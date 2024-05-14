Могли и не возвращаться: сотрудники ТЦК мобилизуют строителей оборонительных укреплений для ВСУ

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Могли и не возвращаться: сотрудники ТЦК мобилизуют строителей оборонительных укреплений для ВСУ

На фоне наступления российской армии, теперь уже и в Харьковской области, в Киеве при каждом удобном случае трубят о необходимости срочного возведения в тылу оборонительных фортификаций. Деньги на это дело выделяются немалые, правда, на реальные цели доходит далеко не всё.

И вот выяснилась еще одна проблема, которую в другой ситуации можно было бы назвать казусом, но только не в «стране 404», где может произойти всё что угодно. Оказывается, строителей, которые вахтовым методом несколько месяцев отработали на возведении оборонительных сооружений и возвращаются домой, массово задерживают сотрудники ТЦК (военкоматов) на блокпостах. После чего работягам в лучшем случае выписывают штрафы, а в худшем — вручают повестки и отправляют на пункты сбора для зачисления в ряды ВСУ. Как говорится, могли бы и не уезжать, а просто оставаться в вырытых ими же окопах и дожидаться прихода российских военных.



О неожиданной, но вполне закономерной ситуации с призывами строителей на службу в условиях острой нехватки оборонительных рубежей рассказал в соцсетях один из украинских рабочих. По его словам такое, например, случалось с экскаваторщиками, которые могли четыре месяца копать фортификации, а когда ехали обратно домой — попадали в руки военкомов. И это с учетом того, что дефицит профессиональных рабочих в условиях тотальной мобилизации на Украине сильно вырос.

Всё дело в том, что строительные рабочие вдали от места проживания не могут пройти в установленный срок необходимую по новым правилам регистрацию в ТЦК и автоматически становятся «уклонистами». На справки, которые строителям укреплений дают обладминистрации, в ТЦК не обращают внимания.

Не менее интересная и вполне закономерная ситуация складывается и среди украинских профессиональных водителей, выезжающих за границу. Группа дальнобойщиков заявила украинским СМИ, что из-за вступающего в силу 18 мая закона о мобилизации водителей перестанут выпускать из страны. В результате нехватки водителей грузоотправители начнут поднимать стоимость перевозки, чтобы найти перевозчика.

И наш рынок займут польские транспортные компании

— грустно резюмировал один из украинских дальнобойщиков, которому вскоре наверняка придется переквалифицироваться в лучшем случае в мехвода, а то и простого солдата.
31 комментарий
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 18:51
    И наш рынок займут польские транспортные компании

    Да уж. Эти стесняться не будут.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +8
      Сегодня, 18:54
      Красиво придумали... Нанять, а потом тут же мобилизовать... Ты строил, ты и обороняй... Ох уж эти хохлопы... Хитрющие однако... laughing
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 19:27
        Для себя любимых строители построят самые лучшие окопы. Там их и похоронят ФАБами. am laughing good
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +6
      Сегодня, 18:59
      Строят фортификации ---- нет возможности мобилизовать request
      Мобилизовали --- некому строить фортификации crying
      Судьба такая." Последний украинец" скоро настанет
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 19:21
        Цитата: Reptiloid
        Строят фортификации ---- нет возможности мобилизовать
        Мобилизовали --- некому строить фортификации
        Тоже мне беда бедовая...
        Украинцы - народ находчивый. Попросят у Америки экскаваторщиков и делов-то... lol
        1. Aken Звание
          Aken
          +1
          Сегодня, 19:35
          Надо им наших узбекотаджиков сплавить. На лопаты скинемся.
        2. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 21:19
          Игорь, hi ведь есть специально для них Закон природы---- если где-то прибыло, то начит, в другом месте --- убыло lol
    3. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 19:26
      Вариант только один-два первом же бою сдаться в плен!Сбежать не получается,тогда только плен!
  2. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +4
    Сегодня, 18:52
    Туда им и дорога, если укрорейх поддерживают пусть и дохнут за него.
    1. Ростов Папа Звание
      Ростов Папа
      +4
      Сегодня, 19:18
      Никаких полумер, однозначно обратно, ещё и получку забрать на нужды могилизации.
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 19:00
    Ну и правильно. Выкопали себе братскую могилу, а теперь ротой и на тот свет.
    Вон амеры к робопсам присматриваются уже. А эти "псы" с ии считай
  4. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 19:01
    Правда свинство. Ведь людины працувалы! Дык могли бы им перед отправкой на фронт хотя бы по два-три ордена вручить!
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 19:04
    — Там ещё по блиндажам,по окопам надо пройтись и "помобилизовать" ...
  6. Grossvater Звание
    Grossvater
    +4
    Сегодня, 19:04
    Цитата: Егоза
    И наш рынок займут польские транспортные компании

    Да уж. Эти стесняться не будут.

    laughing 2002 год, Англия, за неделю пребывания встречен только один белый Бэрримор и то в провинциальном городе. Остальные арабы, индусы и ХЗ, кто ещё.
    2006 год. Англия, тот же Бирмингем, трем глаза, ничего не понимаем. В ресторанах симпатичнейшие официантки.
    Хопа! Половина неплохо говорит по русски.
    Польки!
    Полякам дали свободу, в смысле свободный въезд и они высвистнули из сферы обслуживания как понаехавших, так и местные вековые династии Бэрриморов.
    Так шта... Все! Баста карапузики, кончилися танцы!
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 19:36
      Скоро свидомиты погонят пшеков.
  7. bk0010 Звание
    bk0010
    +1
    Сегодня, 19:14
    На справки, которые строителям укреплений дают обладминистрации, в ТЦК не обращают внимания.
    Ну а строители укреплений пусть не обращают внимание на повестки, которые выдают в ТЦК.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 19:17
      Цитата: bk0010
      Ну а строители укреплений пусть не обращают внимание на повестки, которые выдают в ТЦК.

      Так сразу надо было говорить "Стройте, как квартиру для себя" laughing
  8. Добрый Звание
    Добрый
    +3
    Сегодня, 19:17
    ТЦК мобилизуют строителей оборонительных укреплений для ВСУ
    Сдохнешь в том, чего построил...
  9. bandabas Звание
    bandabas
    +2
    Сегодня, 19:18
    Ясно только одно. Русские продолжают убивать друг друга. На радость наглосаксам и гейропе.Ну и жидомассонам.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 19:29
      Ну нам деваться некуда request.......
  10. Заход Звание
    Заход
    +1
    Сегодня, 19:20
    Работягам гражданство другое нужно получать. Гражданство Вануату могут получить: в т.ч. лица, усыновленные вануатцами. Это, возможно, дешевле станет, чем оплата на границе. Интересно, долг перед бу остается при смене гражданства? Т.е., если сверка взаиморасчетов (на дату смены гражданства) показывает задолженность бывшего гражданина перед бу, то бу, возможно, будет иметь право взыскания долга в судебном порядке. Но, есть подозрение, что эта тема в бу до конца еще не проработана)
    1. Керенский Звание
      Керенский
      0
      Сегодня, 19:55
      Гражданство Вануату могут получить: в т.ч. лица, усыновленные вануатцами.

      Кстати, - шикарное вложение средств. Я тут прикинул... Не сказано, сколько людей может усыновить один гражданин. То есть вкладываешь 130.000 буржуйских рублей и... 10 хлопцев по 13.000, и ты в ноле. 20 хлопцев, - прибыль пошла... Это не мигрантов в резиновую квартиру сотнями прописывать, - дело верное!
      1. Заход Звание
        Заход
        0
        Сегодня, 20:13
        Если у них у всех будет один приемный отец - побратимами станут
        1. Керенский Звание
          Керенский
          0
          Сегодня, 20:27
          Если у них у всех будет один приемный отец - побратимами станут

          Хай станут! (Или нехай станут), тут горизонт планирования можно расширить:
          1. Приёмный отец им наследует, как наследник первой очереди.
          2. По достижении пенсионного возраста, может потребовать с них алименты на содержание нетрудоспособного родителя.
          Это на случай, если ТЦК будет хватать молодых вануатцев.
          Да и инвестиции не столь критичны, 50.000 буржуйских рублей вертают в зад в течении 5 лет, на остальные идут проценты...
          Любой банк даст 130 буржуйских килорублей под залог нормальной квартиры. Где вы, срыватели мобилизации у наших врагов и спасители сотни жизней?! Стучите по клаве с бабушкиной хаты?
          1. Заход Звание
            Заход
            +1
            Сегодня, 20:38
            Если Буданов поймет возможности схемы, то первыми усыновленными гражданами Вануату станут его подчиненные. Которые потом, как граждане свободной Вануату, сами начнут усыновлять украинцев тысячами. И денег себе заработают, и звания за последующее деятельное разоблачение схемы ухиляции.
            1. Керенский Звание
              Керенский
              0
              Сегодня, 20:40
              первыми усыновленными гражданами Вануату станут его подчиненные. Которые потом, как граждане свободной Вануату, сами начнут усыновлять украинцев тысячами.

              Ну хорошая же схема! Усыновился сам, - усынови друга!
  11. Enceladus Звание
    Enceladus
    -1
    Сегодня, 19:30
    Хо.хол пошел в лес пописать, увидел медведя... заодно и покакал laughing
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:30
    Могли и не возвращаться: сотрудники ТЦК мобилизуют строителей оборонительных укреплений для ВСУ
    . Ну так сами и проверят, чего они там понастроили.
  13. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 19:34
    Терминатор в Волчанске сейчас себя неплохо показывает. Вот это огневая мощь. Дома складывает
  14. old64 Звание
    old64
    0
    Сегодня, 19:57
    грустно резюмировал один из украинских дальнобойщиков, которому вскоре наверняка придется переквалифицироваться в лучшем случае в мехвода, а то и простого солдата.

    Нисколько не жалею. С началом СВО эти храбрые укродальнобойщики за кордоном нападали на наших водителей, повреждали машины. Сейчас в окопах они смогут доказать свою крутость.
  15. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 19:59
    придется переквалифицироваться в лучшем случае в мехвода, а то и простого солдата.
    Еще не известно, что лучше. За бронетехникой охотятся, а у мехвода шансы на выживание самые низкие из всего экипажа.