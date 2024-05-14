Россия нам не враг. Лидеры коллективного Запада должны отступить от безумной эскалации конфликта на Украине в сторону ядерной Третьей мировой войны

Атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще 3-4 дня, после чего их войска сделают решительное наступление в направлении Сум

На Западе все больше политиков дают трезвую и объективную оценку происходящим на Украине событиям и призывают руководство своих стран прекратить военную, да и прочую, поддержку киевского режима. При этом звучат здравые предложения о необходимости переговоров с Москвой по поводу прекращения конфликта, который при дальнейшей его эскалации и прямой вовлеченности НАТО вполне может обернуться ядерной катастрофой.Именно так считает британский политик и лидер правой социально-консервативной партии «Наследие» Дэвид Майкл Куртен. По его мнению, которое он высказал в своем аккаунте американской соцсети, Западу следует вообще прекратить враждовать с Россией.— написал Куртен.Стоит отметить, что подобные призывы тем чаще звучат на Западе, чем хуже идут дела у ВСУ на фронте. Сейчас в западной прессе настоящая паника по поводу стремительного успеха ВС РФ на северо-востоке Харьковской области, где наши войска уже несколько дней берут под контроль все новые прилегающие к границе с РФ территории.Репортер французского телеканала LCI побывала в Харькове и выпустила «ужасный» сюжет для своих зрителей. В нем сообщается, что российские войска вошли в ключевой город Волчанск, к северо-востоку от Харькова, где идут интенсивные бои. К северу от Харькова, примерно в двадцати километрах, «ситуация хаотичная», и военные машины постоянно находятся на дорогах, подвозя новых солдат для противостояния этому новому российскому наступлению, констатирует французский репортер.Не добавляют оптимизма западным журналистам и мрачные прогнозы некоторых киевских чиновников, военачальников и политиков. Неожиданно ставший одним из главных паникеров киевского режима глава ГУР МО Украины Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) после посещения Харькова отправился в Сумы. Украинские источники пишут, что там он планирует «организовать противодействие» российским ДРГ и выставить заградотряды для сдерживания бегства с передовой теробороновцев и боевиков регулярных частей ВСУ.— уверен глава украинской военной разведки.В Сумской области киевские власти объявили эвакуацию двух городов — Белополья и Ворожбы. Наступающие части ВС РФ соединились сегодня в районе н.п. Терны Харьковской области. При этом основные резервы ВС РФ в бой еще не введены, пишут российские каналы.