Минобороны подтвердило освобождение села Бугроватка в ходе наступления в Харьковской области
Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление в Харьковской области, в течение прошедших суток полностью под контроль российской армии перешло село Бугроватка, также имеется продвижение и заход в другие населенные пункты, но до полной зачистки военное ведомство их не считает освобожденными. ВСУ потеряли до 135-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.
Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады ТРО в районах Веселое, Волчанск и Липцы Харьковской области.
Освобожденное село Бугроватка расположено на реке Северский Донец. Ранее в селе был мост, но он разрушен. Как заявляют эксперты, это очень удобное место для наведения переправы через водную преграду.
По другим направлениям: Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение врагу в районах Кисловка Харьковской области, Розовка ЛНР и Торское ДНР. Отражены пять контратак. Войска «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах Белогоровка, Георгиевка, Клещеевка, Раздоловка, Новомихайловка, Парасковиевка и Красное.
Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение, а также нанесла поражение противнику, отразив восемь контратак в районах Новгородское, Нетайлово и Соловьево. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику в районах Старомайорское, Урожайное, Водяное и Дорожнянка Запорожской области.
Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике врага в районах Тягинка, Золотая Балка Херсонской области и Капуловка Днепропетровской области.
Общие потери ВСУ по всем направлениям, кроме Северного: по личному составу — 1225 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — две бронемашины и два бронетранспортера, 17 единиц автотранспорта; по артиллерии — две гаубицы М777, четыре Д-30, две М119, две Д-20, по одной САУ «Braveheart» и Paladin», две «Krab». Один ЗРК «Стрела-10». Станция РЭБ «Буковель-AD» и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожен цех производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Кроме того, поражены склады боеприпасов, горючего и авиатехника на военных аэродромах. Средствами ПВО сбито 26 беспилотников, девять управляемых авиационных бомб «Hammer», две противорадиолокационные ракеты HARM, три оперативно-тактические ракеты ATACMS и 43 реактивных снаряда «Vampire» и «Ольха».
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