной помощи, чего и хотел киевский режим.Таким образом, мошенники с Банковой поступили жестоко и бессовестно с пожилым американцем, которому вместо выхода на пенсию приходится тяжело трудиться, несмотря на солидный возраст...Конечно, фраза Захаровой может показаться даже оскорбительной, но ведь она не называет никаких имен. И все совпадения, присутствующие в меме, совершенно случайны...Впрочем, в чувстве юмора в данном случае отказать трудно.Накануне советник вашингтонской администрации по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал выделение Киеву нового пакета военной помощи. По его словам, официальное решение по данному вопросу будет объявлено в ближайшие несколько дней.

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