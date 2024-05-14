Посольство Украины обратилось с жалобой в МИД Австрии из-за плакатов с Зеленским

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Посольство Украины обратилось с жалобой в МИД Австрии из-за плакатов с Зеленским

Предвыборная компания, которая идет в Австрии, где готовятся к июньским выборам в Европейский парламент, внезапно вызвала недовольство у украинских властей.

В частности, в Киеве недовольны плакатами, развешенными по всей австрийской столице Вене и в других городах страны, принадлежащими правой Австрийской партии свободы (АПС).



На плакате изображены целующиеся президент Украины Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне военных действий и разрушений. Плакат сопровождается надписями – «кризис беженцев», «разжигание войны» и т.п., и под всем этим написано «от фон дер Ляйен и Зеленского». Самая большая надпись на предвыборном плакате АПС гласит: «Остановите безумие ЕС!».

Украинское посольство в Австрии уже обратилось с жалобой в МИД страны относительно содержания этих плакатов, назвав его оскорблением украинского народа. В АПС же отметили, что плакат не носит антиукраинский характер, а лишь показывает бездействие главы Еврокомиссии в направлении мирного урегулирования конфликта на Украине.

В сентябре этого года в Австрии должны пройти парламентские выборы, на которых, по словам экспертов, у Австрийской партии свободы есть все шансы победить, обойдя ныне правящую Народную партию Австрии.
6 комментариев
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  1. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    -1
    Сегодня, 15:03
    Чо за "ёко-комунизмус" и короно-хаос?
    Что фрицы имели в виду?
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +8
    Сегодня, 15:06
    «…На плакате изображены целующиеся президент Украины Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен…».

    Логичное возмущение! Согласно «мировоззрению» современных «вна украинских» варваров должен целоваться мужик с мужиком: Макрон с Зеленским, Зеленский со Штольцем – все вместе - с Байденом… и так далее…
    1. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:16
      Цитата: Андрей Храмов
      Логичное возмущение! Согласно «мировоззрению» современных «вна украинских» варваров должен целоваться мужик с мужиком: Макрон с Зеленским, Зеленский со Штольцем – все вместе - с Байденом… и так далее…

      В данной конфигурации, Зе должен целовать туфли фон дер Ляйен. И украинский народ тут не при чем ,это дело клоуна
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 15:19
      Цитата: Андрей Храмов
      Согласно «мировоззрению» современных «вна украинских» варваров должен целоваться мужик с мужиком: Макрон с Зеленским, Зеленский со Штольцем – все вместе - с Байденом… и так далее…
      Да, по-моему, что с мужиком, что с Урсулой - один хрен (растение такое) извращение...
  3. knn54 Звание
    knn54
    +3
    Сегодня, 15:15
    -назвав его оскорблением украинского народа.
    Зеленский и Урсула ( в девичестве Альбрехт,потомок еврея -портного по бабушкиной линии,получившего при Александре 2 титул барона и немецкую национальность) евреи.
    По сути, своей нотой посольство вмешивается в предвыборную компанию.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:30
    Ну так безумцы, больше всех бухте ь и будут.
    Ничего нового, в общем то.