Совместный проект ВМС Бельгии и Нидерландов по строительству кораблей противоминной защиты сталкивается с задержками

Пресс-служба министерства обороны Бельгии объявила, что совместные усилия ВМС Бельгии и Нидерландов по замене устаревших кораблей противоминной защиты (MCM) класса Tripartite сталкиваются с задержками.По запросу Belgium Naval&Robotics, консорциума Naval Group-Exail, был обновлен график поставки первых четырех из двенадцати кораблей. Головное основное судно, BNS Oostende (M940), должно приступить к выполнению служебно-боевых задач в декабре 2024 года. Однако, уже известно, что на данный момент, ВМС Бельгии придется ждать это событие как минимум восемь месяцев.Первый же голландский корабль этого проекта, BNS Vlissingen (M840), должен быть сдан в начале лета 2025 года. Голландским морякам, в свою очередь, придется подождать завершения строительства еще около полугода. BNS Tournai (M941) и BNS Scheveningen (M841) прибудут с опозданием на один и два месяца соответственно. Более-менее в планируемые сроки работы должны нормализоваться с пятым кораблем BNS Brugge (M942). Этот корабль, согласно графику, должен быть передан ВМС Бельгии в декабре 2026 года.В главном военном ведомстве Бельгии подчеркнули, что программа RMCM прошла полную экспертизу проектирования в конце 2022 года, завершив, таким образом, общую разработку решения. По мнению Минобороны, причиной задержек как в постройке кораблей, так и в их оснащении, является:Первой причиной, которую министерство обороны Бельгии приводит как довод в обоснование задержек, это временное закрытие Naval Group во время пандемии COVID-19. После простоя потребовались финансовые средства для адаптации восстановления собственного производства.Ещё одним оправданием сдвига сроков сдачи бельгийские военные называют военные действия на Украине. С началом российской спецоперации на Украине создались дополнительные трудности, например, в поставках конкретных металлов, которые изначально планировалось поставлять с металлургического комбината «Азовсталь», расположенного в Мариуполе, и роста цен на энергоносители. И эти проблемы усугубляются давно известной нехваткой рабочей силы.

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