Обрушившийся при обстреле ВСУ подъезд в белгородской многоэтажке решили восстановить
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Два дня назад в результате очередной террористической атаки ВСУ на российский город Белгород произошло обрушение целого подъезда 10-этажного дома.
Трагедия случилась утром 12 мая, в выходной воскресный день. В результате попадания фрагмента украинской ракеты «Точка-У» в белгородскую многоэтажку погибли 17 человек. Еще 17 жильцов разрушенного подъезда спасатели достали из-под завалов живыми.
Ранее сообщалось, что гражданам, полностью лишившимся своего имущества, полагается компенсация в размере 100 тысяч рублей, а жильцам, чьи квартиры частично пострадали от украинского обстрела – по 10 тысяч рублей.
Кроме того, как пишет ТГ-канал Shot, разрушенный подъезд 10-этажного дома в Белгороде решено полностью восстановить по прежнему проекту. Финансирование в размере порядка 350 млн рублей обеспечит Минстрой.
В материале говорится, что специалисты уже приступили к обследованию фундамента пострадавшего здания, а работы по восстановлению обрушившегося подъезда начнутся в ближайшее время.
На данный момент для лишившихся жилья граждан организованы пункты временного размещения. Также власти обещают компенсировать затраты тем, кто переехал на съемное жилье.
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