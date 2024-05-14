Парламент Грузии принял в окончательном, третьем чтении закон об «иноагентах»

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Парламент Грузии принял в окончательном, третьем чтении закон об «иноагентах»

В Грузии завершилась «эпопея» с принятием закона об «иноагентах». Документ был поддержан большинством парламентариев сегодня в третьем, окончательном чтении.

Как сообщил по итогам голосования спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, норматив поддержали 84 законодателя. Против проголосовали 30 парламентариев.



Напомним, что внесение в парламент правящей партией «Грузинская мечта» законопроекта об иностранных агентах вызвало массовые протесты со стороны грузинских граждан, поддерживающих оппозицию. Кроме того, в ходе рассмотрения норматива среди депутатов грузинского парламента возникло несколько потасовок.

На данный момент протесты в Тбилиси продолжаются.

Прозападная оппозиция в Грузии назвала закон, внесенный правящей партией, нарушающим «демократические ценности». Аналогичным образом охарактеризовали документ и на Западе, назвав его препятствием для евроинтеграции Тбилиси и развития партнерских отношений с США.

К слову, о последних. Недавно сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался ехать в Штаты для обсуждения стратегического партнерства двух стран из-за того, что взамен Вашингтон потребовал приостановить рассмотрение закона об иноагентах.

Стоит добавить, что категорически против норматива выступила и проамериканская президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить вето на закон в случае его окончательного принятия. Впрочем, данная процедура едва ли что-то изменит, так как у правящей партии имеется достаточно голосов для преодоления запрета.
26 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +8
    Сегодня, 16:27
    Значит ждём ещё одну "революцию" в Грузии, хозяин им не простит ослушания.
    1. alex-defensor Звание
      alex-defensor
      +14
      Сегодня, 16:40
      Цитата: Ирек
      Значит ждём ещё одну "революцию" в Грузии, хозяин им не простит ослушания.

      А могут и выстоять. Походу дела в Грузии активизировалась адекватная часть грузинского населения, не поддавшаяся на угрозы и упрно протаскивающая закон.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +4
        Сегодня, 16:48
        Фашингтонский обком будет очень недоволен: грузины не хотят отправляться к Бандере. am laughing
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +1
          Сегодня, 17:50
          поддержали 84 законодателя. Против проголосовали 30 парламентариев.

          Прозападная оппозиция в Грузии назвала закон, внесенный правящей партией, нарушающим «демократические ценности». Аналогичным образом охарактеризовали документ и на Западе
          "Демократические ценности" для 30 против 80, что то ценности избирательные какие то, против большинства направленные. И главное США готово большинство гнобить , во благо меньшинства, вот она демократия оказывается какая. Ну это так сарказм, прекрасно понимаю, что демократия это для американцев, а не для "холопов".
          1. alex-defensor Звание
            alex-defensor
            0
            Сегодня, 18:11
            Цитата: НИКНН
            И главное США готово большинство гнобить , во благо меньшинства,

            Потому что ДЕМОКРАТИЯ, это власть АМЕРИКАНСКИХ ДЕМОКРАТОВ. А там, где их власти нет, нет и демократии. Ну что тут ещё может быть не понятно wassat
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +8
      Сегодня, 16:42
      Цитата: Ирек
      Значит ждём ещё одну "революцию" в Грузии, хозяин им не простит ослушания.
      Я смотрю - в Грузии "революции" прямо-таки национальным видом спорта с 1989-го стали.
      Самое интересное - заканчиваются все одним и тем же.
      Стесняюсь предложить "независимой стране" - может, хватит Америку слушать? А то доиграетесь в "революции" так, что мастерами спорта станете. Сами себе окончательно башку расшибёте. Торговали гвоздиками да мандаринами, поставляли "коронованных" воров-"апельсинов" - ну и ладно, и жили бы дальше. Нет же - как в 89-м отросло "национальное самосознание", так и не знают теперь, куда бы его пристроить. И бросить жалко, и похвастаться стыдно.
      1. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        +3
        Сегодня, 17:00
        п
        ремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался ехать в Штаты для обсуждения стратегического партнерства двух стран

        Праздник непослушания? - генацвале
      2. Тарелка Звание
        Тарелка
        +3
        Сегодня, 17:01
        Цитата: Zoldat_A
        Стесняюсь предложить "независимой стране" - может, хватит Америку слушать?

        Так они сейчас, видимо, это и пытаются сделать. Посмотрим, получится ли.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 17:49
          Цитата: Тарелка
          Цитата: Zoldat_A
          Стесняюсь предложить "независимой стране" - может, хватит Америку слушать?

          Так они сейчас, видимо, это и пытаются сделать. Посмотрим, получится ли.

          Я, если честно, вобще не понимаю, чего они хотят.

          Проамериканская президентша и Америка против закона "как в Америке".
          Вроде бы стремящийся к самостоятельности парламент - за то, чтобы был закон "как в Америке".
          А если учесть, что наш закон чуть ли не копирует американский - то вобще ералаш. Как одновременно один и тот же закон может быть и "как в Америке", и "пророссийский". За что бунтуют-то и те, и другие?

          Такое ощущение, что ни они, ни сама Америка толком не читают то, что принимают. По крайней мере, то, что предлагает их парламент, даже мягче, чем FARA в Америке.
          1. Тарелка Звание
            Тарелка
            0
            Сегодня, 18:44
            Цитата: Zoldat_A
            Как одновременно один и тот же закон может быть и "как в Америке", и "пророссийский".

            В данном случае "как в Америке" означает "всё ради интересов своей страны". Уж в чём, в чём, а в этом американцы преуспели. И почему бы у них не поучиться? На их же беду, разумеется. Обратите внимание, что сама Америка не хочет, чтоб в России был этот закон "как в Америке". Смекаете, а? Если же говорить о внешней политики, то "как в Америке" это вмешиваться туда, куда нам нужно, в таких масштабах, какие определяем мы сами. И тут Америка - удивительное дело! - тоже против того, чтоб у России всё было "как в Америке".
    3. cpls22 Звание
      cpls22
      +1
      Сегодня, 16:55
      Цитата: Ирек
      Значит ждём ещё одну "революцию" в Грузии.

      Инструмент революционный им прищемили, так что могут и отбиться. Есть юридическое обоснование революционеров поставить вне закона. Осталось вето преодолеть.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Сегодня, 16:34
    Прозападная оппозиция в Грузии назвала закон, внесенный правящей партией, нарушающим «демократические ценности».

    Интересный народ грузины оппозиционеры, разве они не прочухали, какая стоит демократия на Украине. Даже гитлеровской демократии, до неё далеко.
    1. Болторез Звание
      Болторез
      +2
      Сегодня, 16:39
      грузины оппозиционеры, разве они не прочухали, какая стоит демократия на Украине.
      Вполне прочухали- власть на укре узурпировали оппозиционеры и они у себя в Грузии тоже так хотят.
  3. Goscha Звание
    Goscha
    +8
    Сегодня, 16:36
    Молодцы, видно прививка 2008 действует, а всех иноагентов вместе с Саломеешвили пинком под зад, нечего воду мутить...
    1. MaxKruh Звание
      MaxKruh
      +1
      Сегодня, 16:47
      Импичмент и в тюрягу,за подстрекание к беспорядкам.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +9
    Сегодня, 16:36
    Иванишвили ,грузинский "Грыгорич"даст просраться прихвостням запада- деньги у него есть ,неподконтрольные западу.А то бы давно сожрали,держите деньги подальше от ЕС и США.
  5. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    +4
    Сегодня, 16:39
    Так как марионетки про-американские бастовали "против" - значит хороший закон! правильно, что приняли !
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 17:13
    . Прозападная оппозиция в Грузии назвала закон, внесенный правящей партией, нарушающим «демократические ценности». Аналогичным образом охарактеризовали документ и на Западе

    Правильнее будет местами поменять....Грузия за западом тянется.... yes
  7. Roust Звание
    Roust
    +2
    Сегодня, 17:13
    Это вполне нормально, когда адекватные грузины не хотят участи неадекватных украинцев, государство которых скоро будет существовать только на страницах учебников по истории.
  8. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 17:17
    Перенять опыт Лукашенко. Всем недовольным и провокаторам, раздать пдюлей через местный омон и полицию, подключить армейские подразделения. По другому американские революции не убирают, если процесс зашёл уже достаточно далеко. request
  9. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:17
    Самое прикольное в этой смуте то , что вызывают Мишку на подмогу , это полудохлое , полоумное существо.
  10. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 17:48
    И на Грузию и на Армению насрать. У нас есть более важные дела!
    1. alystan Звание
      alystan
      +1
      Сегодня, 18:05
      Вы головной убор (на аватарке) не позорьте.
      Вы наверное и к СССР так же были "безразличны"?
  11. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 18:03
    Против проголосовали 30 парламентариев.

    Против этих тридцати и должен в первую очередь сработать закон.
    С лишением депутатских мандатов и т.д.
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:17
    Хотят подлинной независимости, самостоятельности... думайте своей головой и за свои интересы.
  13. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 18:26
    Парламент Грузии принял в окончательном, третьем чтении закон об «иноагентах»

    В западных СМИ это закон уже окрестили пророссийским. Ну а то, что в США такой же закон есть они предпочитают не замечать.