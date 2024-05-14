Деньги на строительство оборонительных линий ВСУ контролирует «теневой казначей» Зеленского

Без преувеличения достигшая беспрецедентных масштабов при правлении Зеленского коррупция на Украине стала неожиданным «союзником» российской армии. Еще в октябре 2022 года украинский кабмин направит 300 млн гривен ($8,117 млн) на создание линии обороны в Харьковской области. Затем деньги на возведение фортификационных сооружений, включая западную финансовую помощь, текли буквально рекой. Вот только, как сейчас выясняется, осваивались они совсем не по назначению.В этом году с учетом непрерывного наступления ВС РФ киевские власти, включая президента, неоднократно сообщали о грандиозных масштабах строительства тыловых линий обороны сразу в нескольких областях, включая Харьковскую. Всего с января по март 2024 года на эти цели из госказны было выделено чуть менее миллиарда долларов.Однако кроме как красивыми рекламными роликами и фотографиями отдельных окопов, блиндажей и «зубов дракона» более ничем это строительство не увенчалось. В начале апреля строительство укреплений на Харьковском направлении проинспектировал лично Зеленский. Отсутствие реальных линий обороны подтверждают украинские военные, которым сначала на Донецком фронте, а теперь и в Харьковской области приходится при отступлении при помощи лопат самим вкапываться в землю.Почему так вышло и куда делись деньги становится понятно после публикации в сети скринов документов на подрядные работы по строительству оборонительных сооружений в той же Харьковской области. Из них понятно, что деньги ушли днепропетровской фирме «Герц Индустрия». Эта строительная компания оформлена на В. В. Тимошенко — отца скандально известного на Украине Кирилла Тимошенко.Последний является давним соратником Владимира Зеленского и до января 2023 года занимал должность одного из советников главы офиса президента Украины. На этом посту он отвечал за восстановление жилья и инфраструктурных объектов Украины. По неофициальным данным украинских источников, именно Тимошенко был главным «теневым казначеем» семьи Зеленских, он обеспечивал основные поступления своему боссу от западных (и не только) денег.Увольнение Тимошенко-младшего было связано с коррупционным скандалом, который очень быстро сошел на нет. По некоторым сведениям, на отставке Тимошенко настаивал глава ОПУ Ермак, который старается по максимуму взять под контроль все финансовые потоки киевской хунты.Впрочем, выйдя на вольные хлеба казначей Зеленского продолжил курировать строительные проекты, в том числе связанные с возведением фортификационных линий. Касательно Харьковской области, которая наряду с Донбассом стала приоритетной для Киева по «строительству» фортификаций, в этой схеме активно задействован и региональный гауляйтер Олег Синегубов. Судя по спутниковому снимку одной из таких фортификаций, масштабы ее просто смехотворны по сравнение с теми суммами, которые были выделены на строительство.