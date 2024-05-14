Министр обороны Эстонии категорически отверг идею отправки войск на Украину

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Министр обороны Эстонии категорически отверг идею отправки войск на Украину

Эстонские власти не рассматривают вариант отправки воинских подразделений на украинскую территорию ни на национальном уровне, ни в рамках Евросоюза. Таким образом, сообщение советника президента Эстонии по вопросам безопасности Мадиса Ролла о возможной переброске войск на Запад Украины не соответствует действительности.

Об этом заявил глава эстонского оборонного ведомства Ханно Певкур в интервью местной телерадиокомпании ERR.

Ранее Ролл в интервью американскому журналу Breaking Defense заявлял, что в правительстве Эстонии обсуждается вопрос отправки войск в западную часть Украины для выполнения функций тылового обеспечения ВСУ. Дескать, эстонские солдаты могли бы взять на себя обязанности своих украинских «побратимов» в тылу, чтобы те могли отправиться на передовую. По его словам, приведенным американским изданием, дискуссии по данному вопросу в Таллине еще не завершены.

По мнению Певкура, журналисты из США неправильно интерпретировали заявление чиновника. В действительности, ранее французский лидер Эммануэль Макрон вынес на обсуждение европейских стран идею отправки воинских контингентов на украинскую территорию. Он задал своим коллегам из других государств Европы вопрос, могут ли они сделать для Киева что-то большее, чем сейчас. Но данная инициатива, отмечает эстонский министр обороны, не получила в ЕС своего развития.

Тема присутствия войск на Украине в последнее время стала подниматься в странах НАТО слишком часто.
18 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 16:21
    [Тема присутствия войск на Украине в последнее время стала подниматься в странах НАТО слишком часто]
    Вот уж воистину...
    И хочется, и колется... laughing
    1. krot Звание
      krot
      +1
      Сегодня, 17:37
      Тормозные эстонцы на руине очень нужны.. )))
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        0
        Сегодня, 18:12
        Фух....можно выдохнуть. Ну , теперь точно победим. wassat
  2. ASM Звание
    ASM
    +1
    Сегодня, 16:22
    Да это понятно. Тех чухонцев 1,3 млн. общей численности, т.е. под ружье они могут поставить максимум 200 тыс., оголив при этом все границы и наплевав на полицаев. А сколько там наших? Ну ей богу, просто смешно смотреть на них.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 16:45
      Чем больше эстонских нацистов отправится к Бандере на Украине, тем легче будет возвращать в родную гавань Нарвскую, Юрьевскую и Колываньскую области. Петр Первый эти земли у шведов купил. Это Русская Земля!!! soldier
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 16:52
      Министр обороны Эстонии категорически отверг идею отправки

      Какие-то не последовательные. То отправляют, то не отправляют. Наверно чувствуют, что там жареным запахло.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:27
    Достали ,так они едут или не едут на Украину,конфисковывают наши актив или не конфисковывают,покупают или не покупают наши нефть газ и уран ( оплачивая утилизацию 404) ,и так во всем.Вот здесь дадим, а тут не дадим cовершить половой акт с извращениями.Они что мазохисты. Ни чего себе у них мир основанный на правилах.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 16:29
    Как они пойдут воевать , когда три сержанта на больничном с насморком и две лодки из трёх дырявые?
  5. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 16:30
    Хотел пописать, но так пукнул, что не заметил, что обгадился.
  6. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +4
    Сегодня, 16:34
    Троебалты решили не охотиться на русского медведя. кто там будет на кого охотиться они наверное уже прикинули.
  7. nikon voron Звание
    nikon voron
    0
    Сегодня, 16:39
    А как пел, как пел. Видимо фальшивил очень.
  8. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +2
    Сегодня, 16:39
    Горяччие эсттоннсккие пппарни пппередддуммаллли.
  9. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    +4
    Сегодня, 16:41
    Ой!
    Вояки нашлись! wassat
    Эта картинка как нельзя лучше описывает ситуацию! laughing
  10. agoran Звание
    agoran
    0
    Сегодня, 16:45
    Фраер сдал назад, Ээстии, тебя за язык никто не тянул. В России есть где пилить лес.
  11. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +1
    Сегодня, 16:48
    И сколько эстонцы собирались отправлять к бандерогам? Все вооруженные силы( Сухопутные, ВМФ, ВВС) 7700 рыл.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:53
    Сракколло Пуккалло не может определиться как и куда справить естественные потребности.
  13. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +1
    Сегодня, 18:01
    Как так ? Что, даже одного не нашлось ? Эх ... не любят они небратьев, вот сюда-то нашли воина: "Таллин отправит одного военного для защиты судов в Красном море от хуситов в рамках военно-морской операции..." laughing
  14. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:18
    И хочется и колется и большой брать ещё команды не дал.