Опубликованы кадры уничтожения украинского ЗРПК «Тунгуска» ударом «Ланцета» в Сумской области
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В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение ЗРПК 2С6 "Тунгуска" боевиков киевского режима ударом российского барражирующего боеприпаса "Ланцет".
На снятых при помощи беспилотника кадрах объективного контроля можно увидеть, что украинский ЗПРК был поражен во время транспортировки на трале тягача в Сумской области. Российский барражирующий боеприпас с ювелирной точностью поразил "Тунгуску" ВСУ, таким образом поспособствовав дальнейшему ослаблению украинской ПВО.
Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" играют существенную роль в обеспечении устойчивости и расширении плацдармов ВС РФ, результативно поражая прежде всего буксируемую, самоходную артиллерию, а также РСЗО ВСУ.
В частности, операторы "Ланцетов" сейчас активно работают на Харьковском направлении, оперативно уничтожая технику, выдвигаемую противником для противодействия российским войскам. Таким образом, на Харьковском направлении, прежде всего благодаря насыщению этого участка линии боевого соприкосновения беспилотными системами, можно наблюдать успешную реализацию концепции "изоляции поля боя" на ограниченном участке фронта. Боевики киевского режима вынуждены либо бросать в бой свои весьма ограниченные резервы либо уступать территории.
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