Мария Захарова: «Пожилой мужчина из Вашингтона перевёл мошенникам с Украины 61 миллиард долларов»
Украинские мошенники обманывают не только российских граждан преклонного возраста, но и американских. Может, не многих, но одного из них они «развели» точно, причем на очень солидную сумму.
Об этом свидетельствует мем в Telegram, автором которого является официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
- написала дипломат в своем ТГ-канале.
Эта фраза написана на фоне, на котором угадываются очертания Белого Дома. Никаких других пояснений рядом с этим изображением нет.
Совсем не сложно догадаться, что речь идет об американском президенте, который добился от конгресса одобрения очередного крупного пакета военной помощи, чего и хотел киевский режим.
Таким образом, мошенники с Банковой поступили жестоко и бессовестно с пожилым американцем, которому вместо выхода на пенсию приходится тяжело трудиться, несмотря на солидный возраст...
Конечно, фраза Захаровой может показаться даже оскорбительной, но ведь она не называет никаких имен. И все совпадения, присутствующие в меме, совершенно случайны...
Впрочем, в чувстве юмора в данном случае отказать трудно.
Накануне советник вашингтонской администрации по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал выделение Киеву нового пакета военной помощи. По его словам, официальное решение по данному вопросу будет объявлено в ближайшие несколько дней.
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