Западная пресса: новый корвет ВМС Германии «Карлсруэ» усилит возможности в ближней морской зоне

9
Западная пресса: новый корвет ВМС Германии «Карлсруэ» усилит возможности в ближней морской зоне

Мероприятие, на котором присутствовали высокопоставленные лица Германии из политики и бизнеса, подчеркнуло важность новых корветов в усилении надводной разведки и поражения морских целей, особенно в ближней морской зоне. Это событие осветило на своих страницах издание Naval Technology.

Мэр немецкого города Карлсруэ Габриэле Люзак-Шварц подчеркнула давнюю связь города с немецкими военно-морскими силами. Она и дала название третьему кораблю - «Карлсруэ».



Автор статьи Гарри МакНил пишет, что новые корветы, производимые совместным предприятием K130, в состав которого входят NVL Group, Thyssenkrupp Marine Systems и немецкие военно-морские верфи Киль, представляют собой технологический скачок в военно-морском деле. Оснащенные новыми технологиями, эти корабли готовы расширить оперативные возможности ВМС Германии.

Согласно данным GlobalData о немецком оборонном рынке, ВМС Германии имеют в составе своего флота пять корветов класса «Брауншвейг», которые были введены в строй в период с 2008 по 2013 годы.

Тим Вагнер, генеральный директор NVL Group, присутствовавший на мероприятии, подчеркнул важность корветов в усилиях по модернизации ВМС Германии. Несмотря на проблемы в процессе строительства, включая интеграцию систем управления и развертывания вооружения, директор NVL Group подтвердил приверженность всех заинтересованных сторон обеспечению своевременной готовности этих средств.

Помимо своих боевых возможностей, корветы служат свидетельством совместных усилий различных специалистов, каждый из которых вносит свой вклад в процесс проектирования и производства. Контракт на строительство включает в себя целый ряд задач: от логистики и оказания услуг до обучения бригад.

Поскольку корвет «Карлсруэ», заложенный в 2020 году, проходит финальные испытания, как пишет западная пресса, растёт ожидание его оперативного развертывания. В ВМС Германии надеются, что корвет повысит возможности военно-морских сил в ближней морской зоне.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Добрый Звание
    Добрый
    +1
    Сегодня, 19:16
    «Карлсруэ» усилит возможности в ближней морской зоне
    Какие возможности??? В какой ближней зоне???
  2. Бережливый Звание
    Бережливый
    -1
    Сегодня, 19:29
    Это возможно пока экипаж не будет состоять из толерастов и прочих бесполо-многопольных человекооподобий.
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 19:58
    Корвет на Балтике, ага повысит он охренеть все сразу. Зачем Германии ВМФ? Пустая трата денег.
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      0
      Сегодня, 20:17
      Уважаемый Виктор!
      Немцы ответили на Ваш вопрос"
      "Корветы К130 класса «Брауншвейг».
      «Брауншвейг», головной корабль корветов К130.
      Основными задачами корветов класса «Брауншвейг» являются наблюдение и разведка надводной обстановки, а также борьба с целями на море и на суше, особенно в окраинных морях и прибрежных водах. Их незаметность затрудняет их обнаружение, и у них есть мощные видеосенсоры. Вооружение состоит из противокорабельных ракет RBS15 Mk3 в качестве основного вооружения и зенитных ракет малой дальности RAM для самообороны. Другие задачи включают в себя подавление коммуникаций противника и действия в качестве минного заградителя.
      Корветы являются современными, особенно с точки зрения корабельной техники, вооружения и систем управления. Многие бортовые системы автоматизированы, а важные компоненты дубоируются, чтобы их можно было использовать в чрезвычайной ситуации. Имея 65 членов экипажа и дальность плавания 4000 морских миль, корветы идеально подходят для действий в прибрежных водах. Их концепция с несколькими экипажами допускает максимальный период развертывания четыре месяца в году. Класс К130 заменяет малые ракетные катера класса «Гепард» и могут выполнять задачи в операциях по всему миру, которые ранее выполнялись более крупными подразделениями с более высокими требованиями к экипажу. Благодаря современному оборудованию и вооружению корветы составляют важную часть немецких военно-морских сил".
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +1
        Сегодня, 20:25
        Характеристики:
        РАЗМЕРЫ

        Длина 89,1 м (общая)
        Ширина 13,3 м
        осадка 3,4 м
        Водоизмещение 1800 т

        Силовая установка.

        2 дизельных двигателя
        Общая мощность 14 800 кВт (20 100 л.с.)
        1 х носовое подруливающее устройство
        2 х винта
        скорость более 26 узлов

        Электронное оборудование.
        1 х многофункциональная РЛС ТРС-3Д, дальность: более 200 км, способность сопровождения целей: более 750
        1 х система EK UL 5000 K (электронная разведка/электронная борьба)
        2 системы видеосопровождения целей и управления огнем Mirador
        2 навигационных радара
        ВООРУЖЕНИЕ.
        1 х универсальное орудие 76 мм Compact, дальность: более 18 км
        2 автоматические пушки 27 мм MLG
        4 х 12,7-мм крупнокалиберных пулемета
        2 пусковые установки ракет класса море/поверхность RBS15 Mk3, дальность более 200 км.
        2 х зенитных стартовых комплекса ближнего действия РИМ-116
        4 установки для минирования
        2 пусковые установки-ловушки MASS
        ЭКИПАЖ

        Штатный экипаж: 61 человек
        1. Alex 22 22 Звание
          Alex 22 22
          +1
          Сегодня, 20:39
          В дополнение:
          На вооружения у корветов типа Braunschweig стоят два БПЛА Skeldar V-200, разработанные шведской фирмой Saab. Дроны выполняют в основном разведывательные функции, но имеют возможность нести полезную нагрузку весом более 40 кг. Благодаря интеграции БЛА Skeldar с системой MSIC, аппарат получит дополнительные средства в получении разведывательной информации в реальном времени.
          Корветы не имеют ангара, но на них предусмотрено одно посадочное место для вертолета, оборудованное устройством для посадки и быстрого крепления (Canadian Bear Trap system). Как правило, на корветах используются вертолёты NH-90 или Lynx Мк.88.
          Характеристика БПЛА Saab Skeldar V-200
          Диаметр главного винта, м 4.7
          Длина, м 4
          Высота, м 1.3
          Силовая установка 1 ДД
          Мощность, л.с. 55
          Практический потолок, м 3000
          Дальность полета, ч до 6
          Максимальная взлетная масса, кг 235
          Максимальная скорость, км/ч 140
          Боевая дальность, км 100
          Полезная нагрузка 40 кг:
          Корветы типа Braunschweig имеют возможность закладывать мины. В кормовой части расположены два стеллажа для постановки 34 мин Mk 12.
          Корветы типа Braunschweig (проект К130) поступили на вооружение в 2008 году. Предназначены для проведения операций в прибрежной зоне. Корабли этого типа отличаются высоким уровнем автоматизации, в них сосредоточены все новейшие достижения немецкого кораблестроения. Применение таких технологий обеспечивают выживаемость корабля в случае серьезной угрозы. Например, компьютерная сеть продолжает обрабатывать все данные даже в случае повреждения корабля. Система компьютерного управления состоит из разных независимых компонентов, способных дублировать друг друга на случай выхода из строя одного из компонентов.
          На кораблях применяются также Stealth-технологии. Дополнительно к радарам многоцелевого назначения корветы используют свои мощные сенсоры. Кроме того, корабли могут использовать беспилотники вертолетного типа. Имеющийся ангар слишком мал для стандартных вертолетов, но летная площадка достаточно большая для вертолетов типа Sea King, Lynx или NH-90, использующихся в германском флоте.
          По размерам и вооружению, данные корабли напоминают фрегаты, которые могут противодействовать воздушными и наземными целями. Основное отличие от настоящих фрегатов - полное отсутствие любых датчиков или вооружения, способных противостоять субмаринам.
          1. Fachmann Звание
            Fachmann
            0
            Сегодня, 20:46
            В дополнение.
            Последнее время супостат всё чаще говорит о блокаде Калининграда и о Балтике, как о море НАТО.
            Нужно держать ухо востро!
            1. БойКот Звание
              БойКот
              +1
              Сегодня, 20:55
              Последнее время супостат всё чаще говорит о блокаде Калининграда
              именно поэтому нужен Сувалкский коридор. Пора показать супостату, что такое многажды упомянутый "ассиметричный ответ"
  4. SovAr238A Звание
    SovAr238A
    0
    Сегодня, 20:51
    Ну в принципе, это Карлсруэ, является заменой "того" Карлсруэ, что был фрегатом типа Бремен и был построен под конец холодной войны, как раз для действий на Балтике.
    Оружие тоже самое. Почти.
    Убрана противолодочная составляющая.
    Ибо в ней уже смысла в Балтике нет.
    Методы и средства противолодочной борьбы со стороны НАТО уже настолько сильны, что наличие российского подплава в мелководной Балтике, просто не имеют смысла.
    Сотни самолётов ПЛО.
    Заточенность флотов Швеции и Финляндии на ПЛО.
    Все это позволяет немцам отказаться от средств ПЛО.
    Оставив только ЗРК и ПКР (в возможностью работы по наземным целям).
    Дёшево и сердито.
    В отличии люот наших корветов ЧФ, ТФ, где все совсем иначе.