Украинский офицер пожаловался на масштабное неприятие армии в обществе

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Украинский офицер пожаловался на масштабное неприятие армии в обществе

Усталость от вооружённого конфликта, который затягивает все новых и новых украинских мужчин, все больше проявляется в изменяющемся настроении украинского общества.

По словам пресс-секретаря военного командования Сумской области майора Александра Бондаренко, который дал интервью испанской газете El Pais, в стране нарастает «масштабное социальное неприятие армии», с чем всё чаще сталкиваются военные патрули.



Чтобы, как говорится, воочию посмотреть на отношение простых украинцев к военным, корреспонденты испанского издания отправились в рейд вместе с военным патрулем сумского военкомата. Журналисты El Pais отмечают, что им пришлось столкнуться с «недоверчивыми взглядами».

Я очень хочу узнать, когда начался этот массовый отказ от армии

- сказал Бондаренко в интервью испанской газете.

По словам же одного из офицеров сумского военкомата, с которыми корреспонденты El Pais отправились в рейд, сокращение желающих пополнить ряды ВСУ началось после провала украинского контрнаступления летом прошлого года.

Такое нежелание украинцев идти в армию вынуждает военкоматы искать новые способы вручения повесток. Наиболее эффективным пока считается выставление мобильных КПП на дорогах. Украинцы же, в свою очередь, ищут варианты, чтобы покинуть страну.
14 комментариев
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  1. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +3
    Сегодня, 17:11
    А потом их начнут сдавать следакам СК РФ , а семьи всячески третировать. Они ещё хлебнут "народной любви"!
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 17:30
      Хлебнут?Они хлебают прямо сейчас.Причем захлёбываются.
      Киев затопило нечистотами: метро закрывают, движение перекрыто.Видео по ссылке ниже.

      https://dzen.ru/video/watch/66436484d91ca37bcebd627e
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 17:39
        Вот это видео.
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          +1
          Сегодня, 18:20
          Вот это видео.

          В ролике голос спрашивает кличко где ливневки . Эти ливневки проблема не только у какелов ну и у нас в России. Вот если бы их реально затопило канализационными водами это было бы очень хорошо.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:14
    «По словам пресс-секретаря военного командования Сумской области майора Александра Бондаренко, который дал интервью испанской газете» —

    — Страна воюет,а "пресс-секретари командования" интервью раздают ...
    (Возможно не бескорыстно)
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 17:16
    У вас настоящая армия была во времена СССР , сейчас сборище свиней под руководством племенных свидомых хряков.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +8
      Сегодня, 17:25
      У вас настоящая армия была во времена СССР , сейчас сборище свиней под руководством племенных свидомых хряков.
      Армия была у Союза Советских Социалистических Республик, не украины или таджикистана, которых тогда в принципе не было... А вот когда все обзавились собственными армиями мы знаем что было дальше.
  4. Roust Звание
    Roust
    +2
    Сегодня, 17:21
    Одна часть прыгунов свалила из руины другая удобряет землю, остались те, которые ненавидят всех, всё и вся, особенно всу. Все справедливо.
  5. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 17:22
    Виновна ваша нацистко-националистичекая идеология,которая доминирует вна ук-роине. Военные а особенно нацбаты,ставят себя выше не только обычных всук,но и гражданского населения,насилуя и мародерствуя. Глядя на них также ведут себя и всуки-фотовидеодоказательств тому что военные нестраны ведут себя как оккупанты "дома "больше чем предостаточно!Служить в такой "армии "психически нормальный человек не станет никогда Поэтому и отношение к военным неготивное!
  6. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 17:34
    Гестапо и бригады карателей, взятых хозяевами в аренду, способен называть армией только отбитый недоумок. Когда каратели шуровали на востоке, хата была с краю, а теперь дошло до крайних хат. Земля то круглая.
  7. agoran Звание
    agoran
    +1
    Сегодня, 18:01
    4 года служил в УССР. Отношение к военным было нормальное. Стоило на трассе поднять руку (когда в форме), грузовики останавливаоись и подвозили до города.
    На рынке, когда ходили с женой, одна бабушка отдала жене маленький туесок с клубникой без денег и перекрестила.
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 18:28
      С конца 80ых годов там всё резко изменилось-бесхрибетный горбачерт допустил появление националистов,и как следствие этого,проявления неуважения к человеку в военной форме!
      1. agoran Звание
        agoran
        0
        Сегодня, 18:41
        Хм, жене с сразу сказал, нужно сваливать. Та упиралась. Продали квартиру, да, не дорого, теперь в России. Все по новой, да не просто, это это реальная хизнь, а не под еврейским ком.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:13
    По словам же одного из офицеров сумского военкомата, с которыми корреспонденты El Pais отправились в рейд, сокращение желающих пополнить ряды ВСУ началось после провала украинского контрнаступления летом прошлого года.
    . косые, не приветливые взгляды.... это тема для социологов, а то и психиатров.