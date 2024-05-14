The Times of Israel: Нетаньяху с самого начала хотел уничтожить ХАМАС, а не освободить заложников
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Правительство Нетаньяху с самого начала операции считало основной задачей уничтожение движения ХАМАС, а не освобождение заложников. Об этом пишет The Times of Israel.
По версии израильского издания, правительство Нетаньяху изначально ставило себе цель уничтожить палестинское движение, а не освободить заложников. Доказательством этого было предложение ХАМАС через два или три дня конфликта обменять всех гражданских заложников на обещание Израиля не вводить войска в сектор Газа, но правительство на это не пошло. У них появился повод стереть палестинскую автономию с карты под видом борьбы с ХАМАСом.
Позже мы узнали, что ХАМАС предлагал 9 или 10 октября освободить всех гражданских заложников в обмен на то, что армия обороны Израиля не войдет в сектор Газа, но правительство отклонило это предложение.
— пишет издание.
Впоследствии представители движения еще несколько раз предлагали освободить всех заложников в ответ на различные уступки со стороны правительства Нетаньяху. В частности, в середине октября прошлого года ХАМАС был готов в течение часа вернуть всех заложников в обмен на прекращение бомбардировок палестинской территории, но получил отказ. Для Тель-Авива основной целью стало уничтожение ХАМАСа.
Тель-Авив не намерен останавливаться, на сегодняшний день дошло уже до того, что основные союзники призывают Израиль остановиться в уничтожении последнего города сектора Газа, но Нетаньяху непоколебим. По его словам, в Рафахе скрывается руководство ХАМАСа, поэтому город необходимо зачистить.
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