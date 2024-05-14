Обрушившийся при обстреле ВСУ подъезд в белгородской многоэтажке решили восстановить

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Обрушившийся при обстреле ВСУ подъезд в белгородской многоэтажке решили восстановить

Два дня назад в результате очередной террористической атаки ВСУ на российский город Белгород произошло обрушение целого подъезда 10-этажного дома.

Трагедия случилась утром 12 мая, в выходной воскресный день. В результате попадания фрагмента украинской ракеты «Точка-У» в белгородскую многоэтажку погибли 17 человек. Еще 17 жильцов разрушенного подъезда спасатели достали из-под завалов живыми.



Ранее сообщалось, что гражданам, полностью лишившимся своего имущества, полагается компенсация в размере 100 тысяч рублей, а жильцам, чьи квартиры частично пострадали от украинского обстрела – по 10 тысяч рублей.

Кроме того, как пишет ТГ-канал Shot, разрушенный подъезд 10-этажного дома в Белгороде решено полностью восстановить по прежнему проекту. Финансирование в размере порядка 350 млн рублей обеспечит Минстрой.

В материале говорится, что специалисты уже приступили к обследованию фундамента пострадавшего здания, а работы по восстановлению обрушившегося подъезда начнутся в ближайшее время.

На данный момент для лишившихся жилья граждан организованы пункты временного размещения. Также власти обещают компенсировать затраты тем, кто переехал на съемное жилье.
4 комментария
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +3
    Сегодня, 15:04
    Какой восстановить, там всё здание нужно сносить, "экономисты" хреновы. fool А эта смешная компенсация - это о чём???
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +2
      Сегодня, 15:26
      Панельные дома этой серии устроены так, что каждый подъезд, как бы независимое здание, только стоят вплотную. Если ещё и свайный фундамент более-менее, то вполне можно выстроить на этом месте такие же квартиры. Правда восстановлением это не назовешь. Фактически новое строительство с использованием старого фундамента и коммуникаций. К тому же там дома относительно новые.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 15:32
      Цитата: marchcat
      Какой восстановить, там всё здание нужно сносить, "экономисты" хреновы.
      Я не понял - мемориал, что ли, решили из этого подъезда сделать? Так тогда там не жить надо, а в пионеры возле него принимать...

      Новый построить дешевле, чем это восстанавливать. Совсем, что ли, там строителей ни одного нет? Одни агитаторы из "ЕР" остались? Техническую экспертизу провести, да просто умное слово сказать некому? Там хоть кто-то понимает, что такое вырвать кусок из панельного дома? Не с идеологической, а с технической точки зрения...
      У меня ощущение, что кто-то на фоне трагедии просто денег срубить хочет. Как же!... Трагедия, люди пострадали... Сколько ни попроси - дадут, "торг здесь неуместен"... И триста лямов легко превратятся и в 500, и в 900 - насколько совесть позволит у того, у кого её нет.

      Нехорошо как-то всё это - так спекулировать на людском горе.
  2. Жнец Звание
    Жнец
    +1
    Сегодня, 15:08
    Компенсация по 100тыс руб? Лучше, чем ничего, однако как- то смешно, если бы не было так грустно.