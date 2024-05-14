Экс-советник главы МВД Украины: Уклонисты - это уже не украинцы, а цыгане

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Экс-советник главы МВД Украины: Уклонисты - это уже не украинцы, а цыгане

Бывший советник главы украинского МВД Виктор Андрусив назвал украинских граждан, разными способами уклоняющихся от мобилизации в ВСУ, "цыганами".

В эфире продолжающегося в эфире украинского телевидения пропагандистского "телемарафона" Андрусив заявил, что, по его мнению, сознательно сбежавшие с Украины уклонисты не имеют права называть себя украинцами, поскольку являются цыганами. При этом ни украинского чиновника ни ведущих так называемого "телемарафона" нисколько не смутило то, что это заявление содержит откровенно нацистский смысл и фактически возвышает украинцев над цыганами. В то время как нацизм на Украине является официальной государственной идеологией, как правило украинские чиновники допускают дискриминационные заявления лишь в адрес граждан русской национальности, что всячески поощряется и поддерживается киевским режимом. Однако, Андрусив пошел дальше, причислив к "унтерменшам" еще и цыган.



Обращаясь к сбежавшим из концлагеря, в который превратил Украину Зеленский, Андрусив упрекнул их в том, что те, спасая свои жизни, готовы всю оставшуюся жизнь жить в "каких-то контейнерах" и работать на самых "черных" работах, поскольку не владеют языками и их дипломы не признаются на Западе.

Между тем, стоит отметить, что украинский чиновник не упомянул, что, сбежав с Украины, многие люди рано или поздно едут в Россию, где можно свободно использовать свой родной язык, в упрощенном порядке получить гражданство и стать полноценной частью общества.
46 комментариев
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  1. krot Звание
    krot
    +8
    Сегодня, 17:35
    Уклонисты - это уже не украинцы, а цыгане

    Что он прямо не скажет это всем деткам поголовно всех чиновников которые в Британии и США сейчас отдыхают?
    Соответственно и родители их цыгане)) Гордон, Кличко и все, все, все))))
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +3
      Сегодня, 17:39
      И как на это отреагировали цыгане?
      1. Ватервейс 672 Звание
        Ватервейс 672
        +1
        Сегодня, 18:00
        Бах со стапе! Когда-то общался со старым цыганом, писал уже тут, бывший разведчик, младший лейтенант без руки. Он меня немного учил их языку. Чай Юри по цыгански, кстати, девушка будет.
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 18:40
        Цитата: Shurik70
        И как на это отреагировали цыгане?

        Сказали: "Ай-нэ-нэ..."
        А вобще - я б на месте цыган обиделся, что их с украинцами сравнивают. В любом смысле.
    2. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +2
      Сегодня, 17:44
      Не... эти еврейцы! Хотя что цыган , что еврейцев очень "любили" в Германии 30-40х прошлого века.
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +1
        Сегодня, 18:07
        Цитата: Wolfskin1993
        Хотя что цыган , что еврейцев очень "любили" в Германии 30-40х прошлого века.

        Да и европейцев с желтой шестиконечной звездой на груди, в Германии в те времена, тоже не забывали
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +1
          Сегодня, 18:17
          сбежав с Украины, многие люди рано или поздно едут в Россию, где можно свободно использовать свой родной язык, в упрощенном порядке получить гражданство и стать полноценной частью общества

          Это смотря с какой целью едут в России украинцы.
    3. Бережливый Звание
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 18:18
      Нормальному человеку называть себя "ук-роинцем "взападло,это даже унижение так себя называть!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:35
    «Уклонисты - это уже не украинцы, а цыгане» —

    — "Табор уходит в небо" ...
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 18:21
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Уклонисты - это уже не украинцы, а цыгане» —

      — "Табор уходит в небо" ...

      Цитата из "Табор уходит в небо" winked

      - Двое из вашего табора в наш табор перебрались.
      - Двое наших подлецов прибавились к вашим подлецам...
  3. ian Звание
    ian
    +3
    Сегодня, 17:36
    Ну орать в Берлине "понад усё" им все равно не запретят. А так... Хоть тушкой, хоть чучелком, абы в Эвропу... Собсно весь этот гвалт начался чтоб туда пролезть. yes
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +2
      Сегодня, 18:12
      Цитата: ian
      Хоть тушкой, хоть чучелком, абы в Эвропу.

      Интересно, а где теперь те, которые орали - "Сяду на поезд до Кракова, попью "каву" и обратно !"
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +2
        Сегодня, 18:26
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: ian
        Хоть тушкой, хоть чучелком, абы в Эвропу.

        Интересно, а где теперь те, которые орали - "Сяду на поезд до Кракова, попью "каву" и обратно !"

        Фантазии, у восторженной мадам, закончились вместе с кавой, поездом и Краковым crying
  4. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +3
    Сегодня, 17:36
    Ну да,конечно. Опять народ неправильный попался. Всё по методичке третьего рейха написаной на идеях придуманых и развитых в англии.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 18:27
      Цитата: evgen1221
      Ну да,конечно. Опять народ неправильный попался. Всё по методичке третьего рейха написаной на идеях придуманых и развитых в англии.

      Сами укробанлеровцы этого уже не скрывают.
  5. Болторез Звание
    Болторез
    +3
    Сегодня, 17:37
    сбежав с Украины, многие люди рано или поздно едут в Россию
    Их теперь из загнивающей гейропы с злыми неграми и беженцами-наркоманами дустом не выкурить. Правда, пан Евтушенко laughing ?.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 17:55
      Они работать-то там начали, или по прежнему на пособия харчуются?
      1. Болторез Звание
        Болторез
        +3
        Сегодня, 17:58
        Они работать-то там начали
        Начали, согласно статистике yes Только не все- в Германии около 15%, во Франии- 10%. В Англии были такие. кто работая (нелегально) став "беженцем" работу бросили чтобы посвятить себя питью пива в парке.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +2
          Сегодня, 18:08
          Странные люди... Не пойму я их. И вроде их мечта сбылась в сытую Европу попасть, и работать устроиться можно, но нет, кто-то всё равно продолжает бездельничать.
          1. Болторез Звание
            Болторез
            +4
            Сегодня, 18:12
            работать устроиться можно
            Как говорят они сами, "мы едем жить как люди, а не работать как ослы". Еще в 2015-16 я с ними здесь ( в Англии) общался- в планах было, что когда (не если) украина войдет в ЕС, они перевезут всю семью на пособия, получат соцжилье на южном взморье и будут пануваты.
            1. Уарабей Звание
              Уарабей
              +3
              Сегодня, 18:15
              Чтобы жить как люди, надо работать как ослы. Тем более - там. А так, на пособия... что это за жизнь...
              1. guest Звание
                guest
                +1
                Сегодня, 18:21
                Цитата: Уарабей
                А так, на пособия... что это за жизнь...

                Лучше чем смерть где то в окопе на Украине.
                1. Уарабей Звание
                  Уарабей
                  +1
                  Сегодня, 18:25
                  А я не удивлюсь если они ведя себя как этакие иждивенцы на шее европейских граждан, рано или поздно в эти окопы загремят. А так - работали бы, налоги платили, глядишь и не тронули бы их.
                  1. guest Звание
                    guest
                    0
                    Сегодня, 18:32
                    Цитата: Уарабей
                    А так - работали бы, налоги платили, глядишь и не тронули бы их.

                    Да нет пусть они у гейропейцев на шее сидят, я лично не против.
              2. Болторез Звание
                Болторез
                +2
                Сегодня, 18:23
                на пособия... что это за жизнь...
                У очень многих точка зрения другая- "пусть у меня мало, но я не раб". У меня спрашивали искренне- зачем я работаю, когда у меня гражданство есть. Прожить на пособие в принципе можно, но экономя на еде- никакой ветчины с лососиной и шоколадом.
          2. Ясная Звание
            Ясная
            +2
            Сегодня, 18:29
            Цитата: Уарабей
            Странные люди... Не пойму я их. И вроде их мечта сбылась в сытую Европу попасть, и работать устроиться можно, но нет, кто-то всё равно продолжает бездельничать.

            Так давно про них сказано: "Украинцы странные люди: молятся на Бандеру, работают на евреев, умирают за американцев, а обвиняют во всем Россию"
        2. tihonmarine Звание
          tihonmarine
          +2
          Сегодня, 18:16
          Цитата: Болторез
          В Англии были такие. кто работая (нелегально) став "беженцем" работу бросили чтобы посвятить себя питью пива в парке.


          А есть и такие, которые зарегистрировались беженцами в Норвегии, Швеции, Дании и Эстонии, каждый месяц мотаются между этими странами и получают пособия.
          1. Болторез Звание
            Болторез
            +1
            Сегодня, 18:19
            каждый месяц мотаются между этими странами
            В Осло до аэропорта доехать на поезде- 35 евро в один конец. Так что мотание сожрет большую часть денег.
    2. Ватервейс 672 Звание
      Ватервейс 672
      +2
      Сегодня, 18:17
      Раньше надо было дуст применять. am
      «Дуст, он же трихлорметилди(п-хлорфенил)метан — инсектицид, применяемый против комаров, вредителей хлопка, соевых бобов, арахиса. Одно из немногих действительно эффективных средств против саранчи. Запрещён для применения во многих странах из-за того, что способен накапливаться в организме животных, человека.»; drinks
  6. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +2
    Сегодня, 17:39
    Ну так там хоть контейнер да какая-то работа есть...
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 17:39
    Американский проект ,Россиию можно победить только РУССКИМИ начал давать трещину." Цыгане" точно не будут умирать за западные ценности.Кстати как там у цыган с ЛГБТшными ценностями?
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 17:39
    А если уклонист еврей, то он кто? Белых арийцев вроде научили различать
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 18:32
      Цитата: alexoff
      А если уклонист еврей, то он кто?

      То он - уклонист еврей! yes
  9. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +1
    Сегодня, 17:42
    Во авдиёт! Так называть себя рАгулЁм - всегда было ЗАПАДЛО!
  10. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +2
    Сегодня, 17:51
    А ему в голову рогатую не приходит мысль , что Люди не хотят скотомову , бандеру , бандуру , вОшеванку и прочие атрибуты рАгулизма?
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 18:34
      Цитата: Wolfskin1993
      А ему в голову рогатую не приходит мысль , что Люди не хотят скотомову , бандеру , бандуру , вОшеванку и прочие атрибуты рАгулизма?

      Конечно же нет, ведь он - избранный, т.е. избрал сам себя, и поверил в это несмотря на
      Цитата: Wolfskin1993
      голову рогатую
  11. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 17:52
    Ляпнул конечно мощно. Нет ума, считай калека. laughing Но цыган тоже не люблю. В сводках то наркоторговля, то самозахват и самострои, то мошенничество и кражи. Даже крылатое слово "инфоцыгане" появилось от "позолоти ручку, расскажу правду", что характерно описывает современную действительность. laughing Простите, если кого обидел.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 18:38
      Цитата: МятныйПряник
      Ляпнул конечно мощно. Нет ума, считай калека. laughing Но цыган тоже не люблю. В сводках то наркоторговля, то самозахват и самострои, то мошенничество и кражи. Даже крылатое слово "инфоцыгане" появилось от "позолоти ручку, расскажу правду", что характерно описывает современную действительность. laughing Простите, если кого обидел.

      Ты попробуй только откажи цыганам в какой-нибудь самой малой социальной льготе. А, знают они про положенные им льготы лучше Государственно-правового управления администрации президента! am
  12. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 17:53
    Уклонисты = цыгане, значит? Забавно. Зеля-то тогда получается - цыганский барон.
    1. БМП-2 Звание
      БМП-2
      +2
      Сегодня, 18:01
      Ну до барона он, конечно, не дотягивает. Поэтому его титул "барон" надо писать через два "а"! laughing
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 18:03
        Напомнило - "Ну вот ты и расскажешь, как хотел стать Бароном, а стал - бараном"(с) laughing
  13. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 17:54
    не имеют права называть себя украинцами

    Не очень-то и хотелось.
  14. alystan Звание
    alystan
    +2
    Сегодня, 18:07
    А дети депутатов, бизнесменов и министров точно цыгане.
    Это он в точку попал.
  15. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:09
    Бегунки, в основном, ещё тот народец, тухлый, НО, есть ведь и принципиальные противники режима... с ними все гораздо сложнее.
  16. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 18:27
    многие люди рано или поздно едут в Россию, где можно свободно использовать свой родной язык, в упрощенном порядке получить гражданство и стать полноценной частью общества.

    Не все только это ценят. Наше хорошее отношение. Трудно из себя выдавить украинскую свинью. yes
  17. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 18:32
    На укре война Города и сЭла, умело разжигаемая нагло-саксами. На мУйдане победило сЭло и в победном раже , кинулось мародёрить в Город.