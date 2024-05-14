Бывший советник главы украинского МВД Виктор Андрусив назвал украинских граждан, разными способами уклоняющихся от мобилизации в ВСУ, "цыганами".В эфире продолжающегося в эфире украинского телевидения пропагандистского "телемарафона" Андрусив заявил, что, по его мнению, сознательно сбежавшие с Украины уклонисты не имеют права называть себя украинцами, поскольку являются цыганами. При этом ни украинского чиновника ни ведущих так называемого "телемарафона" нисколько не смутило то, что это заявление содержит откровенно нацистский смысл и фактически возвышает украинцев над цыганами. В то время как нацизм на Украине является официальной государственной идеологией, как правило украинские чиновники допускают дискриминационные заявления лишь в адрес граждан русской национальности, что всячески поощряется и поддерживается киевским режимом. Однако, Андрусив пошел дальше, причислив к "унтерменшам" еще и цыган.Обращаясь к сбежавшим из концлагеря, в который превратил Украину Зеленский, Андрусив упрекнул их в том, что те, спасая свои жизни, готовы всю оставшуюся жизнь жить в "каких-то контейнерах" и работать на самых "черных" работах, поскольку не владеют языками и их дипломы не признаются на Западе.Между тем, стоит отметить, что украинский чиновник не упомянул, что, сбежав с Украины, многие люди рано или поздно едут в Россию, где можно свободно использовать свой родной язык, в упрощенном порядке получить гражданство и стать полноценной частью общества.

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