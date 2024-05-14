Пресса США: Трамп вряд ли бросит Украину и может опасно обострить вооруженный конфликт

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Пресса США: Трамп вряд ли бросит Украину и может опасно обострить вооруженный конфликт

Американское издание Wall Street Journal убеждено, что в случае своей победы на грядущих президентских выборах Трамп вряд ли бросит Украину и даже более того — может спровоцировать обострение вооруженного конфликта.

По мнению автора опубликованной в американской газете статьи, несмотря на то, что Трамп восхищается президентом России Владимиром Путиным и считает украинский кризис обузой для США, в случае победы на выборах у него будут веские причины сделать все возможное, чтобы не допустить победу России.



В статье отмечается, что, заявление Трампа о стремлении в случае своего переизбрания добиться завершения военного конфликта путем переговоров всего за одни сутки обеспокоило некоторые категории политиков, предположивших, что это будет означать отсутствие противодействия спецоперации ВС РФ на Украине. Однако, как показала история, находясь на посту президента США, Трамп не сделал ни одной уступки, касающейся интересов Киева.

При этом вполне вероятно, что уже к началу 2025 года Украина, а вместе с ней и США, могут оказаться в шаге от проигрыша в вооруженном конфликте, что, по мнению американской газеты, стало бы угрозой для безопасности в Европе и нанесло бы ощутимый удар по международному авторитету Вашингтона. Исходя из этого, американский журналист предполагает один из двух возможных в случае победы Трампа сценариев.

Первый предполагает продолжение активных боевых действий, при этом Трамп вероятно продолжит политику своего предшественника, продолжая оказывать военную поддержку и запрещая Киеву вступать в переговоры.

Второй сценарий предполагает постоянную эскалацию вооруженного конфликта, при этом Трамп может предоставить украинской армии вооружения, которые не решалась предоставлять Киеву администрация Байдена. Более того, автор опубликованной в американском издании статьи не исключает варианта с применением ядерного оружия в рамках украинского кризиса.
36 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 18:49
    В команде старцев Белого дома по вопросом войны с Россией единодушное единство... Их даже третья мировая с применением ЯО не пугает... А чего им пугаться и так одной ногой в могиле... Большой БУМ!!! и навсегда в истории человечества... Если оно выживет... Проклянут, но запомнят... am
    1. Болторез Звание
      Болторез
      +8
      Сегодня, 18:54
      А чего им пугаться и так одной ногой в могиле
      Как раз старперы с прогулами на кладбище цепляются за жизнь до последнего любой ценой.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 19:07
        Это потому что уходить придется в одиночку. А когда есть вероятность что уйдут все вместе и после этого жизнь не будет продолжаться на планете, то старперам куда легче от осознания своего конца.
        1. Болторез Звание
          Болторез
          +3
          Сегодня, 19:12
          после этого жизнь не будет продолжаться на планете
          В ЮАР и Уругвае даже не сразу заметят, что на Севере ядренбатоны летают. После, конечно, и у них проблемы будут- но мизерные.
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            +1
            Сегодня, 20:24
            Ну конечно всё человечество не истребить, но это уже не будет продолжением той жизни, которая была. Постапокалипсис... каменный век... все дела. И тут уже может быть легендарное - "И живые позавидуют мертвым".
            1. Болторез Звание
              Болторез
              0
              Сегодня, 20:34
              Постапокалипсис... каменный век... все дела.
              Бразилия с ее индустрией не пострадает, и в итоге станет новым полюсом однополярного мира. Никакого постапа по Глуховскому не будет.
              1. Уарабей Звание
                Уарабей
                0
                Сегодня, 20:42
                Многое зависит от того, насколько распылятся ядерные частицы в атмосфере и всё такое. Дожди какие будут идти, как будет влиять на урожай и так далее. Как бы остатки населения не начали лучевой болезнью болеть.
                1. Болторез Звание
                  Болторез
                  +1
                  Сегодня, 20:50
                  насколько распылятся ядерные частицы в атмосфере
                  Воздух мало перемешивается на экваторе, так что наиболее опасные изотопы успеют распасться.
            2. blackGRAIL Звание
              blackGRAIL
              +1
              Сегодня, 20:42
              Синдром белого человека. Живые прекрасно продолжат жить дальше в Африке и Южной Америке. У них даже уровень цивилизации и технологий не опустится, а скорее всего вырастет из-за миграции вышивших специалистов. Пост-апокалипсис если и будет, то только я эпицентрах ударов. Территории США и России уже слишком огромны, что бы нарушить жизнь в деревне - вышившее население мигрирует туда. Конечно, это уже будут страны 3 мира, но откройте в глаза - многие в Африке так живут сотни лет и будут жить дальше.
              1. Болторез Звание
                Болторез
                0
                Сегодня, 20:46
                Территории США и России уже слишком огромны
                Радиационное заражение плюс последствия техногенных катастроф сделают США и Россию, да и ЕС , малообитаемыми. А в Африке и ЮАмерике жить можно будет как и прежде- если техноуклад и упадет глобально, то где-то до уровня 90х.
                1. Уарабей Звание
                  Уарабей
                  0
                  Сегодня, 20:54
                  Все выжившие ломанутся в Африку и начнутся междуусобные бойни)) Правда еще весь Китай может уцелеть целиком, потому что по нему никто не рикнет ударить))
                  1. Болторез Звание
                    Болторез
                    0
                    Сегодня, 21:01
                    по нему никто не рикнет ударить
                    Вот как раз Китай будут ядрить даже индусы. И именно китайцам после ядерных ударов придется веселее всех- население компактное, зависит от импорта, химзаводы горят- полярный лис.
                    1. Уарабей Звание
                      Уарабей
                      0
                      Сегодня, 21:16
                      Ну тут я не согласный)) Если начнется заваруха между Россией и странами НАТО, то те, кто не состоит в НАТО будут сидеть тихо как мыши, чтобы им не перепало. Это не то событие, где можно под шумок свести счеты с соседом, тоже применяя ядерное оружие. Так есть шанс выжить. А по Китаю и Индии ни наши, ни НАТОвцы тоже бить не будут, что бы им еще с "горкой", для гарантии, еще и они не отсыпали.
                      1. Болторез Звание
                        Болторез
                        0
                        Сегодня, 21:21
                        Так есть шанс выжить.
                        Если оставить Китай целым, то он и станет победителем в ядерной войне. А китайцы-и это хорошо известно- признают лишь право силы.
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 19:23
      Пока в сша не начнётся Гражданская война с началом сша на кучу мелких штатов-государств,они будут стремиться уничтожить Россию любыми способами и средствами.
    3. Romeo Звание
      Romeo
      +2
      Сегодня, 20:12
      У каждого старпера есть дети, внуки и правнуки. И эти старперы очень трепетно относятся к ним. Особенно к внукам. Вряд ли кто то хочет мученического конца своим потомкам. Им скорее всего наплевать на чужих, но на своих вряд ли.
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +4
    Сегодня, 18:50
    Одно можно предсказать точно - чтоб не показаться другом русских и Путина в частности, Трамп будет гадить нам ещё больше, чем Байден. В итоге - что в лоб, что по лбу.
    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      0
      Сегодня, 18:56
      Согласен. Всю свою предвыборнную риторику, в случае избрания , Данил благополучно забудет и будет действовать так, как написано в предидущем посте.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 19:05
        Логика у Трампа непредсказуемая. Да и вообще, предвыборным обещаниям кандидатов в президенты США верить никак нельзя
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 19:57
        У него предвыборная риторика либо сразу мир, либо завалит Украину оружием, видимо ядерным, ну чтоб на понт взять.
    2. dauria Звание
      dauria
      +5
      Сегодня, 19:08
      Да ладно, предсказатели. Это статья в газете, а не слова Трампа . Кто её заказал ? А если противники Трампа на фоне студенческих волнений ? Пожуём - увидим . Одно наверняка - Трамп как и все президенты не сам по себе , а представитель группировки толстосумов . И работает с оглядкой на них и на "народ" .
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +1
        Сегодня, 19:51
        Да ладно, предсказатели. Это статья в газете, а не слова Трампа . Кто её заказал ? А если противники Трампа на фоне студенческих волнений ? Пожуём - увидим .
        Внеочередной срез знаний и познаний по теме. laughing request Кстати, как там иноагенты ?! recourse
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 18:50
    «Трамп вряд ли бросит Украину» —

    "Уронили мишку на пол,
    Оторвали мишке лапу.
    Всё равно его не брошу —
    Потому что он про гроши" ...
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 19:58
      Распороли ему брюхо
      Засунули причиндалы в желудок
      Сдохни, плюшевый ок
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 18:54
    заявление Трампа о стремлении в случае своего переизбрания добиться завершения военного конфликта путем переговоров всего за одни сутки обеспокоило некоторые категории политиков,

    Чего только не ляпнешь в предвыборной гонке!!
  5. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 18:56
    Трамп вряд ли бросит Украину и может опасно обострить вооруженный конфликт

    Именно так, кто будет президентом сша не имеет значение, их политика на уничтожение нашей страны и народа продолжится
  6. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 19:07
    Трамп сделал обстановку на Украине хуже, чем при Обаме. Если победит опять - сделает хуже, чем при Байдене. При нем война обострится
  7. Аскольд65 Звание
    Аскольд65
    0
    Сегодня, 19:09
    Помню в наших новостях показали интервью репортёрки - негритянки для канала Такера Карсона. Так она его обозвала " Королевой всех попрошаек".... laughing
  8. Наган Звание
    Наган
    +4
    Сегодня, 19:24
    Журнализды че-то понаписали для получения гонорара, издатель опубликовал для привлечения читателей и соответственно рекламодателей, а вы пытаетесь анализировать. Серьезно?
  9. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 19:27
    Сомневаться в способностях вашингтонской шайки не приходится. Клоуны в овальном кабинете будут скакать и развлекать публику, а все решения, как обычно, за их спиной.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 19:33
    Да никто ничего не прекратит, кто б не пришёл к власти в полосатии...
    Там заинтересантов в той замуте столь много, что их хотелки не сможет перебить никто.
  11. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 19:49
    Тут палка о двух концах. Кто для нас приоритетнее Байден, который на втором сроке уже под себя ходить начнёт? Или Трамп, у которого и амбиций гораздо больше и котелок варит ещё очень даже не плохо? Ну то, что война против нас продолжится это без вариантов.
  12. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 19:53
    Ну как Трамп его обострит-то. Тут только третья мировая ядерная. Дальше некуда
  13. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 19:55
    Американское издание Wall Street Journal убеждено, что в случае своей победы на грядущих президентских выборах Трамп вряд ли бросит Украину и даже более того — может спровоцировать обострение вооруженного конфликта.
    Уличная американская пресса, как всегда под гамбургер с кофе лишь бы с соусом не перестарались. request
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:02
    Статья оплачена демократами,голосуй за байдена ядерной войны не будет.Обьявим что на Украине мы тоже победили, как Афганистане.
  15. Victal Звание
    Victal
    0
    Сегодня, 20:12
    На выборах болеем за Байдена! Байден, хоть ты нас не любишь, для нас ты №1!!!