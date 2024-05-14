Пресса США: ВС РФ поразили секретный склад боеприпасов ВСУ по наводке украинского беженца в Польше
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Американская пресса утверждает, что российской армии вероятно удалось поразить секретный склад боеприпасов ВСУ на Украине по наводке украинского беженца в Польше.
Как пишет издание The Wall Street Journal, 22-летний молодой человек, приехавший с территории Украины в Польшу, оставшись без средств к существованию, якобы был вынужден выполнять некоторые задания российских спецслужб. По информации американской газеты, украинский беженец сначала рисовал на заборах и в подземных переходах граффити якобы в интересах России. За эти задания он получал вознаграждение в размере семи долларов за штуку.
Американская газета утверждает, что затем украинскому беженцу начали давать более серьезные задания - в частности, устанавливать видеокамеры вдоль железнодорожных путей, по которым осуществлялись перевозки западной военной помощи на Украину. Российские спецслужбы затем соединили записи с этих камер со спутниковым наблюдением и получили возможность отслеживать отправку боеприпасов из Польши на украинские секретные склады, которые впоследствии были успешно поражены беспилотниками и ракетами.
По оценкам одного из высокопоставленных чиновников западной военной разведки, таким образом ВС РФ удалось уничтожить поставленную ВСУ военную технику и боеприпасы, затратив на операцию минимум средств.
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