Mash: Генерал Конашенков не подавал в отставку, как об этом написали отдельные СМИ

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Mash: Генерал Конашенков не подавал в отставку, как об этом написали отдельные СМИ

В СМИ появилась информация о том, что якобы рапорт на увольнение подал глава информационного департамента министерства обороны Игорь Конашенков. Известность Конашенков получил, когда начал проводить брифинги, посвящённые российской антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике. Широкая известность к чиновнику Минобороны РФ пришла вместе с его отчётами о ходе специальной военной операции – то есть, с февраля 2022 года.

Напомним, что Игорь Конашенков находится в звании генерал-лейтенанта.



О том, что генерал якобы подал в отставку, одной из первых сообщила служба информации Mash.

Официальных комментариев от самого Игоря Конашенков и службы информации главного оборонного ведомства на данный момент не опубликовано.

На сайте Минобороны по-прежнему «висит» страничка, посвящённая Конашенкову, где указаны в том числе и его награды. Генерал ВС РФ награждён семью орденами, включая орден Дружбы, орден Александра Невского и орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Также среди наград генерал-лейтенанта 17 медалей.

Обращает на себя внимание тот факт, что тот же Mash, но уже в ТГ-канале, пишет следующее: генерал Конашенков не подавал в отставку, как сообщали отдельные СМИ, и продолжает исполнять свои обязанности.

15 мая у Игоря Конашенкова день рождения. Ему исполняется 58 лет. В связи с этим о предельном возрасте военной службы говорить не приходится.
4 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. spirit Звание
    spirit
    +5
    Сегодня, 18:41
    На святое замахнулись!!!!)Какой толк его снимать?,это же говорящая голова.с тем же успехом можно попугая поставить текст зачитывать.Разве что как символ "паркетного очковтирательства" снимут, так сказать менять так всех "замазаных"
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 18:43
      На святое замахнулись!!!!)Какой толк его снимать?,это же говорящая голова

      А этого то за что...??? За то что преувеличивает или преуменьшает...??? Так и другой на его мнсте будет делать точно так же... Политика партии...
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 18:49
        Цитата: Lev_Russia
        А этого то за что...??? За то что преувеличивает или преуменьшает...???

        Вот что ему написали, то он и озвучивает. Очень полезный человек! laughing
    2. goscha_04 Звание
      goscha_04
      +1
      Сегодня, 18:46
      если это говорящая голова ,то кто планирует операции на фронтах?
    3. Комментарий был удален.