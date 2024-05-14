Global Times: Двуличие США в отношении Израиля раскрывает лицемерие Вашингтона

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Global Times: Двуличие США в отношении Израиля раскрывает лицемерие Вашингтона

Чтобы справиться с внутренним и международным давлением, США начинают проявлять двуличие в вопросах, связанных с Израилем: критикуя военную деятельность Израиля в Газе, с одной стороны, и подтверждая свою твердую поддержку Израиля, с другой, отмечает китайское издание Global Times. Это внутреннее противоречие в полной мере демонстрирует лицемерие американской дипломатии, считают авторы издания.

Наглядным примером такой политики являются недавние слова госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Первый в воскресенье выступил с самой резкой публичной критикой администрации Байдена в отношении ведения Израилем войны в Газе, заявив, что тактика Израиля привела к «ужасной гибели невинных гражданских лиц». В тот же день Салливан подтвердил «нерушимую приверженность США безопасности Израиля и разгрому ХАМАС в Газе» в своем телефонном разговоре с израильским советником по национальной безопасности Цахи Ханегби.



Вашингтон последовательно осуждал нападение ХАМАС на Израиль, в то время как его критика крупномасштабных бомбардировок Израилем палестинских мирных жителей, которые привели к непропорциональным жертвам, всегда казалась лицемерной из-за его действий, пишет Global Times, подчеркивая, что для американских политиков важнее всего их политические интересы.

Администрация Байдена четко осознала, что ее слепая поддержка Израиля негативно повлияла на рейтинги Байдена, поэтому им нужно использовать поверхностную критику в адрес Израиля, чтобы привлечь избирателей

- сказал профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

Издание напоминает об еще одном проявлении американского лицемерия – на прошлой неделе более 140 стран на Генассамблее ООН одобрили полноправное членство Палестины в ООН, но США проголосовали против.

По словам научного сотрудника отдела американских исследований Китайской академии общественных наук Люй Сяна, двуличная природа политики Соединённых Штатов приводит к дальнейшей потере ими влияния на Ближнем Востоке.

Двуличие США в отношении Израиля – это попытка отреагировать на внутреннее и международное давление, не расстраивая Израиль. Однако такой подход в конечном итоге может еще больше навредить международной репутации США и иметь неприятные последствия для администрации Байдена

- говорится в материале Global Times.

Авторы китайского издания выражают сожаление по поводу того, что протесты в колледжах и университетах по всей Америке в связи с палестино-израильским конфликтом не смогли «побудить власти США к размышлениям».
10 комментариев
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  1. Anarchist Звание
    Anarchist
    +3
    Сегодня, 14:20
    лицемерие американской дипломатии
    На этом и основана их дипломатия. Бряцать оружием называя остальных агрессорами.
    Убивать вьетнамцев химоружием. А затем разрушить Ирак, якобы они создают химоружие.
    Подобный список можно продолжать вечно!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 14:51
      Двуличие США в отношении...

      А почему только двуличие...??? У Америки намного больше лиц... Уж если её с кем то сравнивать, так это с богиней тьмы и мрака Гекатой... У неё хотя бы три лица... Или с многоликой Кали — богиня смерти, боли и упадка. Её имя переводится как «чёрная». Да и просто на Сатану Штаты тоже очень сильно смахивают... am
  2. Military77 Звание
    Military77
    +1
    Сегодня, 14:28
    лицемерие американской дипломатии

    Язык угроз и вмешательство во внутренние дела других стран - это не дипломатия. Нет у матрасников дипломатии со времён развала СССР.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 14:41
      Цитата: Military77
      Язык угроз и вмешательство во внутренние дела других стран - это не дипломатия.
      Это как раз и есть дипломатия. Только не в нашем понимании, а в британском. А американская "дипломатия" - прямая наследница британской. Только более молодая, а потому более глупая, но, вместе с тем, более наглая и бесцеремонная.
      То, что для нормальных людей неприемлемо, кажется вмешательством в чужие дела, для британской дипломатии в целом и для американской дипломатии особенно представляется законным и нормальным. А основано всё, как ни странно, на простом расизме, чувстве собственного превосходства и богоизбранности.
      Одних "богоизбранных" столетиями гоняли все, кому не лень, так у них "богоизбранность" осталась для внутреннего потребления. А бритты и, особенно, американцы - эти помоложе и поглупее, потому и тычут ею в нос всему миру.

      Только миру это нравится всё меньше и меньше. Бриттов загнали на их островок, гадят втихаря, открыто боятся. И американцы туда же уйдут. Не исчезнут, не развалятся, гадить будут. Но когда их далеко и по адресу пошлёт какая-нибудь Микронезия - вот тут-то "гегемония" закончится окончательно.
      Им ещё Гренада по носу нащёлкает...
  3. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 14:34
    Америка находится под финансовым, юридическим и медийным контролем иудейского кагала. Причём тут какое-то двуличие, когда всё максимально конкретно?
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 14:37
    Это политика, там только интересы, причем не государства а только правящих элит! Хоть в Америке и сильно сионистское лобби, видимо своих там тоже хватает.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 14:40
    Двуличие- второе имя звезднополосатых.... для кого- то новость? winked
  6. knn54 Звание
    knn54
    0
    Сегодня, 15:04
    -Салливан подтвердил «нерушимую приверженность США безопасности Израиля и разгрому ХАМАС в Газе»
    При этом тактика Израиля привела к «ужасной гибели невинных гражданских лиц».
    Не в коей мере не оправдывая англо-иудеев считаю,что в ДАННОМ случае идет попытка,осудить тактику.
    Т.е не двуличие ,а лицемерие.
    Что касается анти израильских митингов студентов в США.Вызывает подозрение финансирования движений фондами Сороса и Рокфеллера.
    Похоже,что глобалисты/неотроцкисты для достижения своей цели готовы пожертвовать и США,и Израилем.
    К сожалению деятельность Международной организации по миграции МОМ(IOM, The International Organization for Migration) членом которой является и РФ практически не освещается.а зря.
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:38
    Global Times: Двуличие США в отношении Израиля раскрывает лицемерие Вашингтона

    Ну прям двуличие .Израиль так сильно отказывался от денег ,так сильно противился поставкам вооружений и самолетов .
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:02
    Это называется США поимели.Я буду очень рад если в США на выборах кондидат победит с результатом 50,1/ 49,9 .Кстати в США демократы стелят соломку в сенате,хотят развить своё преимущество если победит Трамп.А отдуваться будет простой американец ,с средними доходами.