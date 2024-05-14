Администрация Байдена четко осознала, что ее слепая поддержка Израиля негативно повлияла на рейтинги Байдена, поэтому им нужно использовать поверхностную критику в адрес Израиля, чтобы привлечь избирателей

Двуличие США в отношении Израиля – это попытка отреагировать на внутреннее и международное давление, не расстраивая Израиль. Однако такой подход в конечном итоге может еще больше навредить международной репутации США и иметь неприятные последствия для администрации Байдена

Чтобы справиться с внутренним и международным давлением, США начинают проявлять двуличие в вопросах, связанных с Израилем: критикуя военную деятельность Израиля в Газе, с одной стороны, и подтверждая свою твердую поддержку Израиля, с другой, отмечает китайское издание Global Times. Это внутреннее противоречие в полной мере демонстрирует лицемерие американской дипломатии, считают авторы издания.Наглядным примером такой политики являются недавние слова госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Первый в воскресенье выступил с самой резкой публичной критикой администрации Байдена в отношении ведения Израилем войны в Газе, заявив, что тактика Израиля привела к «ужасной гибели невинных гражданских лиц». В тот же день Салливан подтвердил «нерушимую приверженность США безопасности Израиля и разгрому ХАМАС в Газе» в своем телефонном разговоре с израильским советником по национальной безопасности Цахи Ханегби.Вашингтон последовательно осуждал нападение ХАМАС на Израиль, в то время как его критика крупномасштабных бомбардировок Израилем палестинских мирных жителей, которые привели к непропорциональным жертвам, всегда казалась лицемерной из-за его действий, пишет Global Times, подчеркивая, что для американских политиков важнее всего их политические интересы.- сказал профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.Издание напоминает об еще одном проявлении американского лицемерия – на прошлой неделе более 140 стран на Генассамблее ООН одобрили полноправное членство Палестины в ООН, но США проголосовали против.По словам научного сотрудника отдела американских исследований Китайской академии общественных наук Люй Сяна, двуличная природа политики Соединённых Штатов приводит к дальнейшей потере ими влияния на Ближнем Востоке.- говорится в материале Global Times.Авторы китайского издания выражают сожаление по поводу того, что протесты в колледжах и университетах по всей Америке в связи с палестино-израильским конфликтом не смогли «побудить власти США к размышлениям».