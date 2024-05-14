Пресса США: ВС РФ поразили секретный склад боеприпасов ВСУ по наводке украинского беженца в Польше

25
Пресса США: ВС РФ поразили секретный склад боеприпасов ВСУ по наводке украинского беженца в Польше

Американская пресса утверждает, что российской армии вероятно удалось поразить секретный склад боеприпасов ВСУ на Украине по наводке украинского беженца в Польше.

Как пишет издание The Wall Street Journal, 22-летний молодой человек, приехавший с территории Украины в Польшу, оставшись без средств к существованию, якобы был вынужден выполнять некоторые задания российских спецслужб. По информации американской газеты, украинский беженец сначала рисовал на заборах и в подземных переходах граффити якобы в интересах России. За эти задания он получал вознаграждение в размере семи долларов за штуку.



Американская газета утверждает, что затем украинскому беженцу начали давать более серьезные задания - в частности, устанавливать видеокамеры вдоль железнодорожных путей, по которым осуществлялись перевозки западной военной помощи на Украину. Российские спецслужбы затем соединили записи с этих камер со спутниковым наблюдением и получили возможность отслеживать отправку боеприпасов из Польши на украинские секретные склады, которые впоследствии были успешно поражены беспилотниками и ракетами.

По оценкам одного из высокопоставленных чиновников западной военной разведки, таким образом ВС РФ удалось уничтожить поставленную ВСУ военную технику и боеприпасы, затратив на операцию минимум средств.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    +7
    Сегодня, 13:55
    Наши тоже стало быть не лыком шиты
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 13:59
      Не бумаю,что наши спецы,глупей чубатых. Просто,с бОльшим размахом это надо было делать! И раньше..
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +6
        Сегодня, 14:06
        украинский беженец сначала рисовал на заборах и в подземных переходах граффити якобы в интересах России. За эти задания он получал вознаграждение в размере семи долларов за штуку.

        Слово из трех букв написанное на заборе это конечно в интересах России... Мы на него весь Запад постоянно посылаем... laughing
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +6
          Сегодня, 14:22
          Пресса США: ВС РФ поразили секретный склад боеприпасов ВСУ по наводке украинского беженца в Польше

          Скорее всего своими одиозными заявлениями в американских СМИ Вашингтон/Пентагон хочет помочь своей марионеточной власти в Варшаве начать активно депортировать из Польши украинских беженцев - мужчин призывного возраста - для мобилизации их в ВСУ.
          А то Варшава вроде бы временно отказалась это делать.
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +3
          Сегодня, 14:55
          Цитата: Lev_Russia
          Слово из трех букв написанное на заборе это конечно в интересах России...
          А ещё можно американскому послу в Польше язык показать...
          Или уж совсем героически - пописять на забор украинского посольства в Польше.

          Насмотрелись, блин, Голливудов... Есть же хорошие фильмы и в Голливуде - нет же, смотрят фильмы третьего сорта про "плохих русских"...
        3. Кот Александрович Звание
          Кот Александрович
          +1
          Сегодня, 15:44
          Да я бы у себя в городе пророссийские лозунги рисовал бы не за 7, а даже за 5 долларов!
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 14:13
        сначала рисовал на заборах и в подземных переходах граффити

        Все понятно, действительно агент, он рисовал на стенах и заборах комбинацию из трех известных букв. bully
    2. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 14:06
      Цитата: Stenolaz
      не лыком шиты

      Фирма веников не вяжет....
      фирма делает в гробы yes
  2. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +6
    Сегодня, 13:56
    Американская газета утверждает, что затем украинскому беженцу начали давать более серьезные задания - в частности, устанавливать видеокамеры вдоль железнодорожных путей, по которым осуществлялись перевозки западной военной помощи на Украину.

    Что за бред ?! В нынешние времена ставить где-то технические приблуды возле Ж.Д. путей, в перелесках ?!
    Да там их любой грибник "срубит" сочтя за ценность для добычи денег. хА-хА-хА.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 13:59
      ВС РФ поразили секретный склад боеприпасов ВСУ по наводке украинского беженца в Польше
      Какой продвинутый беженец....И именно в Польше fellow
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      -1
      Сегодня, 15:07
      Цитата: Starover_Z
      Что за бред ?! В нынешние времена ставить где-то технические приблуды возле Ж.Д. путей, в перелесках ?!
      Они забыли упомянуть про "фляжку воды из речки и горстки две земли" (вспомнилась "Ошибка резидента"). Глядишь, на Западе за экспертов разведки сошли бы...
  3. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +5
    Сегодня, 13:58
    Эта- новость от прессы США, из раздела: Тупой, еще тупее!
  4. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +4
    Сегодня, 13:58
    Cette information me semble très curieuse ,
    les services de renseignements Russes n'auraient d'autres choix que de recruter un ...Ukrainien pour peindre des slogans et poser des caméras !?
    Alors qu'il doit y avoir des solutions plus fiable qu'un Ukrainien qui fait cela pour de l'argent ... et qui pourrait aussi bien faire pour d'autres pour un peu plus d'argent .

    Эта информация кажется мне очень любопытной ,
    у российских спецслужб не было бы другого выбора, кроме как завербовать его ...Украинец, чтобы рисовать лозунги и позировать перед камерами !?
    В то время как должны быть более надежные решения, чем украинец, который делает это за деньги ... и который с таким же успехом мог бы делать это для других за немного больше денег .
    1. Stenolaz Звание
      Stenolaz
      -2
      Сегодня, 14:02
      Вы либо по русски пишите, либо вообще воздержитесь от комментариев.
      1. YanniKounnar Звание
        YanniKounnar
        +9
        Сегодня, 14:06
        Cher Monsieur, voyez vous une fois le texte taper en Français il faut le copier, le coller sur yandex attendre la traduction le copier et revenir le coller ici .
        Alors comme vous n’êtes pas poli je vais vous coller ici une maxime triviale bien de chez nous à la campagne :
        " Laisse moi le temps de pisser si tu veux boire chaud"

        Уважаемый господин, вы видите, как только текст набран на французском, его нужно скопировать, вставить в Яндекс, дождаться перевода, скопировать и снова вставить сюда .
        Так что, поскольку вы невежливы, я собираюсь вставить вам здесь банальную сентенцию, хотя из нашего дома в сельской местности :
        "Дай мне время пописать, если ты хочешь пить горячим"
        1. Mister X Звание
          Mister X
          +3
          Сегодня, 14:25
          Дай мне время пописать, если ты хочешь пить горячим

          Гасконец жжёт drinks
          Яндекс тоже wassat
      2. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 15:45
        Да и Вы по-русски грамотно бы писать научились.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 14:01
    «Украинский беженец сначала рисовал на заборах и в подземных переходах граффити якобы в интересах России» —


    — Интересно,что это он на заборе "в интересах России" нарисовал ...
  6. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 14:27
    Художник-передвижник, прямо-таки. Догадывался, что художники опасные люди, особенно когда обидишь.
  7. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 14:32
    Не все же им наших подростков подкупать, мы тоже можем!
  8. Клон Звание
    Клон
    -1
    Сегодня, 14:42
    Ой, что-то мне подсказывает, что американские "партнеры" сами дали наводку нашим бойцам, а потом уже озаботились фантастической версией о некоем голодающем юноше.
    Выгода-то двойная...и боеприпасов произвести больше надо за счет хо-питеков и уничтоженные нельзя будет идентифицировать, как заокеанские.
  9. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:27
    В стране ,где миллион украинских беженцев ,кто то устанавливает камеры вдоль дорог .Долго она провисела ?
  10. Мобик Звание
    Мобик
    0
    Сегодня, 15:35
    Похоже на обоснуй для депортации ухилянтов.
  11. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 15:40
    Хорошую отмазку придумали, значит пару лярдов помощи уже распилили. А как их ещё по-быстрому списать?
  12. Sardou Звание
    Sardou
    0
    Сегодня, 15:54
    Faux…les ukrainiens et occidentaux ont perdu la guerre,pas besoin de trouver des prétextes