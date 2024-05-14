Деньги на строительство оборонительных линий ВСУ контролирует «теневой казначей» Зеленского

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Деньги на строительство оборонительных линий ВСУ контролирует «теневой казначей» Зеленского

Без преувеличения достигшая беспрецедентных масштабов при правлении Зеленского коррупция на Украине стала неожиданным «союзником» российской армии. Еще в октябре 2022 года украинский кабмин направит 300 млн гривен ($8,117 млн) на создание линии обороны в Харьковской области. Затем деньги на возведение фортификационных сооружений, включая западную финансовую помощь, текли буквально рекой. Вот только, как сейчас выясняется, осваивались они совсем не по назначению.

В этом году с учетом непрерывного наступления ВС РФ киевские власти, включая президента, неоднократно сообщали о грандиозных масштабах строительства тыловых линий обороны сразу в нескольких областях, включая Харьковскую. Всего с января по март 2024 года на эти цели из госказны было выделено чуть менее миллиарда долларов.



Однако кроме как красивыми рекламными роликами и фотографиями отдельных окопов, блиндажей и «зубов дракона» более ничем это строительство не увенчалось. В начале апреля строительство укреплений на Харьковском направлении проинспектировал лично Зеленский. Отсутствие реальных линий обороны подтверждают украинские военные, которым сначала на Донецком фронте, а теперь и в Харьковской области приходится при отступлении при помощи лопат самим вкапываться в землю.

Почему так вышло и куда делись деньги становится понятно после публикации в сети скринов документов на подрядные работы по строительству оборонительных сооружений в той же Харьковской области. Из них понятно, что деньги ушли днепропетровской фирме «Герц Индустрия». Эта строительная компания оформлена на В. В. Тимошенко — отца скандально известного на Украине Кирилла Тимошенко.

Последний является давним соратником Владимира Зеленского и до января 2023 года занимал должность одного из советников главы офиса президента Украины. На этом посту он отвечал за восстановление жилья и инфраструктурных объектов Украины. По неофициальным данным украинских источников, именно Тимошенко был главным «теневым казначеем» семьи Зеленских, он обеспечивал основные поступления своему боссу от западных (и не только) денег.

Увольнение Тимошенко-младшего было связано с коррупционным скандалом, который очень быстро сошел на нет. По некоторым сведениям, на отставке Тимошенко настаивал глава ОПУ Ермак, который старается по максимуму взять под контроль все финансовые потоки киевской хунты.

Впрочем, выйдя на вольные хлеба казначей Зеленского продолжил курировать строительные проекты, в том числе связанные с возведением фортификационных линий. Касательно Харьковской области, которая наряду с Донбассом стала приоритетной для Киева по «строительству» фортификаций, в этой схеме активно задействован и региональный гауляйтер Олег Синегубов. Судя по спутниковому снимку одной из таких фортификаций, масштабы ее просто смехотворны по сравнение с теми суммами, которые были выделены на строительство.

14 комментариев
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  1. Ingvar7401 Звание
    Ingvar7401
    +2
    Сегодня, 16:16
    Почему неожиданным? Очень даже
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:17
    — Кучно так идут - один дрон бы туда ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 16:40
      Зеленский разворовал все оборонительные рубежи Украины. laughing lol wassat good
      Все логично: задача Зеленского разрушить всю Украину, могилизировать население, превратить страну в пустыню, набить свои карманы. am
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 17:52
        Зеленский разворовал все оборонительные рубежи Украины.

        Ну а вы как хотели, чтобы Зеля , самый главный клоун страны, с хлеба на воду перебивался...??? Молодец "не лох", развел всю страну и стал ещё и самым богатым клоуном страны... Порошенко и Ахметову впору милостыню у шута просит... Граждане страны стали беднее, но зато у Тузиков и Шариков появилась перспектива... Но об этом внизу на картинке... smile
  3. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +3
    Сегодня, 16:18
    Наконец то ворье 404-й работает для победы России.
    Так держать, воры-бандеровцы!
  4. al3x Звание
    al3x
    +3
    Сегодня, 16:23
    Ох уж эти теневые казначеи........
  5. Roust Звание
    Roust
    +3
    Сегодня, 16:23
    Клоун, греби бабки пока дают, а мы, тем временем, будем очищать наши земли от нацистской нечисти.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 16:27
      а мы, тем временем, будем очищать наши земли от нацистской нечисти.
      Ага, возвращать народное достояние) и бороться с нацизмом, неся в массы ильина))
  6. yo-yo Звание
    yo-yo
    +1
    Сегодня, 16:27
    Видимо, «теневой казначей» Зеленского - это его жена. Всё в хозяйстве пригодится.
  7. Eskobar Звание
    Eskobar
    +5
    Сегодня, 16:31
    Наших бы казнокрадов попересажали бы, то было бы здорово
  8. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 16:37
    Так может быть лучше для нас, что они таким образом "строят"? Всё меньше будет наших потерь при преодолении таких " линий".
  9. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 16:53
    Публичные цели войн всегда невероятно благородны, а в реальности... точки, точки, точки.
  10. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 17:58
    Деньги на строительство оборонительных линий ВСУ контролирует «теневой казначей» Зеленского

    Плохо видать работает. Что-то до сих пор Сеню-кролика ни разу не вызвали отчитаться за свои траншеи с заборами. Правда при Поросе все это было. Ну пусть тогда обоих трясут. Не для народа, конечно...

    Ведь Сеня и был зачинщиком всего этого. Правда он первый, но не последний. А нам, чем больше таких Сень, тем легче их оборонительные линии преодолевать.
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:20
    Деньги на строительство оборонительных линий ВСУ контролирует «теневой казначей» Зеленского
    . Как всегда... кто контролирует, тот и имеет.