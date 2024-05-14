Пресса США: Трамп вряд ли бросит Украину и может опасно обострить вооруженный конфликт
Американское издание Wall Street Journal убеждено, что в случае своей победы на грядущих президентских выборах Трамп вряд ли бросит Украину и даже более того — может спровоцировать обострение вооруженного конфликта.
По мнению автора опубликованной в американской газете статьи, несмотря на то, что Трамп восхищается президентом России Владимиром Путиным и считает украинский кризис обузой для США, в случае победы на выборах у него будут веские причины сделать все возможное, чтобы не допустить победу России.
В статье отмечается, что, заявление Трампа о стремлении в случае своего переизбрания добиться завершения военного конфликта путем переговоров всего за одни сутки обеспокоило некоторые категории политиков, предположивших, что это будет означать отсутствие противодействия спецоперации ВС РФ на Украине. Однако, как показала история, находясь на посту президента США, Трамп не сделал ни одной уступки, касающейся интересов Киева.
При этом вполне вероятно, что уже к началу 2025 года Украина, а вместе с ней и США, могут оказаться в шаге от проигрыша в вооруженном конфликте, что, по мнению американской газеты, стало бы угрозой для безопасности в Европе и нанесло бы ощутимый удар по международному авторитету Вашингтона. Исходя из этого, американский журналист предполагает один из двух возможных в случае победы Трампа сценариев.
Первый предполагает продолжение активных боевых действий, при этом Трамп вероятно продолжит политику своего предшественника, продолжая оказывать военную поддержку и запрещая Киеву вступать в переговоры.
Второй сценарий предполагает постоянную эскалацию вооруженного конфликта, при этом Трамп может предоставить украинской армии вооружения, которые не решалась предоставлять Киеву администрация Байдена. Более того, автор опубликованной в американском издании статьи не исключает варианта с применением ядерного оружия в рамках украинского кризиса.
Информация