Уже через четыре дня на Украине вступит в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно одной из поправок, с 18 мая в течение 60 дней все без исключения военнообязанные должны явиться в ТЦК без получения повестки для актуализации своих данных.Кроме того, в обновленном законе снижается и нижний возрастной порог для призыва в ряды ВСУ с 27 до 25 лет, а также отменяется категория ограниченно годных.Таким образом, киевский режим намерен оперативно решить проблему с дефицитом личного состава в вооруженных силах.В свою очередь, главком ВСУ Александр Сырский считает вышеупомянутые меры недостаточными. Как пишет украинский ТГ-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе президента, в Генштабе украинских войск настаивают на расширении возраста мобилизации для пополнения резерва штурмовых бригад.По мнению командования ВСУ, оптимальный возраст украинских солдат должен вписываться в рамки 20-30 лет. В то же время сегодня возраст большинства военных уже превышает 40 лет.Следовательно, исходя из рекомендаций Сырского, нижнюю границу для призыва в ряды ВСУ нужно понизить еще на 5 лет.Стоит отметить, что внедрение подобного сценария выглядит вполне реальным уже в обозримом будущем, так как, по мнению многих экспертов, текущее ужесточение мобилизации не принесет Киеву желаемого результата.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»