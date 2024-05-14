Могли и не возвращаться: сотрудники ТЦК мобилизуют строителей оборонительных укреплений для ВСУ

И наш рынок займут польские транспортные компании

На фоне наступления российской армии, теперь уже и в Харьковской области, в Киеве при каждом удобном случае трубят о необходимости срочного возведения в тылу оборонительных фортификаций. Деньги на это дело выделяются немалые, правда, на реальные цели доходит далеко не всё.И вот выяснилась еще одна проблема, которую в другой ситуации можно было бы назвать казусом, но только не в «стране 404», где может произойти всё что угодно. Оказывается, строителей, которые вахтовым методом несколько месяцев отработали на возведении оборонительных сооружений и возвращаются домой, массово задерживают сотрудники ТЦК (военкоматов) на блокпостах. После чего работягам в лучшем случае выписывают штрафы, а в худшем — вручают повестки и отправляют на пункты сбора для зачисления в ряды ВСУ. Как говорится, могли бы и не уезжать, а просто оставаться в вырытых ими же окопах и дожидаться прихода российских военных.О неожиданной, но вполне закономерной ситуации с призывами строителей на службу в условиях острой нехватки оборонительных рубежей рассказал в соцсетях один из украинских рабочих. По его словам такое, например, случалось с экскаваторщиками, которые могли четыре месяца копать фортификации, а когда ехали обратно домой — попадали в руки военкомов. И это с учетом того, что дефицит профессиональных рабочих в условиях тотальной мобилизации на Украине сильно вырос.Всё дело в том, что строительные рабочие вдали от места проживания не могут пройти в установленный срок необходимую по новым правилам регистрацию в ТЦК и автоматически становятся «уклонистами». На справки, которые строителям укреплений дают обладминистрации, в ТЦК не обращают внимания.Не менее интересная и вполне закономерная ситуация складывается и среди украинских профессиональных водителей, выезжающих за границу. Группа дальнобойщиков заявила украинским СМИ, что из-за вступающего в силу 18 мая закона о мобилизации водителей перестанут выпускать из страны. В результате нехватки водителей грузоотправители начнут поднимать стоимость перевозки, чтобы найти перевозчика.— грустно резюмировал один из украинских дальнобойщиков, которому вскоре наверняка придется переквалифицироваться в лучшем случае в мехвода, а то и простого солдата.