The Times of Israel: Нетаньяху с самого начала хотел уничтожить ХАМАС, а не освободить заложников

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The Times of Israel: Нетаньяху с самого начала хотел уничтожить ХАМАС, а не освободить заложников

Правительство Нетаньяху с самого начала операции считало основной задачей уничтожение движения ХАМАС, а не освобождение заложников. Об этом пишет The Times of Israel.

По версии израильского издания, правительство Нетаньяху изначально ставило себе цель уничтожить палестинское движение, а не освободить заложников. Доказательством этого было предложение ХАМАС через два или три дня конфликта обменять всех гражданских заложников на обещание Израиля не вводить войска в сектор Газа, но правительство на это не пошло. У них появился повод стереть палестинскую автономию с карты под видом борьбы с ХАМАСом.



Позже мы узнали, что ХАМАС предлагал 9 или 10 октября освободить всех гражданских заложников в обмен на то, что армия обороны Израиля не войдет в сектор Газа, но правительство отклонило это предложение.

— пишет издание.

Впоследствии представители движения еще несколько раз предлагали освободить всех заложников в ответ на различные уступки со стороны правительства Нетаньяху. В частности, в середине октября прошлого года ХАМАС был готов в течение часа вернуть всех заложников в обмен на прекращение бомбардировок палестинской территории, но получил отказ. Для Тель-Авива основной целью стало уничтожение ХАМАСа.

Тель-Авив не намерен останавливаться, на сегодняшний день дошло уже до того, что основные союзники призывают Израиль остановиться в уничтожении последнего города сектора Газа, но Нетаньяху непоколебим. По его словам, в Рафахе скрывается руководство ХАМАСа, поэтому город необходимо зачистить.
3 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:34
    За все приходится платить и цена бывает неподьемная, не так уж редко.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 18:36
    Правительство Нетаньяху с самого начала операции считало основной задачей уничтожение движения ХАМАС, а не освобождение заложников.

    То-то они сделали вид, что ничего про нападение Хамас не знали и дали тем спокойно похозяйничать на "своей" территории и с заложниками убраться восвояси... Спровоцировали, а теперь в пыль и прах весь сектор разносят...recourse
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 18:39
    «Нетаньяху с самого начала хотел уничтожить ХАМАС, а не освободить заложников» —

    — Хотел,хочет и будет хотеть.Но ХАМАС это не только сектор Газа ...