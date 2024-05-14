Посольство Украины обратилось с жалобой в МИД Австрии из-за плакатов с Зеленским

Предвыборная компания, которая идет в Австрии, где готовятся к июньским выборам в Европейский парламент, внезапно вызвала недовольство у украинских властей.В частности, в Киеве недовольны плакатами, развешенными по всей австрийской столице Вене и в других городах страны, принадлежащими правой Австрийской партии свободы (АПС).На плакате изображены целующиеся президент Украины Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне военных действий и разрушений. Плакат сопровождается надписями – «кризис беженцев», «разжигание войны» и т.п., и под всем этим написано «от фон дер Ляйен и Зеленского». Самая большая надпись на предвыборном плакате АПС гласит: «Остановите безумие ЕС!».Украинское посольство в Австрии уже обратилось с жалобой в МИД страны относительно содержания этих плакатов, назвав его оскорблением украинского народа. В АПС же отметили, что плакат не носит антиукраинский характер, а лишь показывает бездействие главы Еврокомиссии в направлении мирного урегулирования конфликта на Украине.В сентябре этого года в Австрии должны пройти парламентские выборы, на которых, по словам экспертов, у Австрийской партии свободы есть все шансы победить, обойдя ныне правящую Народную партию Австрии.

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