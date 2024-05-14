В пресс-службе Кремля сообщили о планах в отношении экс-секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева
В обновленной администрации президента России Владимира Путина появится два новых помощника. Речь идет о бывшем секретаре Совета безопасности РФ Николае Патрушеве и экс-губернаторе Тульской области Алексее Дюмине.
Об этом на брифинге рассказал официальный представитель президентской администрации Дмитрий Песков.
В пресс-службе Кремля сообщили о планах в отношении экс-секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и бывшего главы Тульской области Алексея Дюмина.
- назвал новые обязанности Патрушева пресс-секретарь президента.
Песков не исключает, что эта отрасль будет не единственной, которую станет курировать экс-секретарь Совбеза, но кораблестроение станет его основной обязанностью. По словам пресс-секретаря, данное направление имеет в нашей стране стратегическое значение.
- отметил Песков.
Также главой пресс-службы Кремля были озвучены сферы ответственности, которые скоро начнет осваивать Дюмин.
- сообщил Песков о новых обязанностях экс-губернатора.
Николая Патрушева нередко называют одним из главных сподвижников российского лидера. Ранее он был освобожден от обязанностей секретаря Совета безопасности РФ, а его место занял бывший министр обороны России Сергей Шойгу.
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