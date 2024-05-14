Опубликованы кадры уничтожения украинского ЗРПК «Тунгуска» ударом «Ланцета» в Сумской области

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Опубликованы кадры уничтожения украинского ЗРПК «Тунгуска» ударом «Ланцета» в Сумской области

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение ЗРПК 2С6 "Тунгуска" боевиков киевского режима ударом российского барражирующего боеприпаса "Ланцет".

На снятых при помощи беспилотника кадрах объективного контроля можно увидеть, что украинский ЗПРК был поражен во время транспортировки на трале тягача в Сумской области. Российский барражирующий боеприпас с ювелирной точностью поразил "Тунгуску" ВСУ, таким образом поспособствовав дальнейшему ослаблению украинской ПВО.







Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" играют существенную роль в обеспечении устойчивости и расширении плацдармов ВС РФ, результативно поражая прежде всего буксируемую, самоходную артиллерию, а также РСЗО ВСУ.

В частности, операторы "Ланцетов" сейчас активно работают на Харьковском направлении, оперативно уничтожая технику, выдвигаемую противником для противодействия российским войскам. Таким образом, на Харьковском направлении, прежде всего благодаря насыщению этого участка линии боевого соприкосновения беспилотными системами, можно наблюдать успешную реализацию концепции "изоляции поля боя" на ограниченном участке фронта. Боевики киевского режима вынуждены либо бросать в бой свои весьма ограниченные резервы либо уступать территории.

7 комментариев
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  1. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +3
    Сегодня, 15:24
    Жалко "Тунгуску". По мне симпатичная, хорошая машина. Жаль что у украинцев осталась.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      -1
      Сегодня, 15:37
      Жалко "Тунгуску". По мне симпатичная, хорошая машина.

      Вероятнее всего эта "Тунгуска " была раньше нашей ВС РФ но в результате "жестов доброй воли" была оставлена (брошена) на территории врага.
    2. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 15:43
      Жалко "Тунгуску". По мне симпатичная, хорошая машина.
      ...да всё красиво....вот с движкой проблема... как бы с В46 всё норм, а вот с газотурбинным вспомогателем проблема, орн абсолютно ним чем не прикрыт, и питается керосином....почти все погибшие Тунгуски погибли именно по этой причине
  2. rosomaha Звание
    rosomaha
    +2
    Сегодня, 15:39
    надо было в это место ударить ещё и кассетным БП: выбить расчёт, тягач и машину сопровождения
  3. Дост Звание
    Дост
    +1
    Сегодня, 15:50
    В ТК написали что это "Гепард".
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 16:03
      И сайт "военная хроника" пишет о "гепарде".
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:52
    По разрушительно мощи боеприпас 152 мм пожалуй эффектные...
    Впрочем и так, установка под ремонт, если не прогорит окончательно.