Глава британского Минобороны подтвердил выданное Киеву разрешение на удары по Крыму британским оружием

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Глава британского Минобороны подтвердил выданное Киеву разрешение на удары по Крыму британским оружием

Великобритания разрешила Украине применять британские ракеты для ударов по Крыму, поскольку это соответствует международному гуманитарному праву. В Лондоне считают полуостров «украинской территорией». Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

Глава военного ведомства Великобритании на конференции заявил, что Лондон разрешил Киеву атаковать британским оружием Крым, поскольку он якобы является украинским. Великобритания никогда не признавала и не будет признавать полуостров российским. А поскольку Крым является территорией Украины, то она может наносить по нему удары в соответствии с «международным гуманитарным правом».



Мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины

— заявил Шэппс, добавив, что Британия разрешает и другим странам применять свое оружие.

Ранее глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания разрешает применять поставленные Украине британские крылатые ракеты Storm Shadow по российской территории. Данное заявление вызвало скандал, после чего последовало ответное заявление российского МИДа, в котором Москва предупредила, что оставляет за собой право нанесения ударов по объектам Соединенного Королевства в случае прилета ракет по России.
46 комментариев
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  1. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin
    +9
    Сегодня, 17:55
    Надо поставить ракеты Йемену, и дать им разрешение на удары по британским кораблям!!!!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 17:59
      Великобритания разрешила Украине применять британские ракеты для ударов по Крыму, поскольку это соответствует международному гуманитарному праву.
      Как будто хохлопы когда-то у кого-то разрешения спрашивали... Они уже давно этими "Storm Shadow" по нашей территории шмаляют, а англосаксы задним числом важный вид делают (как будто от них что-то зависит...) и вроде как дают свое одобрение, дабы не выглядеть шутами на побегушках у клоуна Зеленского... По моему там хвост давно уже виляет собакой... am
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        -1
        Сегодня, 18:13
        вроде как дают свое одобрение, дабы не выглядеть шутами на побегушках у клоуна Зеленского..

        Да они изначально клоуном рулили когда только только его поставили. А этим заявлением бриты показывают что им плевать на эти все многочисленные "красные линии" которые рисует наш МИД.
      2. Сергей3 Звание
        Сергей3
        +1
        Сегодня, 18:35
        Как будто хохлопы когда-то у кого-то разрешения спрашивали...

        Хохлопы то не спрашивали, да вот ракетными установками не они управляют, а НАТОвские спецы, вот для ихнего начальства это разрешение и предназначается.
    2. goscha_04 Звание
      goscha_04
      +6
      Сегодня, 18:11
      надо самим отвечать ,а не спихивать на Йемен ,нанести удар по заводам производителям ракет искандерами ,и пригразить ,что следующий удар будет искандерами с ядерной боевой головкой
      1. Oleg Fedechkin
        Oleg Fedechkin
        +1
        Сегодня, 18:12
        Это будет грубо, надо делать это не своими руками.
        1. krot Звание
          krot
          +2
          Сегодня, 18:16
          Кто за то, чтобы и так и так били бритов?
        2. goscha_04 Звание
          goscha_04
          +2
          Сегодня, 18:16
          Надо делать своими руками ,то и другим будет наука ,а прятаться за страны сателеты не наша история великой империи
    3. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 18:24
      Давно пора бы найти среди всук тех кто имеет доступ к этим пакетам и купить ракет партию,чтобы этими ракетами нанести удар по бриташкам. Только такое действие с нашей стороны будет действительно адекватным ответом на поставки ракет от лАндона всукам.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:58
    «Великобритания разрешила Украине применять британские ракеты для ударов по Крыму, поскольку это соответствует международному гуманитарному праву» —

    — Там в этом "праве" даже параграф и статья по этому поводу есть
  3. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 17:58
    Парируйте, товарищ ио министра обороны.
    1. Canecat Звание
      Canecat
      +5
      Сегодня, 18:03
      Парируйте, товарищ ио министра обороны.

      Решение о нанесении ударов по объектам за пределами РФ, прерогатива Главнокомандующего. hi
      Пы.Сы. Удары по Украине проводятся в рамках СВО, которая проводится по Его же решению
      1. goscha_04 Звание
        goscha_04
        0
        Сегодня, 18:35
        ну и надо проверить ,где у бритов носители ,последний чуть лодку не похоронил ,верховному уже поддержку народ дал ,надо бритов на место ставить жестко без базара на предупреждение
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 18:08
      Парируйте, товарищ ио министра обороны.

      Воюя лишь одной рукою
      Не победишь, увы, врага –
      Воюет он всерьёз с тобою,
      Как говорят - «без дурака»...
      Так может хватит притворяться,
      Что ты всесилен и суров,
      Пора второй рукою браться
      Душить врага без лишних слов!!!
      И бить его по наглой роже,
      Пока он точно не поймёт,
      Что даже НАТО не поможет,
      И что он круглый идиот...
      Россия войн не начинает –
      Она заканчивает их...
      Кто воевал с ней, это знает,
      А тот, кто хочет, просто псих!!!
      fool
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +1
        Сегодня, 18:19
        good Вот это, по истине, львиный рык!
        Прочёл с удовольствием. Поддерживаю полностью.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:58
    Крым территория России ,это вопрос к нашему МИДу.Нам надо признание западом что это наша территория? Тогда у нас будет повод жахнуть по Англии так,что-ли! am
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 18:20
      Тогда у нас будет повод жахнуть по Англии так,что-ли!

      Обязательно надо жахнуть... Но параллельно с ударами по целям на украине, с использованием Тяо. hi yes
      А любопытно было бы проверить ПВО Лондона. Оно вообще существует?
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        +1
        Сегодня, 18:26
        с использованием Тяо........ Оно вообще существует?

        Не знаю... Наверно в отчетах точно есть...
  5. Stoler Звание
    Stoler
    +7
    Сегодня, 17:58
    "...после чего последовало ответное заявление российского МИДа, в котором Москва предупредила, что оставляет за собой право нанесения ударов по объектам Соединенного Королевства в случае прилета ракет по России." laughing lol Чо, опять не поверили??? laughing lol fellow
    1. алабурга Звание
      алабурга
      +2
      Сегодня, 18:06
      Вся живность российской компрадорской элитки обитает в Лондоне, Кремль по своим бить что ли будет . Это же не Белгород, в котором у "олигархов, которых в России нет" ни кола, ни двора, по которому бьют и все уже привыкли.
    2. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin
      +2
      Сегодня, 18:10
      А почему они должны поверить??? Их ракеты летят по России, а президент России мнет свои яйца, и меняет министров!! wink wink
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 18:14
      Цитата: Stoler
      "...после чего последовало ответное заявление российского МИДа, в котором Москва предупредила, что оставляет за собой право нанесения ударов по объектам Соединенного Королевства в случае прилета ракет по России." laughing lol Чо, опять не поверили??? laughing lol fellow
      Допрыгаются, что верить некому будет.
      А воздух в Европе и в мире насколько чище станет....
      1. Oleg Fedechkin
        Oleg Fedechkin
        +1
        Сегодня, 18:19
        Ответ Выше. Если мять яйца и обещать ударить. То получишь по морде, причем уже получая!! wink wink
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 18:24
        Игорь hi Какая карта интересная,обычно рыболовный банка называется именем капитана который первый подлнял хороший улов на борт.Как бы этот момент не надо упустить,банка Английская не очень звучит!? drinks Есть варианты?!
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 18:32
          hi!
          Цитата: tralflot1832
          Как бы этот момент не надо упустить,банка Английская не очень звучит!? Есть варианты?!
          Банка Сармата...
          Пусть Европа новое слово учит.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 18:44
            Игорь, а может пусть будет эта банка называться Мальвинской,аргентинский терминатор будет не против.Грейт Бритн скукокожится до Фолклендских островов,а с ними Аргентина справится. noА как они будут играть в футбол.
  6. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Сегодня, 17:58
    Можно начинать дергать перья с самолётов-разведчиков бритишей, я так понимаю? В соответствии с заявлением нашего МИДа.
  7. Арка Звание
    Арка
    0
    Сегодня, 18:00
    Т этот кадр думает, что это он отмазался? Признать Гибралтар территорией марсиан, которые определили её как полигон.
  8. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 18:00
    Великобритания никогда не признавала и не будет признавать полуостров российским.

    Сама Великобритания не признаёт полуостров российским!!! Вся Россия в печали по этому поводу recourse crying Идите вы со своими "демократическими" признаниями ко всем чертям!!!
  9. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +5
    Сегодня, 18:03
    Можно подумать, что Киеву для ударов по Крыму или по городам в глубине России нужно чьё-то разрешение!...
    Им ракеты нужны, а не разрешение. Ракеты дали. Всё остальное - словесные кружева. В случае с "разрешением" - вопли для поднятия собственного боевого духа: "Вон как мы Россию не боимся!"
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +2
      Сегодня, 18:22
      Украинцы пишут, что они "Штормами" по Ай Петри ударили, по нашему комплексу ПВО. Есть погибшие. am
      Видали они это разрешение...
    2. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +2
      Сегодня, 18:24
      В том-то и дело , что полётное задание , разведка цели и маршрута , лежит на мелкобритах. кАкЛята только ракету доставляют в зону пуска.
  10. kventinasd Звание
    kventinasd
    +2
    Сегодня, 18:04
    Можно для отрезвления шлёпнуть по Фолклендским базам мелкобритов.
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 18:04
    Ну так враг... был, есть и будет, хотя на счёт будет, надо серьёзно поработать! soldier
  12. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    0
    Сегодня, 18:06
    Глава британского Минобороны подтвердил выданное Киеву разрешение на удары по Крыму британским оружием
    ваш выход товарищ Медведев Дмитрий Анатольевич. вы же обещали ? приступайте ! или как ? топите уже остров...иначе как отвечать за свои слова будете ? а мы не любим,когда не отвечают за свои слова.баллотироваться не сможете.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 18:24
      баллотироваться не сможете.

      Куда??? Ему и не надо, человек скромный, обеспеченный...
  13. GEV67 Звание
    GEV67
    +1
    Сегодня, 18:07
    Наглы никак не могут забыть как получили в своё время в Крыму. Однако наглия обычный большой остров...который как возник так и исчезнет.
  14. alystan Звание
    alystan
    +2
    Сегодня, 18:11
    применять британские ракеты для ударов по Крыму, поскольку это соответствует международному гуманитарному праву.

    Какое-то чисто британское трактование международного гуманитарного права (?!)
    Видать только британские ракеты обладают таким "гуманитарным" правом.
    1. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 18:24
      Видать только британские ракеты обладают таким "гуманитарным" правом

      Почему, а наши? Российские ракеты. Ни разу не читал информацию о погибших гражданских на Украине от наших ракет. Значит их (погибших гражданских) нет. request
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 18:47
        Цитата: Msi
        Ни разу не читал информацию о погибших гражданских на Украине от наших ракет. Значит их (погибших гражданских) нет.

        Пострадавшие есть, но только от осколков украинской ПВО. И тут же претензии "если бы Россия не стреляла, то и от наших осколков бы никто не страдал"
  15. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 18:18
    Похоже у Запада остался последний шанс чтобы попытаться переломить ситуацию, это спровоцировать Россию на применение ТЯО или удар по стране НАТО. Вот они его сейчас и пытаются реализовать.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 18:27
      Уарабей, как бы это не закончилось, по нам ударили инопланетяне.Япония пример.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 18:29
        Всё явственнее маячит "Карибский кризис" 2.
  16. gromovanton Звание
    gromovanton
    +1
    Сегодня, 18:23
    Делов то , а мы разрешаем себе ударить по лондонскому тауэру ядерной ракетой в интересах гуманитарного права и британцев. И конечно по убежищу это урода -типа министра. Ему видимо еще ничего не оторвало вот он и смело-глупый.
    Кроме того мали ли Британских военных баз где есть в мире и мы не возражаем если вдруг как то сам какой то калибр, искандер по их базе прилетит...
  17. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 18:23
    Тогда РФ будет бить по Лондону!
  18. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 18:46
    Придется отвечать: способы? Случайно раздолбать британское посольство в Киеве; вывести из строя оптоволоконные интернет кабеля; потопить их ПЛАРБ на боевом дежурстве; много чего можно придумать... Решать Президенту.