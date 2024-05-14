Сбежавшие с Украины через горы в Румынию украинцы рассказали свои истории

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Сбежавшие с Украины через горы в Румынию украинцы рассказали свои истории

Одно из украинских изданий опубликовало истории, рассказанные людьми, которым удалось совершить успешный побег из концлагеря, в который превратил Украину киевский режим.

В частности, в публикации приводятся рассказы нескольких украинских граждан, которые в обход пограничных постов через Карпатские горы перешли границу с Румынией. При этом, по словам одного из беглецов, путь в Румынию занял у их группы шесть дней и пять ночей, за это время они прошли по пересеченной местности около 80 километров.



Сбежавшие с Украины мужчины отметили, что многие из тех, кто был пойман украинскими пограничниками, допустили ошибку, полагая, что если им удалось проникнуть в запретную пятикилометровую приграничную зону, то там уже нет украинских пограничников, однако буферная зона охраняется больше всего.

Кроме того, стремясь облегчить себе путь через горы, многие перемещаются по лесным дорогам, которые более ровные, чем дикий лес. Однако, лесные дороги, как правило, охраняются и там ведется настоящая охота на беглецов. Чтобы увеличить шансы на побег, рекомендуется идти по максимально заросшей местности, обходя обширных вырубленных участков леса, на которых человека можно легко заметить при помощи квадрокоптера.

Украинские пограничники активно используют квадрокоптеры с тепловизорами, благодаря чему, в темное время суток обнаруживают неосмотрительных беглецов, полагающих, что ночью их не видно, и останавливающихся для сна в спальных мешках, где их легко обнаруживают. Беглецам рекомендуется для сна вырывать ямы под упавшими деревьями, чтобы ствол дерева полностью накрывал спящего человека.
24 комментария
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  1. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    -6
    Сегодня, 19:57
    за это время они прошли по пересеченной местности около 80 километров.
    ...ух ты....это что за калеки такие...я в своё время занимался горным пешеходством...80 км это суточная норма...вернее дневная.....но другое дело...люди как могут уходят с бандерлянда
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +1
      Сегодня, 20:36
      Цитата: Крымский партизан 1974
      80 км это суточная норма...вернее дневная.

      Не много ли? Да, еще по горам. Помню в СССР был наградной туристический значок "30 за 3" то есть 30км за три дня.
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 20:49
        Не много ли?
        ..нет не много....много было это когда я подвязался в поход с идиотами с Севаса...за световой день 120 км по хребтам от айпетринской яйлы на Чатыр даг.....вот это жэсть было....больше я с ними не ходил...сам маршрут прокладывал....мне интересно в горах ходить, перекурить на живописных местах...а с этими прёшь как танк без продыху...ну как то так...80км это не проблема...ну а про наградной значок...это было при СССР...я маршрутил уже после развала
    2. Tenebrosi Звание
      Tenebrosi
      +2
      Сегодня, 20:42
      Вы наверно и медведя голыми руками душили.
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 20:59
        Вы наверно и медведя голыми руками душили.
        ...у нас с лесным зверьём туго...так.. заяц , фазан...редко косули, так... дикие кабаны и то редко...правда был случай...второй ялтинский лесной пожар в заповеднике...ночью было задул ветер не с моря а с гор...пошёл верховой пожар ...мы сваливали со всех ног и вместе с нами олень..здоровый такой....главное спирт спасли...шматьё всё сгорело, вместе с АЦшкой.
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 20:45
      Цитата: Крымский партизан 1974
      80 км это суточная норма...вернее дневная

      спина не болит?
      средняя скорость 5 км в час, это по равнине, но даже при такой скорости, что бы отмахать 80 км переть нужно 16 часов, вы в горах то хоть раз были если такую ересь несете?!
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 20:53
        вы в горах то хоть раз были если такую ересь несете?!
        ...да...испешеходил по всем партизанским тропам....дарю безплатно
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 19:57
    Кроме того, стремясь облегчить себе путь через горы, многие перемещаются по лесным дорогам, которые более ровные, чем дикий лес. Однако, лесные дороги, как правило, охраняются и там ведется настоящая охота на беглецов.

    И это просто лохи шли напрямик вперёд... Нормальные герои всегда идут в обход... laughing
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 20:29
      стремясь облегчить себе путь через горы, многие перемещаются по лесным дорогам

      Тогда стоит закосить под Йети и надеть силиконовую маску.
      1. Ростов Папа Звание
        Ростов Папа
        0
        Сегодня, 20:43
        А як же цэевропа, маскаляку на гиляку? А панувать кто будет? С нэньки, да с полными шароварами lol зрада...
  3. Дмитрий Иванов_1991 Звание
    Дмитрий Иванов_1991
    +12
    Сегодня, 19:58
    без смеха..
    с таким опытом пересечения границы - 6 дней в диком лесу, пересекая огромную гору, закапываться по 0.5-1 метру под землю. Умение выживать к близкой к нулю температуре в горах.
    Максимальная степень маскировки. Умение уходить от квадрокоптеров с тепловизором.
    Их теперь только в ДШРГ можно отдавать, в обычную пехоту они уже точно не годны - они переросли её.
  4. dauria Звание
    dauria
    +3
    Сегодня, 19:59
    – Да здравствует великая Румыния! – повторил Остап по-русски. – Я старый профессор, бежавший из полуподвалов московской чека! Ей-богу, еле вырвался! Приветствую в вашем лице…
    Он опомнился на льду, с расквашенной мордой, с одним сапогом на ноге, без шубы, без портсигаров, украшенных надписями, без коллекции часов, без блюда, без валюты, без креста и брильянтов, без миллиона.
  5. Kvakosavrus Звание
    Kvakosavrus
    +2
    Сегодня, 19:59
    Ну вот видите как хорошо. Те кто останутся в живых будут здоровой нацией, прекрасно бегающей и плавающей.
  6. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +5
    Сегодня, 20:02
    В ютубе есть видео с интервью, со сбежавшими, где рассказывают как они план прорабатывали, как по стране передвигались и как двигались по лесу. и.т.д.
    Похоже на какое то реалити шоу "Побег из Украшенка", где главный приз, возможность не умереть за режим Зеленского. laughing
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 20:19
      Больше смахивает на мультик-Побег из курятника
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 20:05
    Душевно поскакали, недоразвитое стадо. Времена " коррупционЭра" Януковича,этот народец будет вспоминать,как райское время. Никакой жалости. На мясо. После видео из госпиталя с нашими раненными, жалость,сострадание к этому деградировавшему народу,пропало.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 20:25
      После видео из госпиталя с нашими раненными, жалость,сострадание к этому деградировавшему народу,пропало.
      ...чёт поздновато пропало....у меня оно пропало после Аллеи Ангелов...и наглухо
  8. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 20:12
    Как Арни в Хищнике. . . . . .
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 20:17
      Как Арни в Хищнике.
      ...не Арни а Дач (роль)...и таки да в грязи , но живой
  9. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +2
    Сегодня, 20:15
    Правильно высказался автор!
    Украина-один большой конентрационный лагерь!
    Не всяком удается убежать оттуда!
  10. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 20:18
    "Дикие историии"Аргентинский фильм.Сценарий слямзили с этих ходоков?
  11. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 20:20
    Да, как говориться: не только лишь все могут пересечь границу фашистского недогосударства .
  12. Napayz Звание
    Napayz
    0
    Сегодня, 20:39
    Ээээээммммммммм, а хоть одна история будет? what
  13. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 20:47
    В частности, в публикации приводятся рассказы нескольких украинских граждан, которые в обход пограничных постов через Карпатские горы перешли границу с Румынией.
    А в Румынии сотрудники миграционной службы спокойно депортируют украинцев обратно в(на)Украину учитывая прецеденты в Республике Польской. Но при наличии паспортов гражданина Румынии очень даже прелюбопытное путешествие - телепортация из "оттуда" "сюда" почти как путь из варяг в греки ...