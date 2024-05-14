Опубликованы кадры уничтожения сразу двух пунктов размещения операторов БПЛА ВСУ в Херсонской области
Российская СВО на Украине подтвердила, что различного типа беспилотники окончательно и бесповоротно стали одной из главных составляющих в современном конфликте.
С каждым днем количество дронов на поле боя неуклонно возрастает, создавая огромные трудности в ведении традиционных боевых действий для обеих сторон. При этом, по мнению некоторых экспертов, уже через несколько лет вооруженные конфликты и вовсе «перейдут под землю», так как на поверхности каждого солдата будет ожидать дрон противника.
Впрочем, какими бы особенностями не обладал тот или иной БПЛА, данные аппараты пока еще не могут обходиться без человека. Следовательно, в современном противостоянии важнейшую роль играют опытные операторы дронов. Собственно, по этой причине они являются заветной целью для воюющих сторон.
На фоне вышесказанного весьма успешным выглядит ракетный удар ВС РФ в Херсонской области, в ходе которого удалось поразить сразу два пункта размещения операторов БПЛА ВСУ.
Соответствующие кадры, снятые российским разведывательным дроном, публикует паблик «Третья мировая война».
В материале говорится, что события происходят в населенных пунктах Кизомыс и Белозёрка. По данным авторов поста со ссылкой на источник в ВС РФ, в результате двух попаданий по пунктам размещения операторов БПЛА ВСУ были уничтожены не менее двух десятков украинских специалистов вместе с оборудованием.
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