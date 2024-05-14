Глава Харьковской ВГА: российские военные взяли под контроль западную и северную части Волчанска
Российская армия продолжает наступление, беря под контроль все новые населенные пункты и территории в приграничных с РФ регионах Харьковской области. В Киеве уже жалуются на плохую подготовленность к обороне на этом направлении и фактическое отсутствие резервов для сдерживания продвижения ВС РФ.
Накануне, 12 мая, российские войска после освобождения села Гатище вплотную подошли к городу Волчанск. Одновременно началось взятие Волчанска в полукольцо, город подвергается массированным артиллерийским и авиационным ударам ВС РФ. Украинские военные в панике жалуются, что российская авиация сбрасывает на город по 5-7 бомб каждые три минуты.
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщает, что наши войска взяли под контроль западную и северную части Волчанска. Противник оказывает упорное сопротивление, удерживая, в частности, поселок Волчанские Хутора, но остановить продвижение наших частей уже не в силах. Украинские источники признают, что значительная часть Волчанска находится в «серой зоне».
— рассказал глава Харьковской ВГА в эфире Первого канала, добавив, что сейчас наши бойцы закрепляются на занятых позициях для дальнейшего продвижения в городе и окрестностях.
Российские источники сообщают, что подразделения ВС РФ освободили село Лукьянцы. Далее, скорее всего, наступление будет развиваться на н. п. Нескучное. Тем самым будут заняты все ключевые высоты. Село Липцы, которое находится в низине, окажется в полукольце. По мере уничтожения ключевых опорников ВСУ и тыловых районов идет выравнивание линии фронта и объединение группировки ВС РФ для дальнейшего продвижения на юг и юго-запад в сторону Харькова.
В западной прессе продолжают активно обсуждать стремительное наступление ВС РФ на северо-востоке Харьковской области. Вслед за The New York Times американское издание Politico обращает внимание на высказывания некоторых украинских военных, которые не уверены, что ВСУ смогут остановить натиск российской армии на этом фактически новом участке активных боевых действий.
В случае дальнейшего продвижения российской армии, считает американский журналист, может возобновиться давление европейцев на Киев о начале мирных переговоров и снизится решимость Запада помогать Украине. По мнению Politico, под Харьковом началось то самое наступление РФ, которое ожидалось в мае-июне и начало которого могло быть ускоренно, пока Украина не получила всю американскую военную помощь.
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