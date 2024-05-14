Глава офиса Зеленского потребовал от союзников тратить 0,25% от ВВП на военную помощь Украине

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Глава офиса Зеленского потребовал от союзников тратить 0,25% от ВВП на военную помощь Украине

Киевские власти продолжают вовсю разыгрывать спектакль под названием «подготовка к мирному саммиту по Украине», который должен состояться в середине июня в Швейцарии. Почти потерявший связь с реальностью, как и вскоре официальную легитимность, президент Зеленский грезит о масштабной поддержке лидерами в том числе незападных стран своей пресловутой «формулы мира» и последующего ее навязывания России. Одновременно большие планы у киевского режима и на июльский саммит НАТО.

Не отстает от своего босса и глава офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак. В своем телеграм-канале чиновник рассказал, что некая международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, состоящая из бывших чиновников стран НАТО, выпустила в преддверии саммита альянса довольно любопытный по своей наглости документ. Презентовали его сам глава ОПУ и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.



С упорством, достойным лучшего применения, в документе вновь заявлено о требованиях от НАТО принять наконец решение по вступлению Украины в альянс на ближайшем саммите. Правда, даже киевские фантазеры признали, что быстро это не произойдет и дали немалую фору своим западным кураторам.

Мы предлагаем четкие временные рамки для вступления Украины в НАТО — не позднее июля 2028 года при выполнении конкретных условий

— написал Ермак в привычной нагловато-требовательной форме.

Но не только и не столько членство в военном блоке интересует киевских попрошаек, сколько сокращение западной финансовой помощи. В документе «международной группы» буквально выдвинуто требование, чтобы союзники Украины, входящие в НАТО, сняли все ограничения на поставку обычных (неядерных, получается) вооружений.

Более того, Ермак считает, что и этого недостаточно. По его безапелляционному мнению западные союзники Киева просто обязаны тратить 0,25% от ВВП на военную помощь Украине. Ну и конечно не забыли сочинители документа о российских замороженных активах в размере около 300 млрд долларов, вновь потребовав немедленно передать их Украине.

Расмуссен также отметил необходимость решительных действий со стороны НАТО для «победы Украины и установления устойчивого мира». В отчете подробно перечислено, что именно с этой целью должны сделать страны Запада в части усиления экономической и военной поддержки Киева, написал Ермак.
21 комментарий
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  1. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +9
    Сегодня, 17:41
    "Чтоб провал не сильно проваливался" (с)
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +6
      Сегодня, 17:55
      По его безапелляционному мнению западные союзники Киева просто обязаны тратить 0,25% от ВВП на военную помощь Украине
      И номер счета в банке на который переводить надо было сразу озвучить. А то разбазарят все деньги на оружие какое нибудь.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 18:15
        Глава офиса Зеленского потребовал от союзников тратить 0,25% от ВВП на военную помощь Украине

        У нас премьер Касьянов такой был по кличке Миша два процента... С любой суммы в виде откатов 2% просил... А тут всего то 0.25 % правда со всего ВВП страны... Так и хочется спросить у Ермака и Зеленского А губа не треснет...??? am
        1. krot Звание
          krot
          +1
          Сегодня, 18:20
          Глава офиса Зеленского потребовал от союзников тратить 0,25% от ВВП на военную помощь Украине

          АХ-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха...
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 18:21
      Не понимаю как этих попрошаек можно терпеть?Неужили европе приятно быть терпилами планетного масштаба?
  2. Добрый Звание
    Добрый
    +5
    Сегодня, 17:44
    Это гуано еще что то требует??? Ему жить осталось до первого понедельника!
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:44
    «Глава офиса Зеленского потребовал от союзников тратить 0,25% от ВВП на военную помощь Украине» —

    — Иначе потребует 1,25% ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 18:19
      — Иначе потребует 1,25% ...

      Ну если хвост научился вилять собакой, он у неё и не такое может потребовать... Трамп целых два на НАТО просил... Ну так то Трамп и НАТО, а тут Зеля и Украина, почувствуйте разницу... laughing
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 18:35
        Цитата: Lev_Russia
        Ну если хвост научился вилять собакой, он у неё и не такое может потребовать..

        Да уже требует Зеля ввести войска с запада. Нет, не всего НАТО сразу, а по отдельности страны, входящие в НАТО пусть вводят. Макрон в восторге!!
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:45
    Украинские рэкетиры перешли от окроваваленных кетчупом трусов к делу?Неужели покусятся на святое- будут западные банки взрывать?( Просьба не путать банки с банками с домашней консервацией,это святое).А если не дадут 0,25( шкалик)кого стрелять будут,начнут с гинеколога ?
  5. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 17:45
    Ну чтобы требовать нужно иметь ЯО и кричать кузькину мать с трибуны на весь мир lol wassat
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 18:26
      Ну чтобы требовать нужно иметь ЯО и кричать кузькину мать с трибуны на весь мир

      Ну а что...??? Когда то это сработало (Карибский кризис)... Может вспомнить и тоже попробовать...??? ЯО у нас есть, вот только хрущёвской наглости не хватает... А жаль...
  6. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 17:49
    Как то слабенько... Надо вообще всё оружие которое у Запада есть, требовать. Тогда до амеров дойдет наконец, что на самом деле представляет из себя xoxoл.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 18:32
      Как то слабенько... Надо вообще всё оружие которое у Запада есть, требовать.

      Вы хотя бы саблю Авраама Линкольна, хранящуюся в музее, Америке оставьте... Оказывается её копию и без хохлопов уже украли... Неизвестные злоумышленники оторвали медную саблю у одной из статуй, которые украшают мемориал 16-го президента США. Восстанавливать мемориал придётся уже во второй раз. Эту же саблю вандалы оторвали впервые в 1890-м году. Ранее за мемориалом по ночам присматривал охранник. Однако эта должность была сокращена в целях экономии.
  7. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 17:51
    Почти потерявший связь с реальностью, как и вскоре официальную легитимность, президент Зеленский грезит о масштабной поддержке лидерами в том числе незападных стран своей пресловутой «формулы мира» и последующего ее навязывания России.

    В 404-й давно связь с реальностью потеряли. Вообще не понимаю, как там живут. Дичь абсолютно во всём. Требуют они что-то? Завалите фонтан и пользуйтесь тем, что подадут, убогие
  8. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 17:53
    Глава офиса Зеленского потребовал от союзников тратить 0,25% от ВВП на военную помощь Украине

    каклопитеки себя очень значимыми чувствуют, уже требовать расходы на них начинают.
    То ли ещё будет! fellow laughing
  9. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    Сегодня, 17:56
    Кто-то пообещал и гарантировал укрорейху, что он 100% продержится аж до июля 2028 года, или Ермак, на пару с еврейским фюрером, одни дорожки на двоих тестируют.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:06
    Глава офиса Зеленского потребовал
    . Что растили, то и выросло...
  11. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 18:09
    Так он (ОП) требует или просто все им обязаны?
  12. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +1
    Сегодня, 18:22
    Почему 0.25%??? 25% от ВВП минимум, иначе Россию не сдержать! Платить можно сразу России, лучше рублями))
  13. goscha_04 Звание
    goscha_04
    +1
    Сегодня, 18:26
    как низмено всё это выглядит со стороны ,там у блогеров уже вопрос а за что воюем уже вызывает панику