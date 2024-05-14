На вооружение ВС РФ принята межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава»

11
На вооружение ВС РФ принята межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава»

На вооружение российской армии принята межконтинентальная баллистическая ракета "Булава" морского базирования.

МБР "Булава", обладающая тремя ступенями на твердом топливе, предназначена для вооружения подлодок проекта 955 ("Борей") и проекта 955А ("Борей-А"). Дальность действия "Булавы" превышает девять тысяч километров. Ракета имеет до десяти гиперзвуковых маневрирующих ядерных боевых блоков индивидуального наведения мощностью 100-150 килотонн каждый. Российские атомные подводные ракетоносцы способны нести по 16 ракет этого типа. Разработка МБР "Булава" началась в 1998 году, запуски проводятся с 2004 года, при этом в период с 2013 года все испытания проходят в штатном режиме.



Ранее сообщалось о проведении испытательных пусков МБР "Булава" с подводного ракетного крейсера стратегического назначения проекта 955А "Борей". Пуски проводились в рамках завершающего этапа государственной приемки.

Россия поддерживает стабильность в строительстве атомного подводного флота и демонстрирует всему миру свои новые ракетные вооружения. В то же время в армии США до сих пор стоят на вооружении ракеты Minuteman, которые, согласно регламенту, должны были прекратить свою службу в 1999 году.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Anarchist Звание
    Anarchist
    +1
    Сегодня, 15:39
    Дума, стоит горячим головам коллективного Запада задуматься. Иначе их головы разгорятся впоследствии...
  2. U-58 Звание
    U-58
    0
    Сегодня, 15:42
    Тем самым мы навязываем гонку ядерных вооружений Западу, в первую очередь, США.
    Им придется раскошеливаться на парирование наших действий и создавать свои свежие образцы.
    По сути, именно в этом наш адекватный ответ на нынешние поползновения НАТО в нашу сторону.
    Ну, пусть поднатужатся..
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +2
      Сегодня, 15:55
      Цитата: U-58
      Им придется раскошеливаться на парирование наших действий

      Сожалею, но пока Трайдент 2 Д5 кроет булаву как бык овцу... В части твердотопливных ракет мы догоняющие
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:43
    Булава это аргумент... серьёзный, ядрёный аргумент.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 15:50
    Байден: Хьюстон,Хьюстон у нас проблемы.Не выгодный для нас СНВ3 должен умереть.Да здравствует СНВ 4 ,где будут договариваться Россия ,КНР ,Индия,КНДР с США ,Франция ,Англия ,Израиль.Иран на правах наблюдателя.
  5. Влaдислaв
    Влaдислaв
    +1
    Сегодня, 15:54
    В то же время в армии США до сих пор стоят на вооружении ракеты Minuteman, которые, согласно регламенту, должны были прекратить свою службу в 1999 году.


    А Воеводам сколько сейчас лет и где гарантия, что они смогут стартовать и выполнить свою боевую задачу?
  6. KCA Звание
    KCA
    +1
    Сегодня, 15:57
    При чём Минитмен, если речь о БРПЛ? Уж писали-бы тогда про Трайдент 2, он посвежее, с 1990 года
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 15:58
    На вооружение ВС РФ принята межконтинентальная баллистическая ракета «Булава»

    Думал - дежавю...А нет, не ошибался...
    Принята на вооружение июнь 2018 по другим данным 7 мая 2024
  8. БИАБИА Звание
    БИАБИА
    0
    Сегодня, 16:01
    В то же время в армии США до сих пор стоят на вооружении ракеты Minuteman

    При чем тут ракеты наземного базирования и Булава? Сравнивайте с Трайдент 2.
    Минитмен - Воевода или новый Сармат.
  9. ASM Звание
    ASM
    0
    Сегодня, 16:01
    Все, что ведет к повышению нашей боеготовности - это благо. Главное, чтобы "костюмчик сидел" и реагирование на угрозу было моментальным. Но, это к сожалению, от военных не зависит никак.
  10. Юра Звание
    Юра
    0
    Сегодня, 16:02
    На Хиросиму США сбросили бомбу 15 килотонн, Булава каждая ракета 100 Хиросим. Такое даже представить себе и то трудно.