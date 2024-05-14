Минобороны подтвердило освобождение села Бугроватка в ходе наступления в Харьковской области

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Минобороны подтвердило освобождение села Бугроватка в ходе наступления в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление в Харьковской области, в течение прошедших суток полностью под контроль российской армии перешло село Бугроватка, также имеется продвижение и заход в другие населенные пункты, но до полной зачистки военное ведомство их не считает освобожденными. ВСУ потеряли до 135-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады ТРО в районах Веселое, Волчанск и Липцы Харьковской области.



Освобожденное село Бугроватка расположено на реке Северский Донец. Ранее в селе был мост, но он разрушен. Как заявляют эксперты, это очень удобное место для наведения переправы через водную преграду.


По другим направлениям: Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение врагу в районах Кисловка Харьковской области, Розовка ЛНР и Торское ДНР. Отражены пять контратак. Войска «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах Белогоровка, Георгиевка, Клещеевка, Раздоловка, Новомихайловка, Парасковиевка и Красное.

Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение, а также нанесла поражение противнику, отразив восемь контратак в районах Новгородское, Нетайлово и Соловьево. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику в районах Старомайорское, Урожайное, Водяное и Дорожнянка Запорожской области.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике врага в районах Тягинка, Золотая Балка Херсонской области и Капуловка Днепропетровской области.

Общие потери ВСУ по всем направлениям, кроме Северного: по личному составу — 1225 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — две бронемашины и два бронетранспортера, 17 единиц автотранспорта; по артиллерии — две гаубицы М777, четыре Д-30, две М119, две Д-20, по одной САУ «Braveheart» и Paladin», две «Krab». Один ЗРК «Стрела-10». Станция РЭБ «Буковель-AD» и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожен цех производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Кроме того, поражены склады боеприпасов, горючего и авиатехника на военных аэродромах. Средствами ПВО сбито 26 беспилотников, девять управляемых авиационных бомб «Hammer», две противорадиолокационные ракеты HARM, три оперативно-тактические ракеты ATACMS и 43 реактивных снаряда «Vampire» и «Ольха».
9 комментариев
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  1. lwxx Звание
    lwxx
    +6
    Сегодня, 14:48
    Солдаты освобождают города и села, а генералы кабинеты.
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 15:07
      Цитата: lwxx
      Солдаты освобождают города и села, а генералы кабинеты.

      Можно поправить ?
      Наши войска занимают города и сёла, а хенералы - кабинеты !
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +7
    Сегодня, 14:50
    Западная и северная части Волчанска в Харьковской области контролируются силами РФ, в городе идут уличные бои. Российские силы взяли в плен в Харьковской области более 60 человек из неонацистского формирования "Кракен", они дают показания- глава ВГА Ганчев. Кроме того трасса Харьков -Липцы взята под огневой контроль ВС РФ. Понеслось. Давите , парни!
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      -1
      Сегодня, 14:56
      кракен, которые участники ни одной экзекуции наших пленных
      ой гуманизм, ложный, если правда
    2. frruc Звание
      frruc
      -1
      Сегодня, 14:56
      взяли в плен в Харьковской области более 60 человек

      Взяли, так взяли. Теперь пусть бодро докладывают: кто, где и почему. А заодно намекнуть, что у нас в коллекции уже имеются представители этих криминальных формирований.
    3. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      0
      Сегодня, 16:02
      Хорошо, что взяли упырей крЯкенов живыми в плен - будет доказательная база
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 14:57
    "Стратегического значения не имеют" wassat
  4. kventinasd Звание
    kventinasd
    -1
    Сегодня, 15:06
    Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление в Харьковской области

    Немного видео по этому направлению

  5. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -1
    Сегодня, 15:06
    До Харькова 24 километра wassat
    "Прощай европа"