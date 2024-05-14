Украинский ТГ-канал пишет, что главком ВСУ настаивает на расширении возраста мобилизации
Уже через четыре дня на Украине вступит в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно одной из поправок, с 18 мая в течение 60 дней все без исключения военнообязанные должны явиться в ТЦК без получения повестки для актуализации своих данных.
Кроме того, в обновленном законе снижается и нижний возрастной порог для призыва в ряды ВСУ с 27 до 25 лет, а также отменяется категория ограниченно годных.
Таким образом, киевский режим намерен оперативно решить проблему с дефицитом личного состава в вооруженных силах.
В свою очередь, главком ВСУ Александр Сырский считает вышеупомянутые меры недостаточными. Как пишет украинский ТГ-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе президента, в Генштабе украинских войск настаивают на расширении возраста мобилизации для пополнения резерва штурмовых бригад.
По мнению командования ВСУ, оптимальный возраст украинских солдат должен вписываться в рамки 20-30 лет. В то же время сегодня возраст большинства военных уже превышает 40 лет.
Следовательно, исходя из рекомендаций Сырского, нижнюю границу для призыва в ряды ВСУ нужно понизить еще на 5 лет.
Стоит отметить, что внедрение подобного сценария выглядит вполне реальным уже в обозримом будущем, так как, по мнению многих экспертов, текущее ужесточение мобилизации не принесет Киеву желаемого результата.
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