Глава британского Минобороны подтвердил выданное Киеву разрешение на удары по Крыму британским оружием
46
Великобритания разрешила Украине применять британские ракеты для ударов по Крыму, поскольку это соответствует международному гуманитарному праву. В Лондоне считают полуостров «украинской территорией». Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.
Глава военного ведомства Великобритании на конференции заявил, что Лондон разрешил Киеву атаковать британским оружием Крым, поскольку он якобы является украинским. Великобритания никогда не признавала и не будет признавать полуостров российским. А поскольку Крым является территорией Украины, то она может наносить по нему удары в соответствии с «международным гуманитарным правом».
Мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины
— заявил Шэппс, добавив, что Британия разрешает и другим странам применять свое оружие.
Ранее глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания разрешает применять поставленные Украине британские крылатые ракеты Storm Shadow по российской территории. Данное заявление вызвало скандал, после чего последовало ответное заявление российского МИДа, в котором Москва предупредила, что оставляет за собой право нанесения ударов по объектам Соединенного Королевства в случае прилета ракет по России.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация