Сбежавшие с Украины через горы в Румынию украинцы рассказали свои истории
Одно из украинских изданий опубликовало истории, рассказанные людьми, которым удалось совершить успешный побег из концлагеря, в который превратил Украину киевский режим.
В частности, в публикации приводятся рассказы нескольких украинских граждан, которые в обход пограничных постов через Карпатские горы перешли границу с Румынией. При этом, по словам одного из беглецов, путь в Румынию занял у их группы шесть дней и пять ночей, за это время они прошли по пересеченной местности около 80 километров.
Сбежавшие с Украины мужчины отметили, что многие из тех, кто был пойман украинскими пограничниками, допустили ошибку, полагая, что если им удалось проникнуть в запретную пятикилометровую приграничную зону, то там уже нет украинских пограничников, однако буферная зона охраняется больше всего.
Кроме того, стремясь облегчить себе путь через горы, многие перемещаются по лесным дорогам, которые более ровные, чем дикий лес. Однако, лесные дороги, как правило, охраняются и там ведется настоящая охота на беглецов. Чтобы увеличить шансы на побег, рекомендуется идти по максимально заросшей местности, обходя обширных вырубленных участков леса, на которых человека можно легко заметить при помощи квадрокоптера.
Украинские пограничники активно используют квадрокоптеры с тепловизорами, благодаря чему, в темное время суток обнаруживают неосмотрительных беглецов, полагающих, что ночью их не видно, и останавливающихся для сна в спальных мешках, где их легко обнаруживают. Беглецам рекомендуется для сна вырывать ямы под упавшими деревьями, чтобы ствол дерева полностью накрывал спящего человека.
Информация