Украинский ТГ-канал пишет, что главком ВСУ настаивает на расширении возраста мобилизации

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Украинский ТГ-канал пишет, что главком ВСУ настаивает на расширении возраста мобилизации

Уже через четыре дня на Украине вступит в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно одной из поправок, с 18 мая в течение 60 дней все без исключения военнообязанные должны явиться в ТЦК без получения повестки для актуализации своих данных.

Кроме того, в обновленном законе снижается и нижний возрастной порог для призыва в ряды ВСУ с 27 до 25 лет, а также отменяется категория ограниченно годных.



Таким образом, киевский режим намерен оперативно решить проблему с дефицитом личного состава в вооруженных силах.

В свою очередь, главком ВСУ Александр Сырский считает вышеупомянутые меры недостаточными. Как пишет украинский ТГ-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе президента, в Генштабе украинских войск настаивают на расширении возраста мобилизации для пополнения резерва штурмовых бригад.

По мнению командования ВСУ, оптимальный возраст украинских солдат должен вписываться в рамки 20-30 лет. В то же время сегодня возраст большинства военных уже превышает 40 лет.

Следовательно, исходя из рекомендаций Сырского, нижнюю границу для призыва в ряды ВСУ нужно понизить еще на 5 лет.

Стоит отметить, что внедрение подобного сценария выглядит вполне реальным уже в обозримом будущем, так как, по мнению многих экспертов, текущее ужесточение мобилизации не принесет Киеву желаемого результата.
26 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 14:16
    «Главком ВСУ настаивает на расширении возраста мобилизации» —

    — То есть ни на понижении,ни на повышении,а именно на расширении? ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 14:33
      По мнению командования ВСУ, оптимальный возраст украинских солдат должен вписываться в рамки 20-30 лет

      А почему с 20-ти...??? Вот закончил парубок школу в 17 лет и что...??? Ему ещё три года без дела болтаться в ожидании окопов...??? Ни институт закончить, ни профессию освоить... Так уж если понижать планку так сразу до 17-ти и на выпускном вручать повестки в торжественной обстановке, так сказать... И сбежать за кордон не успеет и на торжественную обстановку тратиться не нужно... А мобилизация для хохлопов это всегда праздник... Они ж так упорно на Майдане этого добивались...
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 15:01
        Да. Это правильно. Разумно. Экономно. Вместе с аттестатом- автомат и полиэтиленовый мешок вручать.
      2. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +1
        Сегодня, 15:40
        Можно и аттестат не выдавать, а только повестку, потом если выживет, давать аттестат, чтобы не тратиться.
    2. blackcat Звание
      blackcat
      -1
      Сегодня, 14:53
      Именно так , в этом вся суть , с 3-х и до 120-ти лет, ну что бы с запасом , полсти может, гранату в зубы и пусть ползет навстречу врагу , умная мина , и чтоб до последнего окраинца , чтоб без дураков am
  2. Бородач Звание
    Бородач
    +2
    Сегодня, 14:17
    Уже и ролик сняли про повышение возраста могилизантов. am
  3. Anarchist Звание
    Anarchist
    +5
    Сегодня, 14:18
    ужесточение мобилизации не принесет Киеву желаемого результата.
    Зато Штатам радости принесёт. Больше людей погибает в очередном далёком государстве.
  4. agel26r Звание
    agel26r
    0
    Сегодня, 14:26
    Что то не в курю, а при чем тут нашивка !Барс! на груди у сырского???
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +2
      Сегодня, 14:32
      Цитата: agel26r
      Что то не в курю, а при чем тут нашивка !Барс! на груди у сырского?

      Там и флаг ещё на заднем плане не Окраинский. Мож в рекламе снимался для повышения материального благосостояния.
      Вообще заметил он любит наряжаться во всё самое военное со всеми причиндалами.
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        0
        Сегодня, 14:36
        Барс это позывной сырского.
        1. Ivan№One Звание
          Ivan№One
          +1
          Сегодня, 14:54
          Бравурно. Странно, что не москаль... или сыр
          емц больше бы пошло
          1. А. Эверт Звание
            А. Эверт
            0
            Сегодня, 16:05
            Ну захотелось так. Они вообще то животными называться любят. К примеру сбушник грицак имел позывной "медведь", сбушник маликов-позывной " волк".
        2. Irokez Звание
          Irokez
          +1
          Сегодня, 14:57
          Цитата: А. Эверт
          Барс это позывной

          Какой блин Барс. Барс сильное животное, а этот даже на Барсика не тянет (у меня котик так звался когда-то - милейшее создание, правда гадил иногда).
          1. А. Эверт Звание
            А. Эверт
            +1
            Сегодня, 16:02
            Не оскорбляйте кота сравнением с этим субъектом.
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +2
      Сегодня, 14:33
      Ну видит он себя барсом, что тут странного? laughing Были же индейцы с разными прозвищами - Быстрый Олень, Зоркий Сокол. А тут Непобедимый Барс или что-то подобное. laughing
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 15:38
        Xoxляцкий Барс, это - БарсУК laughing
        .........................................
    3. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 14:37
      Это его позывной. Об этом уже писали.
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 14:34
    Так чего уж сразу после школы в 18 забирайте, уже терять нечего! Это жесть какая то
    1. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 15:33
      Так чего уж сразу после школы в 18 забирайте

      А что , нельзя ? В СССР так и было . И ничего страшного . Наоборот - здоровья навалом уже . Зато не было дури типа "Водку и сигареты после 20 лет " . В 20 уже мужик возвращался . А курсанты вообще в 17 присягу принимали , некоторые в неполные 17. Если с первой сессии отчисляли - то сразу отправляли рядовым в часть .
  6. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +2
    Сегодня, 14:49
    Не понимаю, зачем так рисоваться в камуфляже и в окопно-передковых прибамбасах (это о сырском)? На нуле он не бывает, в перестрелках не участвует, всушников в атаку как Ворошилов не поднимает. А в тех бункерах, где он проводит совещания, от прилёта его каски и разгрузки не спасут.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      -1
      Сегодня, 14:55
      понты
      понты
      и еще раз понты
      половой член видимо короток, компенсирует
  7. Митрич73 Звание
    Митрич73
    +2
    Сегодня, 14:49
    За оставшееся время было бы правильно уничтожить ТЦК, чтобы никто никуда не приходил. Понимаю, что это трудновыполнимая задача, но уменьшить количество военкоматов можно.
  8. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 14:53
    Украинский ТГ-канал пишет, что главком ВСУ настаивает на расширении возраста мобилизации

    Ну, до последнего украинца! drinks lol
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 14:55
    Украинский ТГ-канал пишет, что главком ВСУ настаивает на расширении возраста мобилизации
    . ещё немного, ещё чуть чуть... до зелеюгента один шаг остался.
  10. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 15:03
    Не знаю как наши ( ВС РФ), но Сырский уничтожит каклов,как класс...
  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 15:14
    ВСУ настаивает на расширении возраста мобилизации
    Могилизации и утилизации