Mash: Генерал Конашенков не подавал в отставку, как об этом написали отдельные СМИ
В СМИ появилась информация о том, что якобы рапорт на увольнение подал глава информационного департамента министерства обороны Игорь Конашенков. Известность Конашенков получил, когда начал проводить брифинги, посвящённые российской антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике. Широкая известность к чиновнику Минобороны РФ пришла вместе с его отчётами о ходе специальной военной операции – то есть, с февраля 2022 года.
Напомним, что Игорь Конашенков находится в звании генерал-лейтенанта.
О том, что генерал якобы подал в отставку, одной из первых сообщила служба информации Mash.
Официальных комментариев от самого Игоря Конашенков и службы информации главного оборонного ведомства на данный момент не опубликовано.
На сайте Минобороны по-прежнему «висит» страничка, посвящённая Конашенкову, где указаны в том числе и его награды. Генерал ВС РФ награждён семью орденами, включая орден Дружбы, орден Александра Невского и орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Также среди наград генерал-лейтенанта 17 медалей.
Обращает на себя внимание тот факт, что тот же Mash, но уже в ТГ-канале, пишет следующее: генерал Конашенков не подавал в отставку, как сообщали отдельные СМИ, и продолжает исполнять свои обязанности.
15 мая у Игоря Конашенкова день рождения. Ему исполняется 58 лет. В связи с этим о предельном возрасте военной службы говорить не приходится.
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