Парламент Грузии принял в окончательном, третьем чтении закон об «иноагентах»
В Грузии завершилась «эпопея» с принятием закона об «иноагентах». Документ был поддержан большинством парламентариев сегодня в третьем, окончательном чтении.
Как сообщил по итогам голосования спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, норматив поддержали 84 законодателя. Против проголосовали 30 парламентариев.
Напомним, что внесение в парламент правящей партией «Грузинская мечта» законопроекта об иностранных агентах вызвало массовые протесты со стороны грузинских граждан, поддерживающих оппозицию. Кроме того, в ходе рассмотрения норматива среди депутатов грузинского парламента возникло несколько потасовок.
На данный момент протесты в Тбилиси продолжаются.
Прозападная оппозиция в Грузии назвала закон, внесенный правящей партией, нарушающим «демократические ценности». Аналогичным образом охарактеризовали документ и на Западе, назвав его препятствием для евроинтеграции Тбилиси и развития партнерских отношений с США.
К слову, о последних. Недавно сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался ехать в Штаты для обсуждения стратегического партнерства двух стран из-за того, что взамен Вашингтон потребовал приостановить рассмотрение закона об иноагентах.
Стоит добавить, что категорически против норматива выступила и проамериканская президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить вето на закон в случае его окончательного принятия. Впрочем, данная процедура едва ли что-то изменит, так как у правящей партии имеется достаточно голосов для преодоления запрета.
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