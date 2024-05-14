Украинский офицер пожаловался на масштабное неприятие армии в обществе

Усталость от вооружённого конфликта, который затягивает все новых и новых украинских мужчин, все больше проявляется в изменяющемся настроении украинского общества.По словам пресс-секретаря военного командования Сумской области майора Александра Бондаренко, который дал интервью испанской газете El Pais, в стране нарастает «масштабное социальное неприятие армии», с чем всё чаще сталкиваются военные патрули.Чтобы, как говорится, воочию посмотреть на отношение простых украинцев к военным, корреспонденты испанского издания отправились в рейд вместе с военным патрулем сумского военкомата. Журналисты El Pais отмечают, что им пришлось столкнуться с «недоверчивыми взглядами».- сказал Бондаренко в интервью испанской газете.По словам же одного из офицеров сумского военкомата, с которыми корреспонденты El Pais отправились в рейд, сокращение желающих пополнить ряды ВСУ началось после провала украинского контрнаступления летом прошлого года.Такое нежелание украинцев идти в армию вынуждает военкоматы искать новые способы вручения повесток. Наиболее эффективным пока считается выставление мобильных КПП на дорогах. Украинцы же, в свою очередь, ищут варианты, чтобы покинуть страну.

Я очень хочу узнать, когда начался этот массовый отказ от армии

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