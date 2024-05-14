В пресс-службе Кремля сообщили о планах в отношении экс-секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

7
В пресс-службе Кремля сообщили о планах в отношении экс-секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

В обновленной администрации президента России Владимира Путина появится два новых помощника. Речь идет о бывшем секретаре Совета безопасности РФ Николае Патрушеве и экс-губернаторе Тульской области Алексее Дюмине.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель президентской администрации Дмитрий Песков.

В пресс-службе Кремля сообщили о планах в отношении экс-секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и бывшего главы Тульской области Алексея Дюмина.

Он будет заниматься вопросами кораблестроения

- назвал новые обязанности Патрушева пресс-секретарь президента.


Песков не исключает, что эта отрасль будет не единственной, которую станет курировать экс-секретарь Совбеза, но кораблестроение станет его основной обязанностью. По словам пресс-секретаря, данное направление имеет в нашей стране стратегическое значение.

Это огромная отрасль, и поэтому опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль

- отметил Песков.

Также главой пресс-службы Кремля были озвучены сферы ответственности, которые скоро начнет осваивать Дюмин.

Будет курировать вопросы ОПК, спорта и заниматься Госсоветом

- сообщил Песков о новых обязанностях экс-губернатора.


Николая Патрушева нередко называют одним из главных сподвижников российского лидера. Ранее он был освобожден от обязанностей секретаря Совета безопасности РФ, а его место занял бывший министр обороны России Сергей Шойгу.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 15:21
    Хотелось бы планы на нового секретаря и его генералов и генеральш услышать. Кто из них подпольный миллиардер ещё? Хотя, он же, как Крым - авианосец непотопляемый.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 15:33
    Любимое занятие ОСК ранее было набрать заказов ,любыми способами а потом при готовности корпуса ,говорить денег немае и доить государство,частных заказчиков и инвесторов.С одной стороны Костину дали актив осень сложный и над ним поставили ещё и государство око Патрушева.А я то думаю почему ГТЛК сделало такое жёсткое заявление по судостроителям.Мой прогноз ,судостроители которые не впишутся в такие жёсткие рамки ждёт - деприватизация( касается только тех кто приобрёл судостроительные мощности за копейки в 90ых).Кстати прикол сейчас второй аукцион по сочинскому порту( Олимпийское наследие,единственное которое не при делах) по цене хорошей квартиры в год в Москве менее 30 млн руб( сарай наверно) и это плата в год умноженая на 49 лет.Первый сорван заявок не было,да и второй тоже тем же закончится.А вот со старым портом всё нормально жизнь кипит.
  3. Бускан
    Бускан
    0
    Сегодня, 15:36
    Назначение Патрушева на "кораблестроение" это почётная синекура.
  4. knn54 Звание
    knn54
    -2
    Сегодня, 15:40
    В свое время коллега Патрушева Л.П Берия внес ОГРОМНЫЙ вклад в создание ракетостроения и атомной промышленности СССР.
    А Шойгу придется последовательно,как его предшественник, максимально обратить внимание на проблему мигрантов в России.
  5. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 15:42
    Про Дюмина ходили слухи, что будущий приемник.
    1. cpls22 Звание
      cpls22
      0
      Сегодня, 16:03
      Цитата: алабурга
      Про Дюмина ходили слухи, что будущий приемник.

      Ага. FM- диапазона.
      Приёмник - принимает.
      Преемник - перенимает.
      Это если по русски.
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 16:05
      Дюмин это тот вратарь, который отходил от ворот, когда шайбы бросал Путин.