Россия нам не враг: британский политик призвал Запад отказаться от «безумной эскалации» конфликта на Украине

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Россия нам не враг: британский политик призвал Запад отказаться от «безумной эскалации» конфликта на Украине

На Западе все больше политиков дают трезвую и объективную оценку происходящим на Украине событиям и призывают руководство своих стран прекратить военную, да и прочую, поддержку киевского режима. При этом звучат здравые предложения о необходимости переговоров с Москвой по поводу прекращения конфликта, который при дальнейшей его эскалации и прямой вовлеченности НАТО вполне может обернуться ядерной катастрофой.

Именно так считает британский политик и лидер правой социально-консервативной партии «Наследие» Дэвид Майкл Куртен. По его мнению, которое он высказал в своем аккаунте американской соцсети, Западу следует вообще прекратить враждовать с Россией.



Россия нам не враг. Лидеры коллективного Запада должны отступить от безумной эскалации конфликта на Украине в сторону ядерной Третьей мировой войны

— написал Куртен.



Стоит отметить, что подобные призывы тем чаще звучат на Западе, чем хуже идут дела у ВСУ на фронте. Сейчас в западной прессе настоящая паника по поводу стремительного успеха ВС РФ на северо-востоке Харьковской области, где наши войска уже несколько дней берут под контроль все новые прилегающие к границе с РФ территории.

Репортер французского телеканала LCI побывала в Харькове и выпустила «ужасный» сюжет для своих зрителей. В нем сообщается, что российские войска вошли в ключевой город Волчанск, к северо-востоку от Харькова, где идут интенсивные бои. К северу от Харькова, примерно в двадцати километрах, «ситуация хаотичная», и военные машины постоянно находятся на дорогах, подвозя новых солдат для противостояния этому новому российскому наступлению, констатирует французский репортер.

Не добавляют оптимизма западным журналистам и мрачные прогнозы некоторых киевских чиновников, военачальников и политиков. Неожиданно ставший одним из главных паникеров киевского режима глава ГУР МО Украины Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) после посещения Харькова отправился в Сумы. Украинские источники пишут, что там он планирует «организовать противодействие» российским ДРГ и выставить заградотряды для сдерживания бегства с передовой теробороновцев и боевиков регулярных частей ВСУ.

Атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще 3-4 дня, после чего их войска сделают решительное наступление в направлении Сум

— уверен глава украинской военной разведки.

В Сумской области киевские власти объявили эвакуацию двух городов — Белополья и Ворожбы. Наступающие части ВС РФ соединились сегодня в районе н.п. Терны Харьковской области. При этом основные резервы ВС РФ в бой еще не введены, пишут российские каналы.
12 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 14:56
    На Западе все больше политиков дают трезвую и объективную оценку происходящим на Украине событиям и призывают руководство своих стран прекратить военную, да и прочую, поддержку киевского режима.
    . Белая, условно, ворона... таких не берут в "космонавты".
    1. Венд Звание
      Венд
      +1
      Сегодня, 15:01
      Заканчивайте снабжать укронацистов оружием и все само закончится.
      1. fif21 Звание
        fif21
        0
        Сегодня, 15:12
        Цитата: Венд
        Заканчивайте снабжать укронацистов оружием и все само закончится.

        Ближе к окончанию СВО , они еще второй фронт откроют , на стороне России . wassat
        1. Венд Звание
          Венд
          +1
          Сегодня, 15:15
          Цитата: fif21
          Цитата: Венд
          Заканчивайте снабжать укронацистов оружием и все само закончится.

          Ближе к окончанию СВО , они еще второй фронт откроют , на стороне России . wassat

          Да это в стиле коллективного запада. как говорил один персонаж "Вовремя предать это не предать, это предвидеть" laughing laughing
        2. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 15:21
          Стоит отметить, что подобные призывы тем чаще звучат на Западе, чем хуже идут дела у ВСУ на фронте

          Ну а вдруг ВСУ (не дай то бог...) опять перейдет под Харьковом в наступление и все эти как бы адекватные снова начнут призывать к войне до победного конца... Ну или до последнего украинца... Все эти одинокие голоса разума сейчас просто тонут в океане западной русофобии... Состязаться в пропаганде в СМИ мы с ними не можем - наши СМИ туда просто не допускают, но... Но зато можем просто победить, а это всегда было нашей лучшей пропагандой!!! good
      2. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +1
        Сегодня, 15:13
        Заканчивайте снабжать укронацистов оружием и все само закончится.
        Они решили не ждать когда все само закончится, ускоряют процесс помогая украине оружием.
      3. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:27
        Так то это вроде как бабки заработать хотели, но что то пошло не так...
        Им ещё боком выйдет, вся их напускная щедрость... по крайне мере, обывателя, налогоплательщика это зацепит конкретно.
        А богатенькие буратины, как всегда, в шоколаде, не за их же счёт банкет оплачивают.
        1. Венд Звание
          Венд
          0
          Сегодня, 15:33
          Цитата: rocket757
          Так то это вроде как бабки заработать хотели, но что то пошло не так...
          Им ещё боком выйдет, вся их напускная щедрость... по крайне мере, обывателя, налогоплательщика это зацепит конкретно.
          А богатенькие буратины, как всегда, в шоколаде, не за их же счёт банкет оплачивают.

          Ну Россию это абсолютно не волнует) Это из проблемы))
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 14:57
    «Россия нам не враг» —

    — Это вы враг России ...
  3. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +3
    Сегодня, 15:02
    Врёт.
    Для Британии Россия – всегда враг.
    Это у них на генетическом уровне.
    Он просто боится, что «остров» может и утонуть, если ядерная война реально грянет.
    Поэтому просто «притормаживает» зявлениями…
  4. Жнец Звание
    Жнец
    +2
    Сегодня, 15:06
    Славянин для англосакса всегда был ненавистным врагом.
  5. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 15:07
    британский политик призвал Запад отказаться от «безумной эскалации»

    скорее всего про этого политика нигде кроме рф не знают, да и ничего не помешает ему отказаться от своих слов (вспомним трампа)